Выглядел Путин как ребенок, который долго хотел какую-то игрушку, наконец ему ее купили, он поиграл полчасика и понял, что это не то.

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Выступил Путин, был он вял и скучен, говорит Альфред Кох / фото: скриншот из видео

Прошел один год и девяносто пять дней войны. За прошедшие сутки существенных изменений на фронте не произошло. ВСУ опять обстреливали дальние тылы российской армии на юге, районы Мелитополя и Мариуполя.

Есть заслуживающие доверия свидетельства, что в результате этих обстрелов была уничтожена российская военная база в селе Юрьевка, Мариупольского района. (Пишут о гибели около ста российских военнослужащих). Также говорят о сильном взрыве на окраине Мелитополя, на территории завода "Автоцветлит".

В ночь на 30 мая россияне атаковали дронами Киев и Киевскую область. Всего был запущен 31 беспилотник Shahed-136/131 иранского производства, 29 из них уничтожили силы украинской ПВО. Как сообщает пресс-служба Нацполиции, в Киеве погибла 33-летняя женщина, ранены девять человек, в Киевской области травмированы четыре человека. Повреждены жилые дома, автомобили, нежилые сооружения.

видео дня

Событием дня стал налет дронов на Москву. В российских официальных сообщениях говорится о восьми дронах, проукраинские же источники пишут о тридцати двух БПЛА. По российской версии пять дронов были сбиты средствами ПВО, а три - отклонены с помощью РЭБ. Видимо, эти отклоненные три дрона и попали в жилые дома на юго-западе Москвы.

Жертв нет. Два из трех попавших в многоэтажки дрона не взорвались. Никакого серьезного ущерба Москве и ее пригородам эта атака не принесла, но обломки от пяти сбитых беспилотников упали на Рублевке. И это обстоятельство породило массу саркастических и злорадных комментариев не только в украинских пабликах, но даже и у россиян.

Не надо быть крупным специалистом по России, чтобы знать, как "простые" россияне ненавидят обитателей Рублевки. Едва ли не сильнее, чем украинцев. И если обитателям Рублевки становится неуютно и страшно, то рядовые москвичи (а тем более жители российской глубинки) не в силах скрыть своего злорадства. Пусть даже если этот страх у российской элиты вызвали украинцы.

По этому поводу даже Владимир Соловьев выступил с приторно-гневными криками в адрес злорадствующих российских рендеков и говорил, что "мы один народ" и что на Рублевке тоже живут русские люди.

Меня лично немало позабавила экспертиза Рудольфыча о расовой чистоте обитателей Рублевки и вообще - забота о национальном единстве русского этноса. Если уж он начал беспокоиться на этот счет, то видать там с единством совсем беда. А может это и хорошо? Поживем - увидим.

Днем выступил Путин. Был он вял и скучен. Рассказал, что это месть за бомбардировки Киева. И что российская ПВО "сработало штатно, но есть над чем работать". И дальше, как по заученному, повторил все свои мантры про то, что "не мы первыми напали", что-то опять про НАТО и угрозу, про вашингтонских кукловодов и киевскую хунту. Опять призвал украинский народ перестать поддерживать Зеленского, потому, что это он довел дело до войны.

Кто такой Альфред Кох Альфред Рейнгольдович Кох (28 февраля 1961 г., Алтай, Восточноказахстанская область) — бывший российский государственный деятель. В 1990-х годах был председателем Госкомимущества России и заместителем председателя правительства Российской Федерации, с 2014 года проживает в Германии. Поддержал Украину и раскритиковал действия Владимира Путина за российское вторжение в Украину, пишет Википедия.

Выглядел он неважно, все время подкашливал и не мог скрыть какой-то своей грусти и апатии. Выглядел Путин как ребенок, который долго хотел какую-то игрушку, наконец ему ее купили, он поиграл полчасика и понял, что это не то, что он хотел, и что на витрине она выглядела заманчивее, чем оказалось при реальном контакте…

Украинцы, как обычно, ответственности за эту атаку на себя не взяли, но не отказали себе в удовольствии поглумиться над россиянами, которые сегодня весь день сообщали миру о том, что им совершенно не страшно, что они абсолютно спокойны и уверены в собственной безопасности. И я бы даже им поверил, если бы не то обстоятельство, что они это повторяли сегодня десятки раз и даже сейчас, когда я пишу этот пост, продолжают повторять, что им совершенно не страшно, и они ни сколько не переживают.

Еще сегодня МВД РФ возбудило уголовные дела в отношении Залужного и Сырского, и объявило их в розыск. Это сообщение не произвело на меня должного впечатления потому, что накануне я узнал, что Следственный комитет России проводит проверку по факту обнаружения в Калмыкии останков человека, который скончался предположительно во втором веке до нашей эры.

Вот это я понимаю - замах! А тут живые люди, наши современники… Тут никакой фантазии не надо, чтобы возбудить уголовное дело. Есть человек - есть дело. Как говорил отец российских силовиков Ф.Э.Дзержинский: "То что вы пока на свободе - это не ваша заслуга, это наша недоработка!"

Короче, силовики в тылу включили все свои креативные способности, чтобы придумать себе работу. Потому, что чем больше у тебя дел возбуждено, тем меньше шансов, что тебя отправят на передовую. А на передовую ой как не хочется. Поэтому и возбуждают дела про античные останки и про военачальников своего противника.

Кинутся тебя на фронт отправлять, а ты им: да вы что! У меня дело с неопознанным трупом. Сложное. Хрен распутаешь! Дело давнее, отпечатков нет, место преступления затоптали… Шутка ли - второй век до нашей эры… Одним словом, работы - непочатый край. То есть на фронт мне никак нельзя. Вы уж как-нибудь без меня…

Так что у меня, дорогие мои читатели, для вас есть хорошая новость: Россия бешеными темпами превращается в дурдом. И чем очевиднее клинические проявления безумия, тем меньше шансов, что россияне сами это признают. Нет дебилов, которые бы соглашались с тем, что они дебилы.

Как гласит моя любимая немецкая пословица: "Единственная вещь, которая есть у всех в достатке, это ум. Каждый считает, что уж чего-чего, а ума у него достаточно". Вот и Путин сегодня выглядел человеком, вполне удовлетворенным своим интеллектом. Чего уж говорить о Димоне Медведеве? Этот персонаж чуть ли не каждый день делится с нами его плодами. Кстати, чего-то сегодня не отличился… Не случилось ли чего? Переживаю…

Вот, собственно и все, о чем я хотел сегодня написать. И помните: наше дело правое. Враг будет разбит. Победа будет за нами.

Слава Украине!

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