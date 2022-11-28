Где Украине найти деньги на ремонт инфраструктуры / УНИАН

Выход из блэкаутов вообще есть? Да, есть, и даже не один. Например, сегодня в условиях войны востребованными могли бы оказаться выпуски так называемых инфраструктурных облигаций под крупные частно-государственные проекты. Для их выкупа нашлись бы деньги как внутри страны, так и за рубежом. При всех рисках выкуп этих ценных бумаг на рынке мог бы стать дополнительным источником поступления денег в реальный сектор экономики, в частности, для восстановления разрушенных объектов энергетической отрасли. И это сразу бы оценили на фронте и в тылу.

Главное – правильно выстроить схему деятельности власти и бизнеса. Во всем и всегда важна схема, а уж как ее сделать живым организмом, конечно, забота Кабмина и Нацбанка.

Величие страны, подчеркивал Уинстон Черчилль, определяется тем, сколько ей готовы дать взаймы. Я бы еще добавил для условий войны – и величие Вооруженных сил государства.

Тогда, может быть, нам и не "заморачиваться" проблемой долгов? Ведь эта проблема глобальная. Пройдет еще 5-7 лет и эти долги во всех странах Европы и Америки превысят 100% их ВВП. Дальше эти суверенные долги может обесценить высокая инфляция. В истории это происходило многократно, когда рост цен съедал реальную стоимость долгов.

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