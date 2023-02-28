Я хочу отмщения за все горе, что принес этот моральный урод людям

Эта война все сделала простым и ясным. Звенящая четкость моральной картинки даже как-то слегка пугает.

Путин открыто напал на Украину и перестал прятаться за зеленых человечков и бурятских отпускников, говорит Альфред Кох / скриншот

Прошел один год и три дня войны. На фронте, кроме одного известного места, все более-менее стабильно. Но Бахмут, Бахмут, Бахмут… Россияне давят и пытаются окружить город с севера. Украинские военные из самого Бахмута пишут, что ситуация предельно сложная и есть проблемы с обеспечением боеприпасами.

Я помню, как в подобной же ситуации Залужный с Сырским филигранно провели операцию по выводу украинских войск из Лисичанска. Они спокойно дождались нужного момента и все сделали как надо. Надеюсь, что и в этот раз они окажутся на высоте положения.

Восемь лет назад убили моего друга Бориса Немцова. Без всякой натяжки можно сказать, что он погиб на этой войне. И воевал он против Путина. А значит - за Украину. Сейчас обе стороны согласны с тем, что война идет с весны 2014 года. А значит Борис был убит через год после ее начала. Аккурат через девять дней после печально известных боев в районе Дебальцево.

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Путин наградил всех заказчиков убийства Немцова. А значит высоко оценил достигнутый результат. А результат был и впрямь серьезный. Масштаб нанесенного нам урона мы начинаем осознавать только сейчас. И мы видим как не хватает нам всем именно такого человека как Борис. Человека, который мог бы нас всех объединить, примирить друг с другом, повести за собой и вдохновить на борьбу.

Путин знал, кого убивать. И метил в самое сердце российской оппозиции. Мне как-то с самого начала было ясно, что это было сделано по приказу Путина, и что версии про личную инициативу Кадырова - это все интеллектуальное малодушие. Но большинство людей восемь лет назад гнали от себя мысль, что страной управляет банальный уголовник.

Большинство даже вполне умных и приличных людей тогда еще хотели найти сценарий достойного, не унизительного и сравнительно безопасного сосуществования с путинским режимом. Они верили, что такой сценарий существует. Концепция же "Путин-уголовник" лишала их последней надежды на это. Поэтому они долго внутренне сопротивлялись ей.

Они бы и дальше продолжали эту игру с собственной совестью, если бы Путину самому не надоело изображать из себя приличного человека и он не сбросил, наконец, эту свою маску.

Путин открыто напал на Украину и перестал прятаться за зеленых человечков и бурятских отпускников. Он для всего человечества перестал, наконец, быть совместим с моральными ценностями современной цивилизации.Теперь люди больше не приписывают ему человеческих черт, которых в действительности у него отродясь не было. И у них как пелена с глаз упала: ба… так это ж он и приказал убить Немцова!

Я хорошо понимаю, о чем идет речь. Много лет назад я сам не верил в версию о том, что взрывы домов в Москве и Волгодонске осенью 1999 года - его рук дело. Я знал о "рязанских учениях" и всех нелепостях и подозрительных совпадениях с ними связанных. И хотя я так и не услышал от Кремля сколько-нибудь логичных и убедительных объяснений, я все равно продолжал торговаться со своей совестью. Тогда я еще искал сценарий сосуществования с путинской властью.

Но прошло некоторое время и я не знаю когда, но точно еще при жизни Немцова (потому, что мы это с ним обсуждали) я уже считал наиболее вероятной версией взрывов - ту, в соответствии с которой это было сделано ФСБ по приказу Путина.

То же самое теперь происходит и с другими людьми в отношении убийства Немцова. Сегодня уже даже как-то неловко сомневаться в том, что Немцова убили по приказу Путина. Настолько это очевидно и полностью соответствует нашему нынешнему представлению о нем.

Эта война все сделала простым и ясным. Звенящая четкость моральной картинки даже как-то слегка пугает. Ведь мы привыкли к полутьме и какой-то размытости красок и границ. В том, московском мире интеллектуального снобизма, добро перетекает в зло и обратно. Все хороши и плохи одновременно. И если нельзя, но очень хочется - то можно.

С этим довоенным миром теперь покончено. Зло приобрело четкие очертания и имя. И мне лично стало намного проще жить после того, как с этим моральным релятивизмом было покончено. Не то, чтобы мы все искали этой ясности: мы же не святые, чтобы истово жаждать чистоты и правды. Но эта ясность сама обрушилась на нас.

И в день убийства Бориса Немцова я могу четко сказать, на чьей я стороне, кто для меня враг и чего я хочу. Христианская мораль - плохое топливо для мести. Об этом еще говорил принц Гамлет. Я, помнится, подробно разбирал в одном из постов его монолог на эту тему.

И я, вслед за принцем датским, тоже сделал свой выбор. Я, грешный человек, хочу отмщения. За все. За всю боль и за все горе, что принес этот моральный урод людям. И за Борю в том числе.

Наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

И вечная память павшим героям.

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