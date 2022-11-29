Ядерный шантаж РФ: как Кремль может использовать ЗАЭС

Русские продолжают ядерный шантаж / Фото Энергоатом

27 ноября в эфире телемарафона президент НАЭК "Энергоатом" Петр Котин сообщил, что есть признаки подготовки военных РФ к выходу с территории Запорожской атомной электростанции.

"В последние недели мы получаем фактически информацию, что появились признаки того, что они, возможно, собираются покинуть ЗАЭС. Во-первых, очень много стало появляться публикаций в российской прессе о том, что ЗАЭС, возможно, стоило бы оставить, возможно, ее стоит передать МАГАТЭ под контроль. Такое, знаете, впечатление, что они собирают чемоданы и что они воруют все, что могут найти", — сказал он.

В свою очередь пресс-секретарь президента рф Песков заявил, что отвода войск России с территории Запорожской АЭС быть не может.

"Не нужно искать каких-то признаков там, где их нет и быть не может", - заявил он.

По моему мнению, захват Запорожской АЭС был одной из основных целей так называемой "специальной военной операции" россиян после вторжения в Украину. Соответственно, россия рассматривает дальнейший контроль над ЗАЭС как один из приоритетов в моменте возможных торгов о мире с Украиной и Западом.

Федеральная программа так называемого энергомоста (переброска электроэнергии с территории России в Крым) оказалась затратной и практически не оправдала себя. Были постоянные проблемы с энергообеспечением полуострова.

По состоянию на сегодня Запорожская АЭС фактически превращена оккупантами в военный объект особого назначения. Украинской разведкой зафиксировано присутствие на ее территории тяжелой бронетехники оккупантов, специальной техники, личного состава. При этом интересно, что охрану ЗАЭС осуществляют бойцы полка "Ахмат".

Время от времени со стороны россиян появляются информационные вбросы относительно возможной техногенной катастрофы на данном объекте, если будет предпринята попытка деоккупации станции со стороны Украины. В то же время россияне периодически собственноручно осуществляют обстрелы станции, пытаясь выдать их за украинские.

То есть россия искусственно нагнетает истерию по поводу возможного радиоактивного выброса или повреждение хранилища отработанного ядерного топлива, которое расположено на промышленной площадке ЗАЭС.

Напомню, недавно директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси сообщал, что все военные действия, которые угрожают безопасности ядерных объектов Украины, должны быть немедленно остановлены. Ситуация с ядерной безопасностью в Украине становится все более нестабильной, сложной и потенциально опасной.

Дмитрий Снегирев, специально для Главреда.