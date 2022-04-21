УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Ядерный удар все ближе: почему Россия не может себе позволить проиграть войну в Украине

Мирослав Гай

Офицер резерва, заместитель главы Совета военного резерва при Генштабе ВСУ, волонтер, воевавший в зоне АТО, глава благотворительного фонда "Мир и Ко"

21 апреля 2022, 11:07

Российская Федерация проигрывает, и этот проигрыш ведет ее к неизбежному распаду.

Россия не может проиграть, а потому вероятность ядерного удара возрастает
Логика войны в Украине ведет к ограниченному ядерному удару

В случае применения Россией оружия массового поражения Великобритания оставляет за собой право самостоятельно, не консультируясь с другими странами НАТО, нанести удар в ответ.

Ядерный удар все ближе. Логика этой войны ведет к ограниченному ядерному удару.

Объясню свой ход мыслей или просто перечислю факторы:

  1. Фактический. РФ имеет ядерное оружие. Имеет различные средства его доставки. Имеет войска ядерной триады.
  2. Документальный, или спорно-юридический. И это не о "доктрине Патрушева". Путин в 2020 году утвердил приказом документ "Основы государственной политики Российской Федерации в сфере ядерного сдерживания". Там прописано, что Москва может применить ядерное оружие в ответ на нападение на нее или ее союзников с использованием ядерного оружия или другого оружия массового поражения или в случае агрессии со обычным оружием, если "под угрозу поставлено само существование государства". То есть РФ подготовила документ с основаниями для использования оружия массового поражения на случай угрозы проигрыша в конвенционной войне.
  3. Психологический. Россия сегодня – это фашистская диктатура по почти всем признакам. Неважно, будете ли вы считать ее по Умберто Эко, Локренсу Бриту или Наранхо. Не попадете на 100%. В будущем будет другое определение, которое я сейчас называю – рашизм.

Люди, которые принимают решения в Кремле – то ли коллегия ФСБ (НКВД), то ли Путин, то ли кто-то другой – это орган, объединивший мафию и спецслужбы. По сути, чистый криминал. Это все люди, которые не видели реальной войны, в отличие от политбюро СССР, где большинство были ветераны, когда вся страна была разрушена войной. Для этих людей война никогда не шла на их территории. А главное – все войны, которые были до сих пор и на которые они отправляли срочников, контрактников и наемников – сошли им с рук. Эти люди не понимают последствий войны, потому что никогда ее не чувствовали. Для них ядерный удар – то, что можно сделать без особых последствий для своей жизни. Они плохие аналитики, которые думали, что возьмут Киев за два дня. И теперь они проигрывают. У них потери в Украине за месяц больше, чем у СССР за 15 лет в Афганистане.

И у них есть ядерное оружие.

Возможно, они его не применят. Но это было бы странно. Это будет означать, что где-то на мировом уровне договорились.

Но я не вижу возможных точек договоренностей, кроме блокады поставок оружия в Украину и сдачи наших территорий на востоке и юге.

Читайте такжеБез ядерной точки в войне против Украины Путину не обойтись

Окей, все говорят, что предоставляют оружие, а по факту блокируют его закупки. Но мы же за свои территории боремся, много погибших и среди гражданских, и среди военных. Военное руководство на сдачу территорий не пойдет, а политическое и не может, потому что это будет Иловайск всемирного масштаба

И проблема здесь в том, что любые договоренности с РФ не отменяют дальнейшую войну, а только, возможно, поставят ее на оперативную паузу. Потому что стратегических целей в Украине РФ не достигла и не достигнет.

Читайте такжеПокорить Украину любой ценой: решится ли Путин применить ядерное оружие

Поэтому угроза ядерного удара является очень вероятной. РФ проигрывает, и этот проигрыш ведет ее к неизбежному распаду в будущем.

Но как бы там ни было, Украина не прекратит сопротивление и борьбу. Мы – кость в горле для всех сторон, но с нами считаются. Вынуждены считаться. Мы заставили.

Поэтому – слава Украине.

Мирослав Гай, волонтер, офицер ВСУ, председатель благотворительного фонда "Мир и Ко"

viber
война в Украине ядерное оружие Мирослав Гай вторжение России ядерная угроза Россия
Реклама
Популярное
Заворотнюк, которая выехала в Дубай, засняли полураздетую на пляжеЗаворотнюк, которая выехала в Дубай, засняли полураздетую на пляже "Путина укокошат": психотерапевт раскрыла страшный диагноз хозяина Кремля"Путина укокошат": психотерапевт раскрыла страшный диагноз хозяина Кремля "Надеюсь, что нас захватят": блогерша сбежала в Днепр и ждет, когда придут "ополченцы""Надеюсь, что нас захватят": блогерша сбежала в Днепр и ждет, когда придут "ополченцы" ВСУ пойдут на полное уничтожение войск России, если оккупанты добьют Мариуполь – АрестовичВСУ пойдут на полное уничтожение войск России, если оккупанты добьют Мариуполь – Арестович Гороскоп на сегодня, 19 апреля 2022: Близнецам – удача, Козерогам – козни недруговГороскоп на сегодня, 19 апреля 2022: Близнецам – удача, Козерогам – козни недругов
Поддержите Главред

