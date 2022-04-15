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Ядерный удар по Украине станет окончательным поражением Путина

Вадим Денисенко

директор Украинского института будущего, политический эксперт

15 апреля 2022, 11:12

Путин всегда играл в одну и ту же игру - поднятие ставок. Но сейчас он в этой игре проиграл, потому что поднимать ставки ему некуда.

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Путин блефует, угрожая Украине ядерным оружием / Коллаж Reuters, pixabay.com

Пока россиянам не удавалась ни одна информационная атака на территории Украины. Логика всех их информационных войн последних лет (не только последних двух месяцев) сводится к двум ключевым элементам: посеять панику или заставить ссориться врага между собой.

На первом этапе войны они запускали два ключевых месседжа направленные на раскол общества: выпустите мужчин за границу, потому что они здесь съедят все наши запасы и второй - попытка повлечь религиозные бунты по отбору церквей Московского патриархата. Обе атаки провалились.

Теперь, судя по всему, они продолжают искать темы, которые не столько будут раскалывать общество, сколько будут сеять панику. Отсюда и нарратив о ядерной войне, ядерных атаках и тому подобное.

Ядерный удар - это их последний козырь в рукаве, который можно применять, когда все остальные аргументы исчерпаны.

Сейчас это блеф, направленный на нашу панику с одной стороны и на условный коллективный Запад, который тоже должен начать бояться и начать разговаривать с Путиным по-другому.

Читайте такжеКремль обгадился и запаниковал: осмелится ли Путин применить ядерное оружиеПутин всегда играл в одну и ту же игру - поднятие ставок. Но сейчас он в этой игре проиграл, потому что поднимать ставки ему некуда. И ядерный удар это не поднятие ставок, а окончательное поражение, потому что после этого даже Китай и Индия перейдут на другую сторону. И он это прекрасно понимает.

Может ли он пойти на ядерный удар? К сожалению, исключить это нельзя. Но этот удар будет подвигом Матросова для Путина.

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война в Украине Владимир Путин ядерная угроза Дмитрий Медведев Вадим Денисенко
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