Выборов не будет и точка

Президент В. Зеленский в очередном видеообращении опроверг проведение выборов в ближайшее время и прозрачно намекнул на проблемы у тех, кто "безответственно вбрасывает эту тему в общество".
Вот только полностью непонятным осталось два вопроса: кому этот президентский меседж адресован и почему именно сейчас?
Если украинскому обществу, то, согласно опросам, тема выборов не является слишком популярной среди украинцев. Многие их резонно считают, что выборы ничего не изменят, но приведут к обострению внутриполитической ситуации в стране.
Да, о выборах рассуждают политические эксперты - так они же всегда о выборах!
В частности, я утверждаю, что переход войны в позиционную стадию, скорее всего, приведет к мирным переговорам с недоимперией (в этих переговорах вовсе не обязательно принимать прямое участие В. Зеленскому и В. Путину!). А вот такие переговоры в случае прекращения огня как раз и будут иметь следствием выборы в Украине.
То есть, речь о том, что в будущем могут сложиться обстоятельства непреодолимой силы, которые видеообращением не остановишь.
А вот если с нашей властью ведутся какие-то кулуарные разговоры относительно выборов со стороны наших союзников, то отвечать им отказом публично - некорректно. Потому что это нарушение неофициальных, но не менее важных правил большой политики. И этого президенту Зеленскому могут не подарить.
Кстати, насколько я помню, самым предметным заявлением по выборам было опять же видеообращение Зеленского этим летом. Где он утверждал, что выборы — это, действительно, признак демократии, но в Украине многого не хватает для их проведения. В частности, денег. В если западные партнеры так хотят наших выборов, то пусть целевой выделяют на них средства, и мы все проведем.
Что с тех пор изменилось, кроме рейтингов власти — настоящая загадка.
Кто такой Александр Кочетков
Александр Кочетков – аналитик, политтехнолог, имиджмейкер. В прошлом инженер-конструктор КБ "Южное" и заместитель руководителя пресс-службы президента Украины.