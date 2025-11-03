Ядерная дубина России давно прогнила, Путину нечем ответить США

Не вредно знать, что у блефующих шулеров тузов давно нет — одни шестёрки в рукаве, и те не козырные.

https://opinions.glavred.info/yadernaya-dubina-rossii-davno-prognila-putinu-nechem-otvetit-ssha-10711688.html Ссылка скопирована

В случае войны две трети российских стратегических ракет просто не взлетят / Коллаж: Главред

Знаете, почему Кремль так нервно среагировал на решение Трампа возобновить ядерные испытания, а Песков сразу начал что-то блеять и оправдываться за испытания "Буревестника" (мол, вы не поняли — "это другое")? Им просто нечем ответить. Советская инфраструктура для проведения испытаний атомного оружия давно, ещё в 90-е, пришла в негодность. Чтобы привести её в порядок, требуются огромные деньги и много времени. Путину просто нечего ответить на вызов американцев.

В результате, если американцы проведут испытания, а россияне не смогут этого сделать, недееспособность их ядерного "щита" станет очевидной. Эффективность излюбленного психологического оружия Кремля — ядерного шантажа — резко снизится.

Ядерная дубина России давно прогнила. Я писал об этом не так давно здесь. Ещё раз напомню.

видео дня

Ядерный блеф

Встретил я в Германии одного релоканта — очень компетентного человека, много лет проработавшего, не скажу где. Оказалось, что он хорошо в теме состояния российских ядерных вооружений.

Вот что он говорит.

Состояние этого ещё советского металлолома — очевидно ужасное. В случае войны две трети российских стратегических ракет просто не взлетят. Из тех, что взлетят, половина не долетит до целей по техническим причинам. Остальные либо уничтожит западное ПРО, либо у них не сработает ядерный боезаряд (тритий давно не обновлялся, а срок его полураспада подошёл).

Конечно, риск, что что-то с дуру всё-таки долетит и взорвётся, есть. Но вот России в любом случае после войны просто не будет.

Это я не к тому, что ядерной войны не надо бояться. Надо, конечно. Не дай бог, как говорится.

Просто не вредно знать, что у блефующих шулеров тузов давно нет — одни шестёрки в рукаве, и те не козырные.

Источник

О персоне: Игорь Эйдман Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы. С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова. С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ). В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти". В 2011-м году переехал в Германию.

Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"

Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред