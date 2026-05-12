Ядерный блеф Кремля: Яковина - о том, почему Сармат так и не взлетел к 9 мая

Пока пропаганда рисует мультики о "ядерном пепле", реальные испытания стратегических ракет РФ оборачиваются гробовой тишиной и технологическим фиаско.

Без "Южмаша" российские РВСН превращаются в ржавую "буханку" / Коллаж Главреда. Фото: скриншот видео, Минобороны РФ

На фоне постоянной ядерной риторики Кремля вопрос о реальном состоянии стратегических сил РФ становится ключевым для оценки глобальной безопасности. В центре внимания оказались очередные неудачи с испытаниями ракеты "Сармат", которые ставят под сомнение боеспособность российской ядерной триады. Международный обозреватель Иван Яковина анализирует причины технологического упадка противника и объясняет, как потеря украинской экспертизы превратила советскую мощь в иллюзию. Подробнее о деградации РВСН и "бумажных" угрозах Москвы — в материале.

Из-за парада и сопутствующей шумихи как-то все позабыли, что на 9 мая в РФ были назначены очередные испытания МБР "Сармат", а также, (предположительно) ракеты морского базирования – "Булава" и/или "Синева".

Вот недавняя новость: "6 мая власти Камчатки предупредили о ракетных испытаниях на полигоне "Кура", запретив "нахождение и передвижение" близ объекта людей и "любых видов техники". На следующий день Россия выпустила уведомления для авиации с рекомендацией облетать опасные зоны (NOTAM): они охватывают две зоны в Баренцевом море, одну — в Карском, несколько зон близ Куры, а также район полигона РВСН Домбаровский в Оренбургской области".

Продолжения у этой новости не было. Я из этого делаю вывод, что "Сармат" снова (уже третий раз подряд) не взлетел, и об испытаниях решили ничего не сообщать. Если бы все было ОК, то тогда зомбоящик лопнул бы от понтов и пафоса: "сотрем врагов в ядерный пепел" и т.п., но ничего такого не было.

Похоже, что без экспертизы КБ "Южное" и "Южмаша" построить хотя бы просто взлетающую МБР в России не могут. Недавно даже посадили директора красноярского завода, который пытается сделать этот "Сармат", но что-то не помогло.

Честно говоря, у меня складывается стойкое ощущение, что российские РВСН – это больше миф, чем реальность. дело в том, что костяк РВСН – это еще советская МБР "Р-36М2" "Воевода" - 1988 года выпуска. Это реально старые ракеты, и жизнь в них поддерживали специалисты "Южмаша". С 2014 года они эти ракеты не обслуживают, из-за чего их техническое состояние под вопросом. Скорее всего, без нормального техобслуживания они уже просто в нерабочем состоянии.

Иными словами, старые МБР в России истлели, а новые они сделать никак не могут. Успешных испытаний ядерных ракет и ядерных зарядов в России не было уже очень давно. (Путин, кстати, грозно и публично поручил провести такие испытания, но потом откатили этот приказ назад – тупо разучились проводить ядерные взрывы под землей, специалистов не осталось).

Скорее всего, РВСН примерно в том же состоянии, что и остальная армия: либо это картонный макет, как танк "Армата", либо это старые изделия сомнительной боеготовности: как престарелые алкаши-штурмовики на костылях в ржавой "буханке" с отпиленной крышей.

О персоне: Иван Яковина Родился в Москве, в районе Сокольники, жил там до трех лет. Имеет украинские корни, предки происходят из города Самбор на Львовщине. С родителями часто переезжал из города в город, проживал в Подмосковье, Кишиневе, Санкт-Петербурге. Учился в 11 школах. Окончил Московский лингвистический университет, по специальности — арабист. С 2010 года работал в Киеве, писал для сайта "Лента.ру". После рейдерского захвата издания в 2014 переехал в Украину. Работает журналистом и политическим обозревателем журнала "Новое время" (Киев), пишет Википедия.

