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Высказывание Путина о Зеленском - чистейшей воды "гебельсовщина"

Александр Коваленко
6 сентября 2023, 09:38 обновлено 6 сентября, 09:38
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Стоит особо отметить, что военный преступник путин уже не в первый раз фиксируется на этнических корнях Владимира Зеленского.
путин
Путину не дают покоя этнические корни Зеленского / скрин

Казалось бы, чем мог завершиться вечер? Чем угодно, но нет, темой №1 стало обсуждение очередного перла военного преступника, разыскиваемого МУС, владимира путина об этническом происхождении Владимира Зеленского.

Вообще, если рассматривать само высказывание путина о Зеленском, то это чистейшей воды "гебельсовщина". Тот самый случай, когда президент страны оккупанта, в своих действиях всецело повторяющей шаги нацизма, называет страну-жертву нацистской, дай ещё и прикрывающей свой "нацизм" президентом евреем.

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Стоит особо отметить, что военный преступник путин уже не в первый раз фиксируется на этнических корнях Владимира Зеленского. Такое впечатление, что для него это такой же болезненный вопрос, как в своё время был аналогичный вопрос болезненным для Адольфа Гитлера. Или не впечатление, а так оно и есть?

Кстати, нацисту путину, видимо ещё не сообщили, что министром обороны в Украине будет этнический кырымлы.

Конечно, в цивилизованном мире на такие никчёмные выпады военного преступника путина, войска которого чинят самый настоящий геноцид украинцев, уже давно никто не обращает внимание. Это всё исключительно для потребления глубинного народа средней полосы россии. Но всё же, насколько не только отчётливая "гебельсовщина" просматривается в этих заявлениях, но и то, как нацист путин конвульсирует в беспомощной злобе.

Так и инсульт может хватить и до звёздного часа в Гааге дед не дотянет.

Кто такой Александр Коваленко

Коваленко Александр родился 15 декабря 1981 в Одессе. Окончил Одесскую Академию связи им. Попова. С 2014 года активно участвует в противодействии агрессии России против Украины. Военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление". Ведущий эксперт Украинского центра исследования проблем безопасности. Украинский политический и экономический блогер под ником "Злой одессит".

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Владимир Путин Александр Коваленко
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