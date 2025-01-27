"Украинский президент Владимир Зеленский заявил, что Украина готова транспортировать газ из Азербайджана."

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Европа заинтересована в украинском транзите / utg.ua

А вот теперь я хочу напомнить что писал и говорил о перспективах не российского газа в российской трубе. Начиная с ноября 2024 года.

А так же передать пламенный привет хорошим ряду товарищей, утверждавших, что такой вариант не реален. Говорил же им - смотрите ближе к весне.

Реален. Хотя бы потому что

видео дня

а) ПГХ надо заполнять уже с весны

б) Газ в трубе сбивает уровень цен

в) Решение проблем в отношениях с рядом соседей.

И, да, к такому решению нас подводят наши европейские партнёры, которые в таком газе заинтересованы.

Что мы можем сделать? Подумать шире. Ведь долгосрочный контракт на НЕ российский газ будет означать отсутствие возможностей для Газпрома играть по ценам. И утверждения Украины как нормального предсказуемого транзитёра.

То есть вести переговоры о возможности транзита и газа из Центральной Азии.

В обоих случаях одной из групп лоббистов будут компании из ЕС и США, которые там (да и в Азербайджане тоже) добывают углеводороды. Это BP, ENI, TOTAL и даже ExxonMobil. К слову и венгерская MOL там же.

Вопрос в свободных объёмах? Скорее вопрос в сроках соглашений. Есть перспектива. Есть запасы. Есть рост добычи.

Ведь есть нюанс между просто "выбросить РФ из газовой трубы" и "выбросить РФ из газовой трубы и заработать на этом".

Мне скажут, что ведь Россия заработает на транзите. Да. Но она потеряет ещё одну долю европейского рынка, которую сегодня закрывает рекордным ростом поставок LNG. А доходы от транзита не идут ни в какое сравнение с доходами от продажи. Как-то так.

Кто такой Игар Тышкевич Белорусский аналитик, публицист, блогер, эксперт программы "Международная и внутренняя политика" Украинского института будущего. Автор аналитических публикаций о белоруской и украинской политике и экономике. Исследовательские интересы: эволюция политических систем и политических институтов в переживающих трансформацию странах; общественные отношения, возможности коррекции системы отношений и влияния на нее; связь экономических отношений и международной политики, взаимное влияние; региональная политика – Восточная Европа и Причерноморье. Разработал ряд учебных программ и тренингов по коммуникациям, политическим кампаниям, пишет uifuture.org.



С июня 2024 года – главный експерт по вопросам изучения России Украинского института будущего.

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