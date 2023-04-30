Ядерный удар по Украине: риск есть, но это маловероятно

В России поняли, что применение ядерного оружия приведет к предоставлению Украине дальнобойного вооружения.

https://opinions.glavred.info/yadernyy-udar-po-ukraine-risk-est-no-eto-maloveroyatno-10466866.html Ссылка скопирована

В РФ, вероятно, проводили моделирование ситуации в случае применения ЯО / сайт Кремля, ua.depositphotos.com

Риск применения Россией ядерного оружия существует. Надо подчеркнуть, что речь идет о тактическом ядерном оружии – небольшом боеприпасе с ограниченным радиусом действия, который может быть использован на поле боя против наших войск.

На самом деле россияне уже проводили моделирование, чтобы понять последствия потенциального применения ядерного оружия. Все сценарии, которые они проработали, продемонстрировали, что его использование ухудшит для них ситуацию. Мы видим, что разговоры о возможном применении ядерного оружия, которые у них бывают время от времени, пока прекратились.

видео дня

В России поняли, что применение ядерного оружия приведет к предоставлению Украине дальнобойного вооружения, которым мы сможем наносить удары по их территориям, а Штаты предупредили Москву – в случае использования ядерного оружия любого типа, они отреагируют своим вмешательством. Нет, в Украину не приедут американские войска, но в США уже моделировали сценарий, предусматривающий уничтожение американцами неядерным оружием Черноморского флота РФ в Крыму в ответ на применение ядерного оружия России против Украины.

У Штатов есть возможность ответить России на подобные действия. Насколько я знаю, Китай тоже предупредил Россию о том, что в случае применения ядерного оружия у Пекина не будет оснований стоять на стороне РФ. Поэтому использование ядерного оружия является очень маловероятным вариантом развития событий.

Виктор Андрусив, специально для Главреда