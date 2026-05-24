Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Ядерные учения в Беларуси стали важным сигналом для двух стран: Денисенко назвал причину

Вадим Денисенко
24 мая 2026, 08:10
google news Подпишитесь
на нас в Google
Без посредничества Пекина наша война вряд ли закончится.
Ядерные учения в Беларуси стали важным сигналом для двух стран: Денисенко назвал причину
Трамп и Си — война в Украине / Коллаж: Главред

Пока мировые центры влияния ищут новый баланс сил, переговоры между США и Китаем все больше влияют не только на глобальную экономику, но и на перспективы завершения войны в Украине. Политический аналитик Вадим Денисенко считает, что мир постепенно движется к новой модели биполярности, где Пекин будет играть ключевую роль в вопросах безопасности и международных конфликтов. Автор объясняет, почему без участия Китая мирные переговоры по Украине могут зайти в тупик. Публикуем ключевые мысли автора.

Итоги недели: Китай, которого мы не видим и от которого мы зависим.

1. На встрече Трамп — Си, похоже, договорились думать о новом биполярном мире. Это не холодная война, где было четкое разделение. Китай назвал свою красную линию: Тайвань. Трамп, похоже, на это согласился. Осенью, во время встречи лидеров Китая и США, возможно, мы увидим первые очертания этого биполярного мира. Почему "возможно"? Потому что имеем дело с Трампом.

видео дня

2. Визит Путина в Пекин был именно о биполярном мире. Китай продемонстрировал США, что оторвать Россию от Поднебесной ему не удастся. Поняли ли намек в Москве? Думаю, да. Но Россия сегодня — это театр для одного зрителя, который все больше отрывается от реальности.

3. Именно поэтому, в момент визита Путина в Пекин, Россия затеяла ядерные учения в Беларуси. Помимо всего прочего, это было сделано для того, чтобы показать: Беларусь находится в орбите РФ, а не Китая. Это выглядит смешно на фоне заявки Пекина на влияние в самой РФ. Но новый биполярный мир будет именно таким: не разделенным между двумя гегемонами, а имеющим многоуровневые подчинения, которые будут напоминать скорее средневековье, чем ХХ век.

4. К сожалению или к счастью, но после визита Трампа в Пекин стало очень ясно то, о чем я говорю давно: без посредничества Пекина наша война вряд ли закончится. Но повторю еще раз: переговоры о мире, в случае появления там КНР, — это переговоры не совсем об Украине. Это переговоры о том, как будут сосуществовать в новом мире Китай, ЕС, США, Россия и Украина и, возможно, Турция и Ближний Восток. У нас, с этой точки зрения, никто на процесс смотреть не хочет. К сожалению.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, руководитель аналитического центра Деловая Столица, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

Источник

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

google news Следите за событиями вместе с Главредом в Google!
война в Украине Вадим Денисенко война России и Украины
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
ВСУ нанесли удар по объектам противника на ВОТ: в Луганске масштабно горит нефтебаза

ВСУ нанесли удар по объектам противника на ВОТ: в Луганске масштабно горит нефтебаза

08:49Война
РФ запустила "Орешник" по Киевщине и ударила по многоэтажке в Черкассах

РФ запустила "Орешник" по Киевщине и ударила по многоэтажке в Черкассах

08:37Украина
Киев в огне после атаки РФ: разрушения по всей столице, есть пострадавшие и жертва

Киев в огне после атаки РФ: разрушения по всей столице, есть пострадавшие и жертва

07:38Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Усик победил Верховена в 11 раунде нокаутом: хронология боя

Усик победил Верховена в 11 раунде нокаутом: хронология боя

Китайский гороскоп на завтра, 24 мая: Драконам - ранимость, Лошадям - розовые очки

Китайский гороскоп на завтра, 24 мая: Драконам - ранимость, Лошадям - розовые очки

Кошмарная ночь в Киеве - массированный удар ракетами и дронами, есть разрушения

Кошмарная ночь в Киеве - массированный удар ракетами и дронами, есть разрушения

Окна будут сиять месяцами: что добавить в воду для мытья

Окна будут сиять месяцами: что добавить в воду для мытья

Доллар пробьет психологическую отметку: когда валюта подорожает до 46 гривен

Доллар пробьет психологическую отметку: когда валюта подорожает до 46 гривен

Последние новости

09:53

Стоит ли ожидать скачка курса валют в июне: эксперт рассказал, что будет с долларом и евро

09:37

Идеальная бюджетная закуска из кабачка: рецепт очень простой и быстрый

09:27

Гороскоп на завтра, 25 мая: Стрельцам — обида, Львам — перемены

09:16

В Германии "перерисовали" карту Украины и поделили ее на новые части: почему и когдаВидео

08:49

ВСУ нанесли удар по объектам противника на ВОТ: в Луганске масштабно горит нефтебазаВидео

Помощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина "вытаскивают" тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываютсяПомощь получили 120 тысяч человек: как врачи МОАС-Украина «вытаскивают» тяжелораненых и едут туда, куда другие отказываются
08:37

РФ запустила "Орешник" по Киевщине и ударила по многоэтажке в ЧеркассахФото

08:10

Ядерные учения в Беларуси стали важным сигналом для двух стран: Денисенко назвал причинумнение

07:38

Киев в огне после атаки РФ: разрушения по всей столице, есть пострадавшие и жертваФото

