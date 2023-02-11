Вылечить россиян от мании величия может только хирургическая операция

Русские никак не могут придать свой национальной идеи такой вид, чтобы её было не стыдно показать не русскому миру.

Доктрина "русского мира" – это ничем не ограниченный процесс производства мифов / Фото pixabay.com

Путин посетил 2 февраля Волгоград, где произнёс речь, которая должна была возбудить россиян, но вместо этого повергла в уныние "внешних чекистов". Указание Герасимову к марту захватить всю Донецкую и Луганскую области тоже, вряд ли, вызвало прилив радости у генералитета и в оккупационных войсках, которые опасаются украинского наступления не меньше, чем мы ихнего. Писториус и Резников не просто так троллили Москву игрушечным танком "Леопард".

Шоу с поездкой в Волгоград лица, похожего на путина, прошло по старому советскому правилу – "Их обязанность – говорить, наша – слушать молча". Переименовать Волгоград в Сталинград или Царицын не решились, но памятник Сталину на всякий случай поставили к радости коммунистов. Не решились из-за правил мифотворчества.

Сталинград ценен именно как город-призрак, которого нет. Если переименовать, то как объясняют в российских пабликах, заголовки в СМИ типа сталинградские наркоманы или коррупционеры Сталинграда осквернят миф о сакральном городе. Новость – по улицам Сталинграда течёт говно из прорванной канализации убьёт сакральность наповал. Поэтому решили, пусть лучше будет ещё один град Китеж, ушедший под землю.

Есть и проблемы с самим Сталиным, так как он стал персонажем древнего восточного мифа о хорошем царе, который непременно придёт на смену плохому царю. Стал не по воле сталинистов, а в силу мифологического массового сознания советско-российского народа. Путин уже явно плохой царь и переименование может быть воспринято как знак о скором пришествии хорошего царя, а куда после этого понесёт россиян не знают даже соцопросы, которые знают всё. Россиян и так перекормили мифами, а с осени пробуют наложить поверх них новую религию о войне людей русской веры с вселенским сатанизмом.

Между религиозным и мифологическим типами сознания есть существенные различия, несмотря на терминологическую схожесть. В религиозном сознании есть сюжеты и каноны, которые пересмотру не подлежат. Им можно давать разные трактовки, чем занимаются теологи всех реалий, но менять в них ничего нельзя. Например, христиане не могут признать подлинность "Евангелия от Иуды", где его предательство и всё остальное описаны как сговор Иисуса с Иудой, его самым преданным учеником. По этой же причине не признана и Чаша Грааля. У мусульман большая проблема с идеей джихада, от которой они и рады бы, но не могут отказаться.

Советский коммунизм тоже был светской религией со своими догматами, которые не подлежали изменениям. Одним из них было утверждение, что партию создал Ленин в 1903 г., издав четыре номера газеты "Искра". Далёкое от реальности, но ставшее догматом, который даже Сталин не смог изменить. Сталин попытался добавить, что бакинская парторганизация под его руководством причастна к этому не меньше, чем Ленин с "Искрой", но так конкретно присоседится к Ильичу не получилось, – догмат успел устояться. Пришлось ограничиться абстрактным утверждением – Сталин был главным помощником Ленина и точка.

В мифологическом типе ментальности таких жёстких ограничений нет и почти полная свобода творчества. Поэтому в кремлёвской пропаганде и массовом сознании населения РФ Ленин может наперегонки с австрийским генштабом создавать украинцев, Севастополь стать за ночь сакральным городом россиян, а их родственники и друзья в Украине превратиться в "бандеровцев" и сатанистов. В 2014 г. мало кто из россиян усомнился в том, что, будучи год назад в Украине он, оказывается, пил с нацистами. Сейчас мало кто из них сомневается в том, что в Европе от Украины до Португалии живут сатанисты. Мифологический тип сознания выдерживает почти всё.

В 2014 г. украинские родственники, узнав о себе такое, открывали Википедию, чтобы выяснить, кто такой Степан Бандера и чем его ОУН(р) – революционная отличалась от нереволюционной ОУН Андрея Мельника. Те, кто сильно углубился в историю, заподозрили, что их взгляды ближе к "бульбовцам" или к ОУН Льва Ребета. Некоторые добрались даже до РУП – Революционной украинской партии, праматери всех украинских партий, созданной в Харькове в 1900 г. Кому было лень лезть в Википедию и в партийные разногласия столетней давности сообщили родственникам в РФ, что они не "бандеровцы", а махновцы. Но оттуда отвечали – это тоже "укронацисты". Когда украинцы поняли, что их бывшие родственники и экс-друзья в РФ не могут отличить большевиков от меньшевиков, Ющенко от Тимошенко, и путаются в правых и левых эсерах, то ответили, что бомбить Украину могут только пидары и дегенераты, не знающие истории.

