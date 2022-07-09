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Ядерный пшик Путина: почему может оказаться, что у России нет второго ядерного потенциала мира

Александр Кочетков

политический аналитик

9 июля 2022, 19:02

Размахивая ядерной дубинкой, Россия может навернуть по лбу саму себя.

Россия воюет с Украиной на пределе своих возможностей, но не может взять даже Луганскую область
Попытка применения ядерного оружия может обернуться катастрофой для самой России / Коллаж Getty Images, Reuters

Так чем же нам грозит двухчемоданный фюрерок, заявляя, что воевать с Украиной россияне еще и не начинали? Они же задействовали все виды сухопутных войск, авиацию, всяческие ракеты и даже флот, включая подлодки, какая вундервафля у них осталась?

Есть три варианта: фантасмагорический, апокалиптический и реалистический.

Первый: Россия намерена ввести в бой свои подземные войска.

Зомби в обрывках рашистского камуфляжа начнут прогрызать туннели к нашим позициям, подкапывать укрепления ВСУ и кошмарить мирняк. Россияне не забирают тела своих "освободителей", чтобы по приказу политического трупа Путина их мертвецы поползли на защиту русскоязычных могил. И вообще, Россия ведь заканчивается там, где заканчиваются ее покойники…

Второй: Россия намерена применить ядерное оружие, не важно – тактическое или стратегическое.

И вот здесь уместен вопрос – а есть ли у Путина ядерное оружие.

Нет, разумеется, более двух тысяч ядерных устройств различного типа, произведенных при Союзе, по-прежнему числятся на вооружении в недоимперии. Но функционируют ли они штатно, не окажется ли попытка их применения пшиком или не обернется ли катастрофой для самой России?

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Что атомная, что термоядерная бомбы конструктивно не сложны. Но в них применяются высокотехнологичные материалы, которые деградируют со временем, теряя важнейшие свойства. Прежде всего, это относится к инициаторам – устройствам, обеспечивающим поток нейтронов, необходимый для начала цепной реакции, которая запускает реакцию термоядерного синтеза. Есть вопросы к эффективности бризантной взрывчатки, взрыв которой создает критическую плотность в атомном заряде. И наконец, в ядерном устройстве наличествует примитивная, но электроника. Как она функционирует после многолетнего хранения?

Мало того, ядерные боезаряды необходимо хранить в жестком температурном диапазоне, иначе потом он может просто не сработать. Кто даст гарантию, что эти условия хранения соблюдались в лихие 90-е? Да и позже, когда в РФ ударно пилили любые бюджеты, включая оборонные?

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Заметьте, про мир, превращенный в ядерный пепел, бредят безмозглые пропагандоны вроде киселева-соловьева. Да еще их фюрерок, который дремуч во всем, кроме понтов, лицемерия и похабных шуточек. А реальные российские спецы по ядерному оружию на эту тему помалкивают.

Большинство вопросов могли бы снять испытания ядерного оружия, которые не проводились с 1985 года. РФ нарушила уже столько международных норм, что выйти из соглашения об отказе от ядерных испытаний для нее проще, чем Лаврову сфотографироваться в приличной компании.

Но Кремль этого не делает. Потому что панически боится результатов таких испытаний, которые могут продемонстрировать, что не только второй по боеспособности армии мира, но и второго ядерного потенциала у России тоже нет. Ведь результаты испытаний мгновенно станут известны всему миру – современная сверхчувствительная разведывательная аппаратура фиксирует все параметры даже обычных мощных взрывов, не говоря уж о ядерных.

Так что при размахивании атомной дубинкой можно навернуть по лбу самого себя, как в комедиях про кунг-фу.

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Остается третий вариант – массовый террор против населения Украины.

Правда в том, что недоимперия воюет против Украины с полным, критическим напряжением всех своих возможностей – военных, промышленных, мобилизационных. Не жалея ни живой силы, ни техники, ни боеприпасов и поставив на карту все. Но рашисты не взяли Киев и другие наши города не потому, что не хотели или гуманизм взыграл, а потому что не смогли. Уперлись рогами в непреодолимое сопротивление ВСУ. Россия за четыре месяца войны так и не сумела полностью захватить даже Луганскую область – крохотная ее часть все равно остается под украинским контролем. Потому ей и необходима "оперативная пауза".

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Не сломив боевой дух нашей армии, сейчас рашисты намерены сломить дух мирных украинцев. Для этого попытаются разбомбить нашу критическую инфраструктуру, лишив нас света, тепла и воды. Именно о намерении устроить в непокоренной Украине гуманитарную катастрофу, чтобы руководство страны пошло на капитулянтский мир, и вещает кремлевский маньяк, пугая, что, мол, еще ничего не начиналось. И нам – каждому и всем вместе – надо быть готовыми к такому варварскому сценарию.

Все изложенное о планах агрессора – обоснованное предположение, не более, но и не менее. Одно знаю точно: стремления к свободе, являющегося основой украинства, не удалось победить еще никому. Не удастся и людоедской недоимперии.

Александр Кочетков, политический аналитик

война в Украине ядерное оружие Владимир Путин ядерная угроза Александр Кочетков Россия
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