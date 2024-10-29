Выборы в Грузии: идеальная ситуация для Кремля

Пока Россия продолжает убивать детей в Украине, а запад пытается пересчитать корейцев, разворачивается ещё одна типичная для РФ история – в Грузии.
Сегодня российские СМИ "внезапно" запестрели информацией о том, что Киев якобы направил в Грузию некие группы экстремистов. Даже ТАСС отметился.
Одного из "экстремистов" визуализировали и привязали к "Азову". По такой же схеме раньше привязывали к "Правому сектору". Просто чтоб нагнать ужаса вокруг одиозного в РФ образа.
Это показатель, что россияне готовят провокации на выборах в Грузии и потом будут истерически переводить стрелки на Украину.
Результат голосования может быть таким, что не устроит оппозицию. Вероятны акции протеста. Это идеальная ситуация для Кремля, чтобы пролить кровь и ещё больше привязать Тбилиси к Москве.
Данный шаблон уже порядком заезжен. Однако стоит напоминать о нём разным аудиториям, ибо напрочь забывают. В том числе – властям Грузии.
Кто такой Алексей Копытько
Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.
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