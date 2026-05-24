Ядерные учения в Беларуси стали важным сигналом для двух стран: Денисенко назвал причину

Без посредничества Пекина наша война вряд ли закончится.

Трамп и Си — война в Украине

Пока мировые центры влияния ищут новый баланс сил, переговоры между США и Китаем все больше влияют не только на глобальную экономику, но и на перспективы завершения войны в Украине. Политический аналитик Вадим Денисенко считает, что мир постепенно движется к новой модели биполярности, где Пекин будет играть ключевую роль в вопросах безопасности и международных конфликтов. Автор объясняет, почему без участия Китая мирные переговоры по Украине могут зайти в тупик. Публикуем ключевые мысли автора.

Итоги недели: Китай, которого мы не видим и от которого мы зависим.

1. На встрече Трамп — Си, похоже, договорились думать о новом биполярном мире. Это не холодная война, где было четкое разделение. Китай назвал свою красную линию: Тайвань. Трамп, похоже, на это согласился. Осенью, во время встречи лидеров Китая и США, возможно, мы увидим первые очертания этого биполярного мира. Почему "возможно"? Потому что имеем дело с Трампом.

2. Визит Путина в Пекин был именно о биполярном мире. Китай продемонстрировал США, что оторвать Россию от Поднебесной ему не удастся. Поняли ли намек в Москве? Думаю, да. Но Россия сегодня — это театр для одного зрителя, который все больше отрывается от реальности.

3. Именно поэтому, в момент визита Путина в Пекин, Россия затеяла ядерные учения в Беларуси. Помимо всего прочего, это было сделано для того, чтобы показать: Беларусь находится в орбите РФ, а не Китая. Это выглядит смешно на фоне заявки Пекина на влияние в самой РФ. Но новый биполярный мир будет именно таким: не разделенным между двумя гегемонами, а имеющим многоуровневые подчинения, которые будут напоминать скорее средневековье, чем ХХ век.

4. К сожалению или к счастью, но после визита Трампа в Пекин стало очень ясно то, о чем я говорю давно: без посредничества Пекина наша война вряд ли закончится. Но повторю еще раз: переговоры о мире, в случае появления там КНР, — это переговоры не совсем об Украине. Это переговоры о том, как будут сосуществовать в новом мире Китай, ЕС, США, Россия и Украина и, возможно, Турция и Ближний Восток. У нас, с этой точки зрения, никто на процесс смотреть не хочет. К сожалению.

О персоне: Вадим Денисенко Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.

Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия. Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023). С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

