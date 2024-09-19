Выборы в США и миграция: что ждет мир

Иммиграция является одним из центральных вопросов в предвыборной кампании 2024 года.

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Харрис и Трамп выборы в США / Коллаж: Главред, фото: Office of the Attorney General of California, скрин из видео

Как политика предвзятости формирует экономическую депрессивность республиканских районов.

Bloomberg выпустил огромный разбор об иммиграции и политике. Ключевая тенденция, которую обнаружили авторы следующая: мигранты поселяются в процветающих демократических округах, а не в республиканских, которым они больше нужны как рабочая сил. Чем воспроизводят замкнутый круг: демократические округа становятся еще богаче, а республиканские беднеют.

Около 72% новых мигрантов поселились в так называемых "синих" округах, которые поддержали Байдена на выборах 2020, тогда как "красные" округа, поддержавшие Трампа, получили значительно меньше новых жителей. Этот тренд особенно заметен в штатах, колеблющихся на выборах (свинг-штаты), таких как Пенсильвания и Джорджия.

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Округа, которые больше всего нуждаются в рабочих из-за экономического спада и оттока населения, часто против миграции, в то время как успешные регионы продолжают принимать больше мигрантов, что еще больше подкрепляет их экономический рост.

Мигранты обычно поселяются в регионах, где экономика развивается, что способствует улучшению местных трудовых ресурсов. Например, в Джорджии и Пенсильвании мигранты помогают восполнить дефицит рабочей силы, что создает парадокс: регионы, которые больше всего нуждаются в работниках, часто отвергают иммиграцию из-за политических убеждений.

Кстати, вот этот парадокс - когда наиболее кризисные в плане демографии регионы являются крупнейшими оппонентами иммиграции, хотя для развития экономики им нужны люди - наблюдается и в Германии, где восточные земли более нетерпимы к иммиграции. И это не потому, что восточные немцы или республиканцы из бедных округов какие-то врожденные ксенофобы.

Это такая петля зависимости: твои экономические условия ухудшаются (или относительно хуже) - ты становишься уязвимым для ресентимента или поиска виновных - находишь (сам или с помощью пропаганды) виновных в виде иммигрантов или других виновных - политики подталкивают тебя к голосованию за популистскую правую политику - их политика рождает неэффективные решения. И так по кругу.

Иммиграция является одним из центральных вопросов в предвыборной кампании 2024 года. Дональд Трамп использует риторику, которая демонизирует мигрантов, сосредотачивая внимание на проблемах безопасности, тогда как Камала Харрис и демократы защищают менее жесткий подход к иммиграции. При этом в демократических округах с наибольшим притоком мигрантов поддержка демократов не спадает. Однако игра на фобиях все же может помочь Трампу мобилизовать свой электорат в некоторых наиболее депрессивных районах. Поэтому как фактор миграции в конце концов сыграет до конца не понятно.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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