05:10

Сбудутся все заветные мечты: четырех знаков зодиака ждет особенный день

Реклама
04:00

Тест на IQ: нужно найти 3 отличия на картинке мальчика с собакой за 39 с

03:41

Перец мгновенно пойдет в рост: чем подкормить после высадки в грунт

02:57

Кошмарная ночь в Киеве - массированный удар ракетами и дронами, есть разрушения

02:30

Как выбрать цвет забора для дома: дизайнеры назвали худшие оттенки

02:14

Усик победил Верховена в 11 раунде нокаутом: хронология боя

01:20

Женщина увидела ад и рассказала о загробной жизни: леденящие подробности

23 мая, суббота
23:59

Окна будут сиять месяцами: что добавить в воду для мытья

23:05

РФ цинично ударила ракетой по Одесщине: много раненых, среди них - дети

22:34

Угроза штурма и десанта: прогноз атаки РФ еще двух областей Украины

22:16

Гороскоп на завтра, 24 мая: Тельцам — сюрприз, Стрельцам — сильные эмоции

21:34

Проезд по 30 гривен: эксперт объяснил, почему новые тарифы "уничтожат" транспорт Киева

Реклама
21:32

Завершение войны: у Зеленского назвали вероятные сроки и главное условие

20:34

Примирения не будет столетиями: Мельник резко ответил Небензе в ООН

20:32

Сотни дронов и ракеты: украинцев предупреждают о масштабной атаке РФ

19:58

Как собрать в три раза больше яблок без химикатов: метод агронома из 1960-х

19:33

Тарифы взлетают: в Киеве раскрыли, сколько может стоить проезд в транспорте

19:10

Коваленко предупредил о новой тактике РФ с массированными ударами по Украинемнение

18:59

Чем обработать капусту в мае: безопасные средства от слизней и насекомых

18:51

Угроза удара "Орешником" по Украине: Зеленский предупредил о комбинированной атаке РФ

18:42

"Шахеды" станут еще опаснее: в Минобороны предупредили о новой тактике России

18:41

Почему опадает и сохнет завязь на томатах: большинство совершает одну ошибку

18:31

Кондиционер больше не нужен: хитрый способ избавиться от жары в домеВидео

18:22

У собак совершенно разных пород появился щенок, которого никто не ожидалВидео

17:56

Пример для Киева: где в Украине действует европейская модель оплаты проезда в транспорте

17:39

Как выбрать правильную посадку джинсов: высокая, средняя или низкая по типу фигурыВидео

17:34

Ценит свободу превыше всего: 4 знака зодиака, которым сложно строить отношения

17:26

Сотрудники ТЦК избили ветерана без ног: детали громкого скандала в Киеве

17:23

РФ более суток массированно бьет по объектам "Нафтогаза": бушуют пожары, есть разрушения

17:18

Как правильно расчесывать кота, чтобы ему нравилось: ветеринар раскрыла секретВидео

17:08

Туристка увидела свой бесплатный номер и сразу поняла, что что-то не так

17:03

Нужно ли открывать окна и двери после смерти человека: разъяснение ПЦУ

Реклама
16:38

"Второй онкодиагноз": Кайли Миноуг высказалась о болезни, которую скрывала 5 лет

16:31

Атака из Беларуси: капитан 1-го ранга спрогнозировал сокрушительный ответ ВСУ

16:28

Подорожают ли маршрутки после повышения цен на транспорт: эксперт очертил сценарии

16:09

Какого предмета больше нет: что когда-то обязательно преподавали в СССР

16:00

ВСУ атаковали фрегат РФ "Адмирал Эссен" и не только: последствия удара по Новороссийску

15:46

Рыбаки достали из воды гиганта размером с человека и весом 401 кг

15:42

Заплатил 431 тысячу гривен за фото авто: мошенники обманули жителя Тернопольщины

15:28

Мощные удары по врагу: взорван эшелон РФ с горючим, уничтожены десятки россиян

15:27

Россия может прекратить удары "Шахедами" по Украине: в Минобороны указали на нюанс

15:22

Солист Imagine Dragons поразил сеть отношением к украинскому флагу — что попало на видеоВидео

Новости Украины
Пенсии в УкраинеМобилизацияПолитикаОтключения светаТелеграм новости Украины
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраГороскоп 2026Гороскоп Таро
Регионы
Новости ТернополяНовости СумНовости ЖитомираНовости ЧеркассыНовости ОдессыНовости РовноНовости ЗапорожьяНовости ЛьвоваНовости ХарьковаНовости ДнепраНовости Полтавы
Мода и красота
Советы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости моды
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Новости шоу бизнеса
Максим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотапСофия РотаруОльга СумскаяФилипп КиркоровЕлена ЗеленскаяАни ЛоракКейт МиддлтонАлла Пугачева
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десертыНапиткиПраздничное меню
Лайфхаки и хитрости
Все о салеУборкаАвтоСтиркаКомнатные растения
Экономика
Цены на продуктыДенежная помощьТарифыКурс валют
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря

©2002-2026, Онлайн-медиа Главред - GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. 04080, г. Киев, ул. Кириловская, дом 23. Телефон — (044) 490-01-01. Адрес электронной почты — info@glavred.info. Идентификатор онлайн-медиа в Реестре cубъектов в сфере медиа — R40-01822. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство ГЛАВРЕД, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять