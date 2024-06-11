Выборы в Бельгии, специфика страны и помощь Украине

Из-за специфики Бельгии как страны и их избирательной системы теперь страну ждут сложные переговоры по формированию нового правительства.

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Война в Украине и Бельгия / Коллаж Главред, фото pixabay

После того как партия Открытые фламандские либералы и демократы действующего Премьер-министра де Кроо набрала на парламентских выборах в воскресенье лишь 5,7% голосов, глава правительства объявил об отставке. На прошлых выборах у партии было чуть больше 8%.

В нижней палате бельгийского парламента будет, как и всегда, от 10 до 12 партий. Просто потому, что в Бельгии политика устроена довольно специфически. Королевство является федерацией, состоящей из трех регионов макрорегионов - Фландрии, Валлонии и столичного региона Брюссель. У каждого макрорегиона - свои партии (правые, центристы, левые, либералы). Соответственно, от каждого региона в парламент заходит практически весь политический спектр с местной спецификой. Только ультралевая Рабочая партия является общебельгийской.

Опросы прогнозировали победу ультраправой антимигрантской партии Фламандский интерес (далее - ФИ). Но победу на выборах одержал Новый фламандский альянс (далее - НФА), который снова будет иметь самую большую фракцию в парламенте.

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НФА выступает за отделение нидерландоязычной Фландрии от Бельгии и ее воссоединение с Нидерландами. Лидер партии Барт де Вевер, мэр Антверпена, прямо так и говорит: "Я никогда не отказывался от мечты, чтобы все, кто говорит на нидерландском, жили вместе". Что касается Украины и России, то до полномасштабного вторжения Вевер как мэр Антверпена еще 2020 заключал соглашения с Петербургом о сотрудничестве. Однако после 2022 назвал Путина "сумасшедшим психопатом". В его партии до сих пор есть симпатики России. В том числе от Герта Векерена, который желал России победы в феврале 2022 года, но с тех пор как-то притих.

Вот ФИ гораздо ближе к русским. Как и почти все антимигрантские и гибридные фашистские движения Европы, кстати. Лидеры партии - Том ван Грикен и Филипп Девинтер - поддержали оккупацию Крыма. Девинтер и еще ряд партийцев были "наблюдателями" на российских выборах, а также на "выборах" в Крыму и т.н. ДНР. Ван Грикен позже говорил, что "ошибся в Путине". Но в целом риторика партии осталась антиукраинской. У ФИ широкие контакты с российскими "дипломатами".

Еще один связанный с партией "активист" - Крис Роман - с 2007 до 2021 занимался аналитическим центром "Евро-Русь", пока центр не закрыли за построение неонацистской сети. Сейчас Роман активно ездит в Россию и выступает в поддержку российской армии, и говорит, что миллионы украинцев скоро заполонят Бельгию и превратят страну в Албанию. Не стоит искать в этих заявлениях логику, не стоит.

Из-за специфики Бельгии как страны и их избирательной системы теперь страну ждут сложные переговоры по формированию нового правительства. Сложные коалиционные переговоры по-бельгийски действительно сложные. Текущее правительство из 7 партий формировали во время переговоров, которые длились 1,5 года. А 2010 на формирование правительства понадобилось почти 2. Что нам намекает, на сколько местное самоуправление и институты помогают стране оставаться одной из самых развитых в условиях такой сложной политической конфигурации.

Несмотря на победу, шансы НФА и ее лидера возглавить правящую коалицию не очень высоки. Ведь коалицию снова будут формировать умеренные партии из обоих регионов. По формуле, которую Урсула фон дер Ляйен назвала "бастионом против крайностей левых и правых".

Вхождение Фламандского интереса в коалицию исключат все другие партии, потому что они заявляют о построении "санитарного коридора" для ультраправых. Среди умеренных партий лидерами являются Реформистское движение и Социалистическая партия, которые имеют поддержку в Брюсселе, а также франкоязычного и немецкоязычного населения Валлонии. Которые и будут ядром будущей коалиции.

Состав коалиции, очень вероятно, будет почти на 100% воспроизводить состав коалиции после выборов 2019 года. Только с перераспределением внутренних ролей. Партия действующего премьера, скорее всего, тоже войдет в коалицию. Соответственно, особых изменений в политике поддержки Украины тоже не приходится ожидать. Что уже хорошая новость.

Кто такой Юрий Богданов Юрий Богданов - блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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