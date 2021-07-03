Вывезут, скупят и отгребут, или Сказки любителей шоколада по поводу земельной реформы

Земельная реформа - это о возможностях, которые должно обеспечивать каждое цивилизованное государство. / inshe.tv

В Украине стартовала продажа сельскохозяйственной земли.

И наконец-то всем стало абсолютно понятно, что любители шоколада и прочая так называемая оппозиция говорили неправду и рассказывали нам абсолютные сказки по поводу земельной реформы.

Они говорили, что верхний слой земли начнут вывозить в богатые страны, иностранные банки скупят землю и что у фермеров все отберут.

Но как мы видим, ничего из этого не произошло.

Земельная реформа - это о возможностях, которые должно обеспечивать каждое цивилизованное государство.

Реклама

Это не о том, что кто-то обязательно продаст, а кто-то обязательно купит землю.

Это о возможности граждан Украины свободно распоряжаться своей собственностью, которое должно быть.

Опросы показывают, что большинство владельцев земли - до 90 процентов - не хотят продавать свою землю.

Но при этом опрос также показывает, что большинство владельцев земли хотели бы иметь возможность самостоятельно распоряжаться землей. Именно эту возможность и обеспечил принятый закон.

Земельная реформа и запуск цивилизованного рынка земли - это то, что уже успели сделать все наши страны-соседи, которые когда-то были под советской Властью.

Если бы в нашем государстве это сделали еще в 1990-х годах, мы бы уже имели развитый земельный рынок.

А это привело бы, в том числе и к более высоким ценам на землю, а, следовательно, и к более высоким ставкам аренды.

Именно благодаря мораторию на торговлю землей в Украине вместо мощного класса фермеров, как в таких странах, как Польша, возникло мощное сообщество агрохолдингов с огромными банками Земли.

Читайте такжеВ Украине заработал рынок земли: сколько будет стоить гектарЭта земля им не принадлежит, но они считают ее своей. Родственники или владельцы крупных агропредприятий связанные с политическими партиями, оппонировали земельной Реформе.

Что им было нужно?

Просто сохранить ситуацию такой, как она была, когда можно было за бесценок скупать через различные схемы землю в земельные банки или просто брать за гроши государственную землю.

Но этому пришёл конец.

Поэтому сохраняем спокойствие и помним о том, что всё у нас будет хорошо.

Всё будет Украина.