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Выступления под театром Франко: попытка политологического анализа

Вадим Денисенко
25 июля 2025, 06:10
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Сейчас у нас есть время, чтобы сделать аудит нашей коррупции и понять, почему антикоррупционная система не действует.
Выступления под театром Франко: попытка политологического анализа
Протест под театром Франко/ Коллаж: Главред, фото: ТСН

Любое революционное (прото-, псевдореволюционное) движение развивается по одним и тем же моделям. И его эффективность зависит от наличия и мощности устойчивых структурных элементов

Какие это элементы? Идея (идеология), лидер, структура, время, деньги, международная поддержка, враг и наличие (отсутствие) предателей в противоположной стороне.

Что мы имеем сейчас?

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Начать нужно с того, что ружье, которое мы видим в первом акте пьесы, должно выстрелить (хотя и не обязательно в последнем акте).

Полтора года украинский политикум живет в логике выборов. С точки зрения чисто политологического анализа, эти выступления - это продолжение этой логики. Нельзя все время жить в логике выборов и не действовать в логике выборов. Это не хорошо и не плохо. Это законы жанра. Хотя большинство протестующих искренне скажут: мы здесь не из-за выборов. Но повторюсь: полтора года жизни в логике выборов требует и соответствующих действий. Просто так устроен человек.

Идея.

Одновременно собрались люди с разными идеологемами, но их объединяет, прежде всего, нелюбовь к действующей власти (возвращаемся к логике выборов). Но при этом спектр идей с которыми люди выходят на площади огромный.

Пока, выглядит так, что главным объединяющим лозунгом является продолжение борьбы с коррупцией, как главным элементом движения в ЕС. Будет ли эта идея трансформироваться сказать сложно. Я считаю, что трансформация возможна, прежде всего, в наиболее радикальных частях этого протеста.

Лидер.

Явного лидера нет и, похоже, пока не будет. Слишком противоположные (далекие друг от друга) политические силы есть в центре этого протеста. Есть определенные звезды этого протеста, которые явно капитализируют себя политически, (возвращаемся к логике выборов). Но, возвращаясь к главной идее - борьбе с коррупцией, ни один из имеющихся лидеров (звезд) протеста не выглядит таким, кто может сказать "Я преодолею коррупцию" и ему поверят широкие массы.

Структура.

Несмотря на скоординированность действий, сегодня говорить о создании политического альянса еще явно рано. Но то, что будут делаться движения в этом направлении можно допустить с большой долей вероятности.

Относительно большого количества молодежи, то здесь надо обратить внимание на то, что молодежи было невероятно много и в 2004, и в 2013-14 гг. Сейчас есть большой перекос в том плане, что, по понятным причинам, на протесте немного мужчин среднего поколения 35-55.

Время, деньги.

Пока первого есть очень много, а вторых просто не нужно для тех целей, которые сегодня ставят митингующие.

Международная поддержка.

Она менее активна чем это хотелось бы протестующим. И будет зависеть, прежде всего, от активности протестов и работы власти.

Предатели в противоположной стороне.

Пока этот вопрос даже не стоит на повестке дня, потому что никто не собирается свергать власть или делать какие-то штурмы Банковой.

Немного о будущем.

Конечно, нужно посмотреть через неделю-две социологию, но мы имеем несколько парадоксальную ситуацию, когда коррупцию считают главной проблемой около 70% населения, но антикоррупционным органам, которые стали источником протеста, не доверяет 62-64% украинцев. Более того, выступать с политическими лозунгами во время войны готово абсолютное меньшинство украинцев.

Как результат, похоже, власть пойдет на определенные компромиссы. Наверное, протест несколько поутихнет через некоторое время, но, при этом, фундаментальная проблема: недоверие украинцев к желанию бороться с коррупцией останется главным политическим триггером будущего (это касается всего спектра политических сил). Эти выступления - к сожалению, пролог к поствоенной политической турбулентности. И это то, что может стать одним из главных факторов появления "черных лошадок".

Сейчас у нас есть время, чтобы сделать аудит нашей коррупции и понять, почему антикоррупционная система не действует. Между прочим, здесь международники могут помочь и даже поддержать нововведения. Но мы продолжаем жить в состоянии футбольных фанатов, для которых важнее подраться с врагом, чем признать, что твоя команда просто плохо играет. Следовательно, мы обрекаем себя на новые протесты.

О персоне: Вадим Денисенко

Денисенко Вадим Игоревич (род. 7 апреля 1974, Киев) – журналист, бизнесмен, народный депутат Украины VIII созыва. В 1997 окончил Киевский университет имени Т. Шевченко, специализация "украинский язык и литература", в 1998 – факультет Гуманитарных наук Киево-Могилянской академии.
Доктор исторических наук (диссертация о создании авторитарного режима Виктора Януковича, соучредитель Эспрессо TV, соавтор книги о краеугольных законах функционирования политики "Политики не лгут"), пишет Википедия.

Исполнительный директор Украинского института будущего (2020-2023).

С сентября 2023 по настоящее время – советник руководителя Украинской добровольческой Армии (УДА) Дмитрия Яроша по информационным вопросам.

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