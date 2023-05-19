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Я бы не смеялся с заявлений россиян о беспилотниках

Павел Вернивский
19 мая 2023, 21:22 обновлено 19 мая, 21:22
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Мне даже грустно, что в Украине, при огромной поддержке самых развитых стран, в этом видят большую проблему.
беспилотник
В России собрались запускать массовое производство беспилотников / фото: pexels.com

Когда я предположил, что российское производство беспилотников может вырасти до 10-20 тыс в месяц, то многие восприняли это как фейк. Хотя на самом деле это очень осторожная и консервативная оценка, и главное - реальная цель!

Если кто-то забыл, то недавно Пу утвердил финансирование на производство беспилотников в размере 12,5 млрд долл! Также не надо считать, что 10 тысяч в месяц это какие-то космические цифры.

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Ведь на самом деле для того, чтобы увеличить производство, то надо решить ряд задач:

1. Производственные мощности. Стоимость производственной линии на 1000 беспилотников - 15 млн долл. 10 тыс беспилотников это 150 млн. 20 тыс это 300 млн. Для коптеров - цифры будут значительно меньше.

2. Комплектующие. Условно говоря, для производства надо 10 моторов. И здесь лишь надо найти производителя, который согласится поставлять деталь в необходимых количествах. Возможно ему тоже придется увеличить производственные мощности, но из-за долгосрочных контрактов и возможной компенсации части CAPEX, это будет не трудно сделать. Кстати, производство отдельных комплектующих можно локализовать. Если нет, то в России научились обходить санкции + есть Китай.

Кто такой Павел Верновский?

Павел Верновский - экономист, аналитик. Специалист отдела продаж долговых ценных бумаг Capital Times. Эксперт Института им. Александра Поля. Специализируется на макроэкономике, истории экономики.

И я хочу сказать, что это речь о России. Если бы такая необходимость встала перед США или Германией, то им бы вообще было раз плюнуть и они с легкостью организовали производство 100 тыс беспилотников в мес.

И тот самый Фольксваген или Дженерал Моторс сам мог бы это сделать. А не делают это потому, что у них нет коммерческой необходимости в этих беспилотниках.

Другое дело, что такие беспилотники необходимы нам и россиянам. Не из-за коммерческой необходимости, а с целью получить преимущество и выиграть войну.

Поэтому я бы не смеялся над заявлениями русских, потому что это вполне реальная цель. Мне даже грустно, что в Украине, при огромной поддержке самых развитых стран, в этом видят большую проблему.

И вместо того чтобы думать как обогнать россиян в производстве и производительности, потому что у нас есть доступ к такому оборудованию и специалистам, чего нет у россиян.... Но мы этим практически не пользуемся для увеличения собственного производства…

Источник

БПЛА беспилотники
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