Последние новости

11:27

Украину ждут тяжелые дни и недели: Россия надеется на блицкриг на Донбассе к 9 мая – МВД

11:07

Ядерный удар все ближе: почему Россия не может себе позволить проиграть войну в Украинемнение

11:06

Война в Украине может быть закончена прямыми переговорами между Путиным и Зеленским - Подоляк

10:54

"Вспомни, как тебя вылизывали, дурака": Ефросинина рассказала, как Киркоров канючил роли у Зеленского

10:40

Холодные ночи, грозы и порывистый ветер: какой будет погода в Украине до конца апреля

Реклама
10:27

Гороскоп на сегодня 21 апреля 2022: Близнецам – недруги, Девам – сплетни, Весам – удача

10:19

Потап и Настя Каменских призвали ужесточить "наказание" от РФ: "никому не нужна такая раша"

10:12

Бровары уже с электричеством, в Буче воду подали для всего города

09:58

Российские захватчики продвигаются в сторону Краматорска – разведка Британии

09:53

Говорить с крокодилом, когда нога у него в челюсти: Джонсон дал оценку переговорам Украины с ПутинымВидео

09:35

В России сожгли военкомат: данные призывников сгорели

09:11

Боится собственной тени: почему маньяк Путин не рискнет применить ядерное оружиемнение

09:08

Штурма Херсона не будет: Арестович рассказал о тактике освобождения города от путинской армии

09:01

"Преподал бы вашим деткам урок": сын Повалий ищет работу

08:39

Требовали признаться, что он из Азова: в Мариуполе оккупанты неделю пытали студента током

08:27

Бойцы ССО мастерски взорвали мост под носом у колонны оккупантов РоссииВидео

07:47

Армия Украины ударит по Крымскому мосту, как только появится возможность – ДаниловВидео

07:35

Блогерша, которая демонстративно ждала оккупации родного города, записала видео с раскаянием

06:57

Военный РФ обманул дочерей из Днепра: говорил, что войны не будет, а сам отправил вояк в УкраинуВидео

06:53

50 человек на километр фронта: Арестович рассказал, сколько российских военных находятся в УкраинеВидео

Реклама
06:42

РФ за сутки перебросила в Украину четыре батальонно-тактических группы - CNNВидео

06:35

Покорить Украину любой ценой: решится ли Путин на применение ядерного оружиямнение

06:06

В Одессе начало прибивать к берегу фуражки оккупантов с крейсера Москва - фото

05:37

Встреча Путина и Зеленского: в Турции объяснили, почему саммит двух президентов сложно организовать

05:00

Линия жизни переписана: знавшие дату рождения Путина уже мертвы – астрологВидео

04:31

Турция готова стать гарантом безопасности Украины, но на своих условиях - МИД

04:00

Сколько российские звезды получают за пропагандистские концерты: названа цена "патриотизма"

03:35

Безумная политика режима Путина: Илларионов объяснил, зачем РФ стянула войска к границе с ФинляндиейВидео

03:04

Эксперт объяснил, как в Кремле будут уничтожать русских генералов за провал блицкрига

02:35

Провалили план на миллиарды долларов: эксперт объяснил, почему Путин массово наказывает элиту РФ

02:01

Программа-минимум до 9-го мая: в Минобороны рассказали о планах оккупантов

01:30

Устроил погром в ванной: Илларионов рассказал, правда ли что Путин взбесился из-за крейсера МоскваВидео

01:05

Чистый четверг 2022 – поздравления и душевные открытки к светлому празднику

01:00

Народный мститель с Киевщины: партизан "Зеленый" отжал у орков Урал с БК и перегнал ВСУВидео

00:51

Чистый четверг 2022: приметы на 21 апреля и что нельзя делатьВидео

00:44

Генсек ООН хочет встретиться с Зеленским и Путиным по отдельности: в чем причинаВидео

00:27

У Зеленского раскрыли детали предложения о переговорах с РФ в МариуполеВидео

20 апреля, среда
23:57

Москва – на дне: стало известно точное место затопления уничтоженного ВСУ ракетного крейсера РФВидео

23:46

В Бородянке закончили разбирать завалы: обнаружено более 40 телВидео

23:40

Когда наступит мир в Украине – чат с военным экспертом Валентином Бадраком

Реклама
23:38

"Пленных приказано убить": опубликован аудиоперехват рашистов под ПопаснойВидео

23:25

"Сдохнет или станет шелковой": Арестович поведал, чего ждать от России до 9 маяВидео

22:59

Зеленский подтвердил готовность к встрече с Путиным

22:57

Магнит для денег: что нужно сделать в Чистый четверг, чтобы привлечь удачу на весь годВидео

22:55

Мариуполем не ограничатся: эксперт назвал, какой город Украины может уничтожить РФВидео

22:54

Американские разведчики оценили шансы использования Путиным ядерных бомб в Украине - CNN

22:30

Забрать раненых и погибших: в Азове назвали условие эвакуации из МариуполяВидео

22:24

США значительно расширили санкции против России: кто попал в списокВидео

21:57

Большое наступление еще не началось: битва за Донбасс может быть не последней – ДаниловВидео

21:41

Зеленский высказался о возможности применения Россией химического оружияВидео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять