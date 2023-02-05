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Взрывы в Иране: повлияет ли атака на завод дронов на ход войны в Украине

Дмитрий Снегирев

Сопредседатель общественной инициативы «Права справа»

5 февраля 2023, 19:35
Именно эти предприятия связывали с поставкой БПЛА российской федерации.
Взрывы в Иране: повлияет ли атака на завод дронов на ход войны в Украине
Иранские дроны / Фото defence-ua com

На днях на военном заводе по производству БПЛА в Иране прогремел сильный взрыв. Кроме того в городе Шахид-Салиме загорелся завод по производству моторных масел. По информации иранской стороны, причиной взрывов могла стать атака дронов Израиля и США. В Министерстве обороны Ирана уже заявили, что атака беспилотников на предприятие в Исфахане якобы была неудачной.

Замечу, что это не первый удар по предприятиям по производству БПЛА "Shahed". Ранее, в июле 2022 года, армия обороны Израиля нанесла ракетно-бомбовые удары по заводам по производству БПЛА, которые были расположены на территории Сирии в районе Дамаска.

Примечательно, что в результате израильского авиаудара были убиты три человека несирийской национальности и двое представителей ливанской шиитской исламистской организации "Хезболла" .

Именно эти предприятия связывали с поставкой БПЛА Российской Федерации. Контроль над предприятием со стороны проиранской группировки "Хезболла" позволял Ирану определенным образом нивелировать обвинения в свой адрес по поставкам БПЛА России. Сама поставка БПЛА происходила через сирийский порт Тартус силами рф. Это был основной канал снабжения.

Сейчас несколько стран рассматривает программу по производству БПЛА Ираном как угрозу собственному существованию. Это не только Украина, но и, в первую очередь, Израиль.

Израиль рассматривает производство и дальнейшее бесконтрольное снабжение дронов Ираном как элемент угрозы национальной безопасности. В то же время замечу, что поскольку беспилотники являются "оружием террористов", их могли запустить не только регулярные войска, но и террористические группировки.

Утверждать, что этот удар был нанесен именно израильской стороной пока нет доказательной базы, которая бы давала 100% уверенности. Иранские беспилотники использовались как средства поражения и против других стран Персидского залива. Поэтому ряд стран Персидского залива и Ближнего Востока заинтересованы в нейтрализации производства беспилотников. Кроме того, страны Запада заинтересованы в нейтрализации производства БПЛА на территории этой страны. Все потому, что их себестоимость около 20-30 тысяч долларов, а средства противодействия стоят значительно дороже. Разрушительный эффект от использования БПЛА достаточно масштабен, даже учитывая техническое несовершенство иранских беспилотников.

Повлияет ли атака на иранский завод по производству дронов на поставку этих средств поражения россии для войны против Украины? Да. Сейчас можем констатировать тот факт, что количество использования беспилотников против критических объектов украинской инфраструктуры снизилось. Это связано и с дипломатическими и экономическими усилиями ведущих стран мира.

И количество используемой оккупантами, не идет в сравнение с первыми массированными ударами с использованием БПЛА. Можем предположить, что беспилотники, которые поставлялись иранской стороной, в рф заканчиваются. Я не исключаю дальнейших поставок, однако это будет зависеть от количества и, главное, позиции стран Запада. В первую очередь, государства Израиль.

Стоит заметить, что использование россией иранских дронов против Украины не влияет существенно на ход войны, поскольку украинские силы ПВО научились эффективно им противодействовать.

Те первые сообщения, что это будет кардинальная смена войны, едва ли не "вундерваффе" Российской Федерации, которая заставит украинскую сторону капитулировать, не подтвердились. Сейчас сбивается до 90% БПЛА. Сейчас есть средства ПВО, плюс поддержка западных партнеров, которая позволила создать алгоритм противодействия таким угрозам.

Иран дроны Дмитрий Снегирев
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