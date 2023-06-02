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Выпущеный на арену людоед Пригожин может забыть, что он ручной

Алексей Копытько
2 июня 2023, 06:20
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Со стороны весь этот балаган с Пригожиным выглядит вполне объяснимо. Отморозок с армией наёмников выгоден многим.
Пригожин
Пригожин выгоден и Путину, и российским либералам, считает Копытько / фото: скриншот из видео

Российский "Левада-центр" обновил данные относительно уровня общественного одобрения различных институтов и персонажей.

Никаких неожиданностей – роснарод тотально одобряет всю власть: Путина, премьера, правительство, губернаторов и даже Госдуму. А страна идёт в правильном направлении. За последние 30 лет никогда правильнее не шла!

Эти циферки не подлежат комментированию как и любая российская количественная "социология". Интересно другое.

видео дня

В рейтинге доверия политиков на 5-м месте (после Путина, Мишустина, Лаврова и Шойгу) возник г-н Пригожин. За месяц он нарастил популярность с 1% до 4% и де-факто стал политиком федерального уровня (при этом Шойгу 1% потерял, единственный из верхушки). Даже скопление молекул алкоголя, случайно принявшее форму г-на Медведева, осталось позади.

Достоверность этих цифр под вопросом, уровень реальной поддержки Пригожина непонятен (он может быть выше), симптоматична легализация этого персонажа в рейтингах.

Со стороны весь этот балаган с Пригожиным выглядит вполне объяснимо. Отморозок с армией наёмников выгоден многим. Он одновременно выгоден и Путину, и российским либералам, и потенциальному сменщику Путина, если задумают играть в транзит.

Путин с помощью ручного людоеда поджимает генералитет и показывает Западу: можете иметь дело со мной, а можете - с ним и его кувалдой.

Кто такой Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

Поэтому Пригожин позволяет себе всё, что он позволяет. Поэтому он отправился с номером "Шаайгу! Герасимов!" в агитационный тур по стране, а не в застенки ФСБ за "дискредитацию армии". Ибо ФСБ как раз такие проекты и патронирует.

Нюанс в том, что подобные сюжеты в истории очень часто заканчивались плохо. На фоне неудач народ может чрезмерно поверить в г-на Пригожина, что дестабилизирует власть. А г-н Пригожин может чрезмерно поверить в себя и не согласиться с ролью "отвлекающего манёвра". Ибо народная любовь опьяняет. Выпущенный на арену людоед в какой-то момент может забыть, что он ручной.

В такой ситуации единственный выход для Кремля – прикончить г-на Пригожина, когда он слишком политически надуется. Но г-н Пригожин наверняка готов к такому повороту.

В сентябре в России выборы. Если летом на фронте произойдёт то, что должно произойти, местами могут быть удивительные результаты.

Источник

Владимир Путин Евгений Пригожин Алексей Копытько
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