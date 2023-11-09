Выборы сейчас - это удар по Украине уровня ядерного

Среди аргументов, которые звучали в пользу выборов я не увидел очень важный: выборы в рф.

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Выборы сейчас проводить не следует / коллаж Главред, фото ua.depositphotos.com, УНИАН

Я не комментировал тему выборов, потому что уверен на 100%, что их не будет. Во-первых, потому, что это удар по нам, который не сравнится ни с одной российской ракетой, кроме ядерной. Во-вторых, любые результаты выборов во время войны будет трудно легитимизировать в глазах общества и партнеров. Ну и наконец, против выборов украинцы, общественные организации и даже партнеры, хоть и не гласно.

Среди аргументов, которые звучали в пользу выборов я не увидел очень важный: выборы в рф. 17 марта в рф пройдет ритуал переназначения царя, который они называют выборами. И понятно, что это будет активно использовано против нас.

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Мы же будто боремся за демократию и свободу выбора, а выборы не проводим. Очевидно, что это активно будет использоваться против нас именно на территории наших партнеров, с целью нас дискредитировать.

Поэтому идея выборов в этом контексте выглядит совсем иначе. И это не должно быть связано с вопросом второго срока или чего-то в этом роде, потому что это просто не логично.

Но, по моему мнению, лучше уже начинать работать с общественным мнением партнеров, на тему почему мы не проводим выборы, чем реально думать их провести.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив – политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас – боец ВСУ, пишет Википедия.

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