В этом процессе обнаружилось качественное отличие менталитета украинцев от россиян. После обрушения СССР массовое сознание в Украине стало постепенно избавляться от мифологического и религиозного типов мышления и становиться более рационалистическим. В РФ наоборот шёл с возрастающей скоростью неупорядоченный процесс мифотворчества у государства и населения. Государство создавало свои мифы, а население потянуло к мифу о добром царе, который сменит плохого и тут-то всё и наладится. Путин, благодаря своему мифическому "чекистскому" прошлому, идеально вписался в него.

Государство в РФ уже в 1990-тые пыталось сформировать новую религиозную идеологию взамен коммунистической. Президент Ичкерии-Чечни генерал Дудаев называл её русизмом. В Украине с 2014 г. её называют рашизмом. В РФ для её обозначения используют аморфное словосочетание "русский мир", не имеющее ни чёткого определения, ни цельного изложения в виде одного или нескольких текстов. По этой причине доктрина "русского мира" не имеет вида классической религии или политической идеологии.

Доктрина "русского мира" – это ничем не ограниченный процесс производства мифов, где можно почти всё, в отличие от религии или идеологии, являющихся цельными системами. В этом главное отличие мифологического сознания от религиозного и рационалистического – оно не системно. Поэтому его критика сводится к разоблачению отдельных мифов или их комплексов. Продуктивность такого занятия относительна.

Эту относительность хорошо раскрывает такой пример. В 2014 г. рашистская пропаганда оперировала словами "фашисты" и "бандеровцы". После того как это подвергли критике, их заменили словом "укронацисты", и "фашисты" с "бандеровцами" исчезли из её лексикона. "Укронацистов" зимой 2022 г. вытеснили просто "нацисты", а с осени им на смену стали приходить "сатанисты". Есть подозрение, что после авиационного Рамштайна "сатанисты" основательно потеснят "нацистов", разумеется, если РФ не начнёт распадаться. Если начнёт, то не видать "сатанистам" победы над "нацистами" в головах россиян.

Рашистская пропаганда была вынуждена заменить "укронацистов" просто "нацистами", поскольку перед вторжением 24 февраля получила указание, что для обеспечения успешного продвижения армии РФ нужно вернуть назад термин "братский украинский народ", который путин с медведевым осенью 2021 г. отменили в своих статьях. Необходимо вернуть, чтобы разделить "укронацистов" на "братский народ" и на "нацистов". Употреблять слово "жидо-бандеровцы" пропаганде совсем запретили, даже в отношении Зеленского, чтобы не портить отношения с Израилем.

Пропагандисты сделали всё, как им приказали, и мифологическое сознание россиян это спокойно приняло. Мифологическое сознание удобно для пользования тем, что в нём можно легко удалять и заменять одни мифы другими без риска обрушить всю конструкцию, как это произошло бы с идеологий или религией, почему и рухнул СССР. Это похоже на собирание пластмассовых пазлов при помощи зубила и молотка, роль которых выполняют механизмы пропаганды. Мифологическое мышление можно сравнить и с мутной лужей, куда время от времени вбрасывают грязные льдины мифов, и они плавают в ней, пока не растают, добавив мути.

Это свойство мифологического сознания одна из причин, почему доктрина "русского мира" больше десяти лет существует лишь в виде эмбриона. Всех всё устраивает. К тому же, для создания новой идеологии или религии требуются умственные и другие усилия, а великую русскую лень не в силах отменить даже путин. Создать продуктивную систему образования в РФ тоже не смогли. Зато долго негодовали, почему украинцы не только не перенимаю их мифы, но даже не хотят создавать свои, и придумать себе какую-нибудь национальную идею. Для затравки они в 2014 г. сами запустили миф об украинцах, которые выкопали Чёрное море, и сами стали его опровергать. Но украинцы не стали участвовать в этом совместном предприятии по производству и разоблачению мифов.

При этом русские никак не могут придать свой национальной идеи такой вид, чтобы её было не стыдно показать не русскому миру. Притом, что такая идея у них есть давно и сводится к тезису – русские нация господ. Но доказательства этого тезиса они тоже строят не рационалистически, как делали немцы, а в форматах мифологического мышления.

Немцы, когда взялись доказать, что они часть арийской расы господ, которой необходимо срочно расширить своё жизненное пространство, действовали сугубо рационалистически. Они занялись антропологией, стали измерять черепа, слать экспедиции в Индию и на Тибет, создали сеть институтов под общим названием "Наследие предков" (Аненербе) и даже вели во время войны раскопки в Украине с целью найти столицу готского короля Германариха. Немцы называли свою культуры великой, а науку и технологии – самыми передовыми.

