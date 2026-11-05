Апофигей президентства Трампа: Фесенко о последствиях выборов в США

Политолог подчеркивает, что Украине стоит сохранять двухпартийную поддержку в Конгрессе США и немедленно решить вопрос с послом в Вашингтоне

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Фесенко объяснил последствия поражения республиканцев / Коллаж: Главред, фото: wikimedia.org/Office of Speaker Mike Johnson, wikimedia.org/Анна Чайка, Инеса Зани

Политолог Владимир Фесенко считает, что промежуточные выборы в Конгресс США, на которых республиканцы потерпели разгромное поражение, стали референдумом о доверии Дональду Трампу - и этот референдум президент с треском проиграл. Эксперт объясняет, что означает демарш вице-президента Джей Ди Вэнса, почему для Трампа начинается "апофигей" правления и что Киеву следует срочно сделать в Вашингтоне. Публикуем его размышления.

О результатах и последствиях выборов в США Поражение республиканцев на промежуточных выборах в Конгресс США ожидалось. Но масштабы этого поражения превзошли самые смелые прогнозы. Для республиканцев это просто катастрофа. И потеря большинства в обеих палатах Конгресса США, поражение в своих штатах, где республиканцы доминировали десятки лет (Техас и Канзас), в том числе и поражение на губернаторских выборах в Техасе. А это для них уже очень опасно и в контексте президентских выборов 2028 года. видео дня

И очень похоже, что главный гвоздь в гроб республиканцев на этих выборах забил сам президент Трамп своим активным участием в избирательной кампании. Если раньше персональная поддержка Дональда Трампа очень помогала кандидатам-республиканцам на выборах в Сенат и Палату представителей, то сейчас это сработало прямо наоборот. Многие называют эти выборы референдумом о доверии президенту Трампу. И Трамп этот референдум с треском проиграл.

Уже есть первые последствия.

Достаточно неожиданно и почти сразу со своим диагнозом этого поражения выступил вице-президент Джей Ди Вэнс. Он не обвинил Трампа, но фактически назвал главной причиной этого поражения войну в Иране. Это говорит о двух важных вещах. Во-первых, это заявка Джей Ди Вэнса на роль преемника Трампа в MAGA-среде, соответственно и на статус кандидата от республиканцев на президентских выборах 2028 года. Во-вторых, похоже, что существенно снижается риск новой военной атаки США против Ирана (если только сам Иран что-то не спровоцирует). Сам Трамп тоже признал негативные последствия войны против Ирана. Для нас хорошо то, что нет обвинений в сторону Украины (а такие опасения были).

Начинается финальная часть президентства Трампа. И вряд ли это будет апофеоз его правления, скорее апофигей (как раз в стиле Дональда Трампа). Он может забыть о третьем сроке своего президентства. Наоборот, истеблишмент республиканцев чем дальше, тем больше может задумываться над тем, как с минимальными рисками сбросить это бремя и источник проблем. Публичный демарш Джей Ди Вэнса является определенным намеком на вероятность такого сценария. И это не об импичменте Трампу. Этот вариант устранения Трампа отвечает интересам демократов, но не республиканцев. Попытка импичмента может быть, но реализовать ее крайне сложно.

Так или иначе, пока Трамп остается во главе США. И Украине придется работать и с Конгрессом, и с президентом Трампом, маневрируя между ними как политическими оппонентами (в новой ситуации в Конгрессе США). Советую не забывать, что США являются президентской республикой, и контроль над исполнительной властью и внешней политикой находится именно в руках президента США.

Точно так же нельзя ставить только на демократов. Как и прежде, нам нужно сохранять двухпартийную поддержку в Конгрессе США. Друзья Украины есть и в составе Демократической партии, и среди республиканцев. И сейчас очень важно обновить и расширить состав групп поддержки Украины в обеих палатах Конгресса США, в первую очередь в Палате представителей и среди конгрессменов-демократов.

Особо обращу внимание на то, что уже немедленно надо решить вопрос с назначением посла Украины в США. Надо начинать активную работу с новым составом Палаты представителей и обновленным составом Сената США. И это должен делать именно посол Украины в США.

О персоне: Владимир Фесенко Фесенко Владимир (8 ноября 1958, Лозовая, Харьковская область) - украинский политолог, председатель правления Центра прикладных политических исследований "Пента". Лауреат премии "Celebrity Awards 2020" в номинации "Политолог года", пишет Википедия.

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