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Выборы в США: кто донатит кандидатам?

Юрий Богданов
22 сентября 2024, 21:34
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Хотя социологические опросы показывают, что соревнование между Харрис и Трампом остается напряженным, Харрис опередила Трампа в сборе средств.
Трамп, Харрис
Дональд Трамп и Камала Харрис / коллаж: Главред, фото: Офис президента, РоІітісо


В августе Харрис собрала втрое больше денег чем Трамп. За месяц ее кампания получила $361 миллион, тогда как Трамп потратил на $32 миллиона больше, чем собрал ($130 миллионов). Это стало результатом начала дорогостоящей рекламной кампании, направленной на остановку роста популярности Харрис. По результатам августа Демократическая партия накопила $109 млн резервов.

За счет чего у Харрис такое преимущество?

Первое - неоспоримое преимущество в малых донатах. Я уже писал об этом тут. После снятия Байдена она получила огромную поддержку у рядовых избирателей демократов, в то время как Трамп потерял большинство своих мелких доноров. Маргинализация электората она такая.

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Вторая - крупные доноры тоже гораздо более благосклонны к Харрис. Тогда как Трамп вынужден опираться на поддержку традиционных нефтяников (которой недостаточно) и искать новые отрасли, такие как криптовалюты.

Харрис поддерживают финансовая индустрия, технологические компании и Голливуд. Ее уже поддержали сооснователь Facebook Дастин Московиц ($3 млн), сооснователь Netflix Рид Гастингс и сооснователь Ripple Labs Крис Ларсен. Сюда же идут еще куча представителей венчурного капитала и технологических стартапов.

Третье - связанное с первым - Калифорния. Родной штат Харрис, обеспечивает их сеть доноров, где кандидат организует различные мероприятия для сбора средств.

Четвертое - почти безоговорочная поддержка Харрис в Голливуде.

Это все и проявилось в августе, обеспечив трехкратный разрыв. Но давайте детализируем.

Взносы для Харрис. В августе Камала Харрис получила существенную финансовую поддержку от доноров Уолл-стрит, Кремниевой долины и Голливуда. Среди главных доноров Харрис:

- Финансовые гиганты: Брюс Карш (Oaktree Capital Management), Роберт Стави (Bessemer Venture Partners), Садек Вахба (I Squared Capital).

- Звезды Голливуда: Скарлетт Йоханссон, Фрэнсис Макдорманд, Мейем Бьялик (звезда "Теории большого взрыва" и популяризатор науки) и др.

- Основатели известных брендов: Стейси Бендет (Alice + Olivia) и Ребекка Хессель Коэн (LoveShackFancy).

Взносы для Трампа. Трамп получил финансовую поддержку от новых источников, включая криптоиндустрию, которую он активно привлекает. Среди главных доноров:

- Илон Маск: сделал свой самый большой вклад в пользу Республиканской партии - $289,100 для поддержки кандидатов в Конгресс США от Республиканской партии. От прямого финансирования Трампа Маск пока воздерживается.

- Хедж-фонды и бизнесмены: Марк Андрессен (Andreessen Horowitz), Томас Петерффи (Interactive Brokers), Эдвард Глейзер (владелец Tampa Bay Buccaneers), а также миллиардерша Диана Хендрикс (строительный сектор), которая сделала взнос в $10 миллионов в поддержку MAGA Inc.

Будущее кампаний. Камала Харрис и ее главный предвыборный фонд Future Forward PAC выделили $421 миллион на рекламу ко Дню выборов, что вдвое превышает $216 миллионов, зарезервированные для кампании Трампа и его MAGA Inc. Текущая динамика расходов уже делает эти выборы одними из самых дорогих в истории.

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