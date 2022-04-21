Ядерный удар все ближе: почему Россия не может себе позволить проиграть войну в Украине

Логика войны в Украине ведет к ограниченному ядерному удару

В случае применения Россией оружия массового поражения Великобритания оставляет за собой право самостоятельно, не консультируясь с другими странами НАТО, нанести удар в ответ.

Ядерный удар все ближе. Логика этой войны ведет к ограниченному ядерному удару.

Объясню свой ход мыслей или просто перечислю факторы:

Фактический. РФ имеет ядерное оружие. Имеет различные средства его доставки. Имеет войска ядерной триады. Документальный, или спорно-юридический. И это не о "доктрине Патрушева". Путин в 2020 году утвердил приказом документ "Основы государственной политики Российской Федерации в сфере ядерного сдерживания". Там прописано, что Москва может применить ядерное оружие в ответ на нападение на нее или ее союзников с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения или в случае агрессии со обычным оружием, если "под угрозу поставлено само существование государства". То есть РФ подготовила документ с основаниями для использования оружия массового поражения на случай угрозы проигрыша в конвенционной войне. Психологический. Россия сегодня – это фашистская диктатура по почти всем признакам. Неважно, будете ли вы считать ее по Умберто Эко, Локренсу Бриту или Наранхо. Не попадете на 100%. В будущем будет другое определение, которое я сейчас называю – рашизм.

Люди, которые принимают решения в Кремле – то ли коллегия ФСБ (НКВД), то ли Путин, то ли кто-то другой – это орган, объединивший мафию и спецслужбы. По сути, чистый криминал. Это все люди, которые не видели реальной войны, в отличие от политбюро СССР, где большинство были ветераны, когда вся страна была разрушена войной. Для этих людей война никогда не шла на их территории. А главное – все войны, которые были до сих пор и на которые они отправляли срочников, контрактников и наемников – сошли им с рук. Эти люди не понимают последствий войны, потому что никогда ее не чувствовали. Для них ядерный удар – то, что можно сделать без особых последствий для своей жизни. Они плохие аналитики, которые думали, что возьмут Киев за два дня. И теперь они проигрывают. У них потери в Украине за месяц больше, чем у СССР за 15 лет в Афганистане.

И у них есть ядерное оружие.

Возможно, они его не применят. Но это было бы странно. Это будет означать, что где-то на мировом уровне договорились.

Но я не вижу возможных точек договоренностей, кроме блокады поставок оружия в Украину и сдачи наших территорий на востоке и юге.

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Окей, все говорят, что предоставляют оружие, а по факту блокируют его закупки. Но мы же за свои территории боремся, много погибших и среди гражданских, и среди военных. Военное руководство на сдачу территорий не пойдет, а политическое и не может, потому что это будет Иловайск всемирного масштаба

И проблема здесь в том, что любые договоренности с РФ не отменяют дальнейшую войну, а только, возможно, поставят ее на оперативную паузу. Потому что стратегических целей в Украине РФ не достигла и не достигнет.

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Поэтому угроза ядерного удара является очень вероятной. РФ проигрывает, и этот проигрыш ведет ее к неизбежному распаду в будущем.

Но как бы там ни было, Украина не прекратит сопротивление и борьбу. Мы – кость в горле для всех сторон, но с нами считаются. Вынуждены считаться. Мы заставили.

Поэтому – слава Украине.

Мирослав Гай, волонтер, офицер ВСУ, председатель благотворительного фонда "Мир и Ко"