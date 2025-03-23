Ядерное разоружение Украины: как США в 90-х поддержали Москву

Как произошел разворот политики США на 180 градусов, когда страна, которая сначала рассматривала Украину как партнера в этом вопросе, фактически стала на сторону России.

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Украина, ядерное оружие / Коллаж: Главред, фото: Офис президента, УНИАН

Соединенные Штаты Америки не были готовы к распаду ядерного СССР. Об этом свидетельствует речь экс-президента США Джорджа Буша-старшего в Верховной Раде Украины 31 июля 1991 года, буквально за несколько недель до провозглашения независимости Украины. В своем выступлении он призвал народных депутатов Украины отказаться от политики суверенизации и поддержать перестройку Горбачева. Он даже назвал стремление Украины к независимости "убийственным национализмом", который Соединенные Штаты поддерживать не будут.

Этим выступлением США фактически подтвердили отсутствие у них стратегии относительно того, что делать с ядерным оружием, которое после распада СССР осталось на территории четырех республик: Российской Федерации, Украины, Казахстана и Беларуси.

Однако, когда Верховная Рада Украины (ВРУ) начала формировать собственную стратегию движения к безъядерному статусу, этот процесс предусматривал поэтапность уничтожения ядерного оружия. Именно уничтожения, а не передачи кому-либо. Более того, согласно постановлению Верховной Рады, ядерные материалы после разборки боеголовок должны были оставаться на территории Украины и использоваться для производства ядерного топлива.

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Соединенные Штаты внимательно изучали все эти решения украинского парламента, и уже в конце 1992 года, кроме предложения о движении Украины в НАТО в обмен на отказ от ядерного оружия, они начали предлагать нам технологии переработки высокообогащенного урана в ядерное топливо для украинских АЭС. В то время 100% поставок ядерного топлива Украина получала от России. То есть в один момент прекращением поставок Россия могла остановить более 50 процентов энергопроизводства, вызвав этим энергетическую катастрофу.

США внимательно следили за ситуацией и реагировали путем конструктивного сотрудничества. Тему переработки высокообогащенного урана для Украины разрабатывала компания General Atomics - одна из крупнейших корпораций, имеющая большой опыт в сфере ядерных технологий.

Когда же в июне 1993 года Верховная Рада Украины отклонила предложение президента Леонида Кравчука о немедленной ратификации Договора СТАРТ-1 (о сокращении стратегических наступательных вооружений) и Договора о нераспространении ядерного оружия (НТО), США пересмотрели свою позицию. Кравчук предлагал ратифицировать эти договоры как безъядерная страна. На мой вопрос как председателя специальной комиссии, чье же тогда оружие мы будем уничтожать на своей территории, ответа не было.

После этого решения парламента, которое отвергло предложения Кравчука, тогдашний премьер-министр Леонид Кучма фактически поддержал стратегию нашей рабочей группы. Она заключалась в поэтапном уничтожении ядерного оружия в сотрудничестве с США, которые предлагали различные форматы взаимодействия.

Сразу после голосования в Украину прибыл министр обороны США Лес Эспин. На пресс-конференции он заявил, что Соединенные Штаты переворачивают страницу, когда они плелись в фарватере российских предложений по уничтожению украинского ядерного оружия путем передачи России третьего ядерного потенциала в мире.

США объявили о готовности сотрудничать с Украиной. Министр обороны США также отметил, что они готовы рассмотреть возможность сохранения ядерных боеголовок на территории Украины под международным контролем, что также было одним из предложений нашей рабочей группы.

Более того, перед этим президент США Билл Клинтон договорился с президентом России Борисом Ельциным о трехстороннем формате переговорного процесса (Украина, США и Россия) по ядерному разоружению. Однако после подписания соглашения Шмаровым россияне заявили, что больше нет необходимости в таком формате.

После парафирования соглашения Шмаровым оно было официально подписано в сентябре в Крыму, во время подписания ряда других соглашений, в том числе и по Черноморскому флоту. Именно после этого Соединенные Штаты Америки изменили свое отношение к сотрудничеству с Украиной. Впоследствии это трансформировалось в так называемый проект сотрудничества с Россией - "Партнерство ради мира", в рамках которого Россия получила статус неформального члена НАТО с правом вето на все решения Альянса, касающиеся безопасности РФ.

Вот так произошел разворот политики США на 180 градусов, когда страна, которая сначала рассматривала Украину как партнера в этом вопросе, фактически стала на сторону России, поддержав передачу ядерного оружия Украины россиянам.

Юрий Костенко, специально для Главреда

Кто такой Юрий Костенко? Юрий Костенко (род. 12 июня 1951, Новая Ободовка, Винницкая область, УССР) - украинский политик. Председатель Украинской Народной Партии с декабря 1999 года. Кандидат технических наук (1986). 2-й министр охраны окружающей природной среды Украины. 1998-2002 - народный депутат Украины III созыва (НРУ, № 5 в списке). Заместитель председателя Комитета по вопросам топливно-энергетического комплекса, ядерной политики и ядерной безопасности с июля 1998 года. Кандидат в Президенты Украины на выборах 1999 года.

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