В РФ черепа не меряют, так как у них нация, а не раса господ, и запись в неё ведётся как в банду "Вагнер" – берём всех и железную ногу приварим потом. Чистота крови значения не имеет. Значение имеют знание командирского языка и беспрекословное повиновение. Но есть проблема, большая часть банды в тылу, а не в походе. С тем, кто в походе, просто: захватим Бахмут – напьёмся, но тылу надо что-то рассказывать о русском величии и целях "спецоперации". Поэтому у Симоньян пухнет голова и она просит не приставать к путину с вопросом о целях "спецоперации", так как ни у кого нет приемлемого объяснения почему "россия" может граничить с кем захочет.

Схематично формирование мании величия у московитов выглядит так.

Старт её 1453 г. – турки взяли Константинополь. Московия объявляет себя последним православным государством, но не замечает такую "мелочь", что она данник Золотой Орды. Появляется термин "русская вера" как единственно истинная, так как патриарх в плену у султана и даже у греков вера уже порченная. Отсюда и идея Москвы как третьего Рима и последней империи на земле, так как султан не император, а четвёртому Риму не бывать, потому что бог любит троицу. Идеологически Москва выиграла от падения Константинополя больше, чем турки, которые его взяли.

Но есть проблема – у князей Московии нет титула императора. Выдаёт его только Папа Римский и уже 700 лет выдаёт только тому, кого выберет съезд князей и городов Священной Римской империи германской нации. При этом половина членов этой империи протестанты и Папу не чтут, и вообще это всё, что угодно, но не империя. В Москве бредят идей, что они последняя империя, но договориться с папами о титуле по понятным причинам не могут. В 1721 г. Петр I объявляет себя императором "по просьбе трудящихся" из Сената и Синода и заявляет о рождении России. В течении 20 лет мало кто признал его потомков императорами, но в итоге признали все. Россиян начала распирать имперская национальная гордость и они стали ваять новые мифы о себе, наполняя лужу своего сознания новыми льдинами. Появился и миф о России как форпосте европейской цивилизации в Азии. Формируется спесь русская бытовая.

Поверх имперских мифов потом лёг пласт советских мифов. Большевики решили, что лучше быть первой пролетарской империей, чем третей и последней классической, так как начали мыслить более рационалистически. Когда строительство коммунизма забуксовало, то стали надувать миф о советском народе в одиночку победившем Гитлера. По умолчанию под советским народом понимались русские.

Восстание в августе 1991 г. в Москве можно описать в таком формате: коммунисты нас надули – мы нищие рабы, а не великие, но хороший царь Ельцин сделает нас снова великими. Покорение Чечни и высокие цены на нефть и газ с конца 1990-ых вернули им ощущение величия. Когда в Москве появились Макдональдсы, товары и сервисы из ЕС, цена квартир обогнала Париж, а её улицы стали убирать таджики и узбеки, то русские, наконец, ощутили себя нацией господ. Жириновский снимал откровенные видосики об этом, а Госдума стала местом концентрации мании величия.

Чувство праздника русским сильно испортил Майдан, который в 2004 г. устроили в Киеве мойщики туалетов и строители дач в Подмосковье, заявившие, что они тоже люди и хотят в ЕС. Как же так, подумали русские, ведь ЕС наш. Путин тогда объявил, что украинцы воевали на стороне Гитлера, и поэтому принимать их в ЕС категорически нельзя или только в составе РФ. Когда в 2014 г. в Москве решили, что завтра Украину примут в ЕС, то встали с колен, захватили Крым, и чувство национальной гордости великороссов докатилось до Камчатки и никак не войдёт в берега. Нацию господ с 2014 г. прёт не по-детски.

История мании величия у немцев была короткой – максимум с франко-прусской войны 1870-1871 г. и до 1945 г. Длинна истории этой болезни у россиян минимум с 1721 г. и у неё другая природа. У немцев она имела рационалистическое происхождение с вкраплениями мифов, у россиян мифологическое с вкраплениями религии. Поэтому Константинопольский патриархат и поднял тему русского этнофилизма как ереси, противоречащей евангельскому постулату – в христианстве нет ни эллина, ни иудея. Но целители из Константинопольского патриархата пациента в одиночку не вылечат, так как болезнь сильно запущена. Исцелить его может только международный консилиум и хирургическая операции с профилактикой очага заражения в районе кремля. Возможны также точечные прижигания и акупунктура.

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