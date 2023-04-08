В основе политики восстановления Украины должна лежать... европейская интеграция! Все началось с этого в 2014 году и логически должно этим закончиться.

https://opinions.glavred.info/yak-ne-prograti-peremogu-10462036.html Ссылка скопирована

Андрусив рассказал, какой он видит политику восстановления Украины / Фото УНИАН

Мне часто задают вопросы о политике восстановления. Я в принципе много писал об этом в армию, и даже волонтерское движение восстановления запустил. Хотя я мало об этом пишу - тема восстановления не менее важна, чем контрнаступление и победа в войне. Восстановление - это о том, как не проиграть победу.

За год войны очень много людей начало заниматься темой восстановления. Конференция на конференции, концепция на концепции, все, кто не воюет, занимаются разработкой восстановления. Кто-то это делает с четким интересом заработать и даже принимает законопроект 5655, кто-то не нашел, чем себя занять, кому-то действительно интересно. Но, фактически, в вопросе государственной политики будущего восстановления царит самодеятельность и полный хаос идей и подходов. Поэтому я видимо докину и свою версию.

В основе политики восстановления Украины должна лежать... европейская интеграция! Все началось с этого в 2014 году и логично должно этим закончиться. Мало кто знает, но процесс европейской интеграции и является процессом комплексной модернизации страны. Никто не вступает в ЕС. Это ЕС вступает страну в себя. Ни одна страна не может привести себя к таким высоким стандартам самостоятельно. Поэтому вступление в ЕС является длительным процессом модернизации институтов власти, экономики, инфраструктуры, стандартов жизни и тому подобное. На это выделяются сотни миллиардов евро и применяют специальные механизмы. Моя идея заключается в том, чтобы применить эти механизмы к Украине в процессе восстановления.

видео дня

Одним из самых эффективных инструментов ЕС являются структурные фонды. ЕС уделяет большое внимание политике сплоченности (cohesion), суть которой в том, чтобы сокращать разрыв между различными регионами в уровне развития. Это вынужденная политика, поскольку если не развивать территорию равномерно, то люди мигрируют к лучшим территориям. Именно поэтому структурные фонды концентрируются на слабых регионах.

Особенность этих фондов заключается в том, что ими не распоряжаются ни национальные, ни местные политики. Их нельзя использовать в целях избирательной кампании или другого популизма. Фонды управляются из Брюсселя, а локальные руководители отбираются на всеевропейском конкурсе. Фонды тратят средства в соответствии с национальной и региональной стратегиями, которые разрабатываются совместно ЕС и властью. Но, и это большая особенность структурных фондов, они действуют исключительно в рамках Целей Политики сплоченности ЕС. Вот, например, цели таких фондов на 2021-2027 гг:

1. Более конкурентоспособная и умная Европа

2. Зеленее, в переходе от низкоуглеродистой к 0 углеродной экономике

3. Более объединенная Европа из-за стимулирования мобильности

4. Более социальная и инклюзивная Европа

5. Европа ближе к гражданам через устойчивое и интегрированное развитие территорий

Поэтому восстановление через европейскую интеграцию - это надежный путь избежать хищения международной помощи. Не нужно придумывать велосипед, а просто применить механизмы интеграции для послевоенного восстановления Украины, заодно с вступлением в ЕС.

Источник