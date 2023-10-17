Вылазка ХАМАС как предвестник конца "Единой России"

Всего неделю назад Нетаньяху грозился ввести войска в Газу и стереть с лица земли этих "дикарей".

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Война в Израиле / Главред

Операция "Железные мечи" Израиля в ответ на операцию "Потоп" ХАМАС отчасти приоткрыла близкое будущее РФ. Если в Кремле не сделают правильные выводы, то "Единая россия" в 2024 г. может оказаться в ситуации ХАМАС с поправками на разницу в размерах и другие факторы.

При всех очевидных внешних различиях между авторитаризмом "Единой россии" и ХАМАС, в частности, отсутствием у ХАМАС такого лидера-символа как путин, сложно не замечать общность их социальной природы.

Особенно наглядна она в терминологии и идеологии. В РФ заявляют, что воюют с неким "неонацистским режимом" в Украине, но не воюют с украинским народом. Так как по изысканиям путина, медведева и российской академии наук украинцев как народа нет, то логично, что воевать с ним нельзя.

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ХАМАС и подобные ему структуры, а также правительство Ирана, объявляют врагом некий "сионистский режим" в Израиле, но добавляют, что они не воюют с евреями и ничего против них не имеют. Гитлер тоже ничего не имел против евреев и не ставил своей целью их исчезновение с планеты. Он всего лишь хотел, чтобы все евреи покинули Европу и переехали на какой-нибудь другой континент или на Мадагаскар. "Единая россия" тоже не против, чтобы несуществующие украинцы переместились бы из Украины в Канаду или на Мадагаскар.

"Единая россия" со своими партиями-сателлитами отрицает не только право украинцев на своё государство, но и само существование украинцев и страны Украина, в отличие от всех отрицателей Израиля, которые всё же признают евреев как нацию. Когда "Единая россия" во всех своих ипостасях от царей до большевиков получает по морде от украинцев, то она возвращается в реальность, начинает признавать украинцев как факт и даже допускает на какое-то время мысль, что у них может быть отдельное государство. Через какое-то время это просветление проходит даже в головах "хороших русских" и всё повторяется заново как с нападениями ХАМАС на Израиль.

Отличие в том, что украинцы проделывают это с великими единоросами минимум 300 лет, с разными результатами и почти без союзников, а израильтяне – максимум 70 лет, с союзниками и с неизменно позитивным результатом. Во всяком случае до 2006 г. когда ХАМАС установил свою диктатуру в Газе и взял курс на "Великую Палестину". После этого у Израиля всё пошло как-то не так. ХАМАС из маленькой Газы стал для Израиля такой же большой проблемой, какой для украинцев является РФ.

Всего неделю назад Нетаньяху грозился ввести войска в Газу и стереть с лица земли этих "дикарей". Но уже в субботу 14 октября его правительство отложило "экскурсию" ЦАХАЛ в сектор до лучшей погоды, а 15 октября объявило о возобновлении подачи воды "дикарям" в Газу. В тот же день появилось известие, что Нетаньяху и Шольц по телефону договорились не допустить "регионального пожара" на Ближнем Востоке. Избежать "регионального пожара" явно удастся к досаде Москвы, несмотря на то, что обещание подать воду в Газу пока останется лишь обещанием, чтобы не было как в разрушенном ра**истами Мариуполе, когда вода после включения полилась из всех дыр.

Операция "Железные мечи" становится повтором операции "Литой свинец", имевшей место в Газе на рубеже 2008-2009 г. Внешнее отличие лишь в больших масштабах жертв и разрушений с обеих сторон. Готовность Ирана помочь с освобождением ХАМАС взятых заложников и выездом из Газы иностранцев усиливает сходство. Это демонстрирует, что если желающие откликнуться на призыв Москвы "Империалисты и авторитаристы всех стран, объединяйтесь!" есть, то желающих устроить мировую войну нет. Не только Тегеран, но даже ХАМАС и Хезболла не разделяют идею Москвы с третьей мировой войной.

В ХАМАС правильно поняли три вещи. Первое, в случае такой войны агломерация Газы исчезнет раньше, чем Израиль и шансы на его новое восстановление евреями выше, чем у палестинцев. Второе, Москва кинет ХАМАС как кинула армян во время второй карабахской войны. Кинет, несмотря на своё требование в ООН государства Палестины в границах 1967 г. Россияне умирать за Газу не приедут, несмотря на твиттеры кадырки. Из второго следует третье, Москва стремится воевать чужими руками, а так как украинцы у неё заканчиваются, то есть идея заменить их палестинцами. Но у ХАМАС пока нет планов на переезд в Донецк, ему и в Газе до 7 октября было комфортно. Сейчас не так комфортно, но с 14 октября всё может начать возвращаться к статусу-кво, как было после операции "Литой свинец".

Проведение в секторе Газа в 2024 г. парламентских выборов становится самым главным условием отказа Израиля от наземной операции. Вопрос лишь в том, сможет ли Нетаньяху добиться этого. Обстоятельства ему благоволят – ООН, ЕС, США и большинство арабских государств могут поддержать это условие. Для Нетаньяху это другой способ реализовать его план и обещание навсегда ликвидировать угрозу из Газы в сравнении с тем, с которым он встретил 7 октября. Естественно, что ХАМАС в такой ситуации сам разделится на тех, кто признает Израиль как факт, пусть и с оговорками, и тех, кто по-прежнему будет хотеть его исчезновения с карты.

Для ХАМАС маленький успешный набег на Израиль по заказу РФ обернулся крупным военным поражением, которое он просит не доводить до конца, и полным политическим поражением. Если выборы и подсчёт голосов в Газе в 2024 г. пройдут почти честно, то ХАМАС их проиграет. Заинтересованность многих государств в смене власти в Газе и дефицит в ней еды – сильная гарантия того, что ООН проследит, чтобы выборы прошли почти честно.

Для "Единой россии" то наступление в Украине, в которое путин 27 сентября послал шойгу, может закончиться также, как и для ХАМАС. Разумеется, с поправкой на размеры и другие факторы, но с учётом предстоящих РФ выборов и вероятности распада империи. Собственно, в Кремль уже идут выборы, оставлять путина на новый срок или нет, и завершатся они самое позднее в начале января по итогам наступления на Авдеевку и на других участках фронта. Мартовские выборы будут лишь формализацией того выбора, который к январю сделают в Кремле. Так сказать, всенародным одобрением решения кремлёвских бояр.

Кто такой Сергей Климовский Сергей Климовский – украинский историк и блогер, кандидат исторических наук, известный археолог. Долгое время занимался раскопками на территории украинской столицы. Является создателем киевского общественного музея "Замкова Гора". В блоге на своей странице в Facebook анализирует вопросы политики, геополитики, российско-украинской войны.

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