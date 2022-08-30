Я легко представляю российское поражение

Шойгу "разложился на плесень и липовый мед", считает Альфред Кох / Reuters

Возможно, что прошедший сто восемьдесят седьмой день войны войдет в историю как переломный. Как день, когда инициатива, наконец, перешла к Украине и она погнала врага со своей земли. Возможно, что так и будет. Очень хочется на это надеяться.

Но что мы знаем к этому часу? Да, честно говоря, немного. Что вроде как ВСУ прорвали в нескольких местах (двух, трех?) оборону россиян на правом берегу, что HIMARS и артиллерия сильно обстреливают все мосты и переправы через Днепр и что кое-где (где?) украинское наступление развивается успешно… Это все.

Более того, командование ВСУ обратилось с просьбой поменьше все, что сейчас там, в районе Херсона происходит, комментировать и не выкладывать в сеть никаких доказательств успеха/неуспеха. Наверное, у него для этой просьбы были свои причины. Не хотят раньше времени радоваться и людей обнадеживать, боятся сглазить и т. д.

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Поэтому я не даю волю своей фантазии. А то она у меня может так воспарить… Я боюсь разочарования. Я держу себя в руках и вам советую не раскатывать губы. Пусть мы лучше приятно удивимся, чем ужасно обломаемся, верно? Столько уже обломов было. Не хочу еще одного…

7 июля Путин заявил: "… все должны знать, что мы-то по большому счету всерьёз пока ещё ничего не начинали. При этом мы не отказываемся ещё и от мирных переговоров. Но те, кто отказывается, должны знать, что чем дальше, тем сложнее им будет с нами договориться".

Я вот все думаю: когда же он всерьез начнёт? Не, кроме шуток: нельзя же быть настолько пиз…оболом, что бы вот так дать всем своим фанатам надежду что вот-вот он " по большому счету" и "всерьез" начнет (и тогда полетят уркопские клочки по закоулочкам), а вместо этого наоборот: уже почти два месяца взлетают на воздух его собственные склады с боеприпасами и командные пункты с генералами и офицерами.

И если ты можешь вот это вот самое "всерьез начать", то чего тянешь? К чему эта пауза? Ведь с каждым часом ты все больше теряешь боеприпасов, солдат, техники. Какой смысл тянуть? Чем дальше ты тянешь, тем меньше шансов на это самое "по большому счету" и "всерьез".

И по мере того, как тают твои силы (а они же тают, тут нет никакой тайны, это объективно), тем сильнее тебе хочется зафиксироваться на каком-то не позорном рубеже и договориться. И значит с каждым часом с тобой проще, а не сложнее договориться. А ты ведь обещал своим фанатам, что будет сложнее… Как же так? Собака лает - ветер носит? Фи… А ведь ты канал под серьезного пацана, который слов на ветер не бросает…

Или вот Шойгу. Буквально на днях говорил, что "все идет по плану". А теперь (судя по тому, что пишет пресса) "он разложился на плесень и липовый мед", как пел Егор Летов в своей песне с пророческим названием "Все идет по плану" …

Вообще, конечно, это все ужасно … Какие-то тыловые крысы, голимые "пиджаки", закосившие в свое время и от срочной службы, и от офицерской, ни дня не бывшие на передовой, просидевшие всю Афганскую войну один с удочкой на берегу Эльбы, а другой на стройке, вдруг возомнили себя великими военными стратегами и бросили десятки тысяч людей умирать за какие-то экзотические идеи, которые они сами даже толком сформулировать не могут.

Загнали огромную страну в какое-то кровавое болото, из которого теперь нет никакого приличного выхода, стоят там по уши в дерьме и крови и рассказывают, что теперь с ними стало "сложнее договариваться" …

Ау, стратеги! А вам еще не доложили, что с вами никто и не собирается договариваться? Что точка, когда можно было о чем-то договориться - давно уже пройдена и трудно себе представить набор обстоятельств, при которых у ваших визави может появиться идея с вами договариваться?

Несомненно, вы сильно загадили голову россиянам. Мне тут в спам часто пишут ватные дебилы (в основном, кстати, тетки-сорокопятки) и все совестят меня в духе "что родина меня поила кормила, а я - тварь последняя и т. д.". Это все я пропускаю мимо ушей, поскольку кормила меня не родина, а мои родители как, впрочем, и поили.

Но дальше мои судьи рассказывают мне удивительные истории и сообщают мне, что Россия не может проиграть этой войны. Причем аргументация прямо в духе чеховского "ученого соседа" урядника Василия Семи-Булатова: "Этого не может быть потому, что этого не может быть никогда!" Все. Доказательство закончено. Крыть нечем.

И дальше вопрошают: "Как же вы пишете, что Россия проиграет? Я себе даже этого представить не могу!" Вот это уверенность в безграничности собственного воображения - это, конечно, заслуга российского агитпропа. Все эти скабеевы и соловьевы поместили россиян в такой чудный мир фантазий, в котором Россия и победа - синонимы. И атрофию воображения у россиян они теперь выдают за его безграничность.

Я вот, например, легко представляю российское поражение. Я его видел много раз. Первый раз, еще ребенком, во время Войны Судного дня. Когда весь мир был уверен, что СССР встрянет в войну на стороне арабов и против Израиля...

Второй раз, когда бесславно закончилась Афганская война. Почти десять лет СССР вел ее, угробил уйму народа, потратил огромные деньги. А в концовке надорвался и ушел из Афганистана не солоно хлебаши. Так и не смог никто народу толком объяснить: зачем кремлевские старцы ее начинали? Кстати, одним из авторов идеи был маршал Устинов. Тоже как и Шойгу с Путиным - тыловая крыса, ни дня не служившая в армии и ни разу не участвовавшая в боевых действиях.

Третий раз, когда я работал председателем райисполкома в Сестрорецке в начале 90-х и раздавал народу гуманитарную помощь: ножки Буша и пайки бундесвера. Это было очень поучительно: видеть, как низко пала страна, еще недавно претендовавшая на то, чтобы считаться авангардом человечества…

Четвертый раз, когда я в Грозном наблюдал капитуляцию "второй армии мира" перед чеченцами за несколько недель до этого вновь отбившими у федералов свою столицу. Тогда это называлось "Хасавюртовскими соглашениями" …

Я думаю, мой опыт не уникален. Все видели эти поражения. И я даже больше скажу: сдается мне, что их как минимум было не меньше, чем побед. И нормальные, незашоренные люди их помнят. Но только не те люди, которые хлебнули отравы российской пропаганды. У них все сплошь победы. От Рюрика и до наших дней. А российских поражений они не только не помнят, но даже не могут себе представить.

Что ж, давайте поможем им. Давайте разовьём их воображение. Давайте их победим. Сделаем то, что они даже себе представить не могут - реальностью. Тем более, что наше дело правое. Поэтому враг будет разбит, и победа будет за нами.

Слава Украине!