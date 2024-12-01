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Ввод иностранных войск на территорию Украины: почему заволновались россияне?

Тарас Березовец
1 декабря 2024, 06:48
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Российская внешняя разведка достаточно высоко оценивает возможность введения иностранных военных формирований на территорию Украины согласно предварительному плану избранного президента Трампа.
Ввод иностранных войск на территорию Украины: почему заволновались россияне?
Дональд Трамп / Фото: facebook.com/DonaldTrump

Довольно интересные заявления прозвучали из Службы внешней разведки Российской Федерации.

Там заявили, что НАТО уже якобы разворачивает в Украине учебные центры, через которые предполагается "протянуть не менее миллиона мобилизованных украинцев".

Кроме того, в СВР также заявили, что "Запад планирует ввести в Украину 100 тысяч так называемых миротворцев".

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Ну а дальше все по книжке:

- территории Украины планируется разделить между Румынией, Польшей, ФРГ (а где Венгрию и Словакию забыли?)

- в Германии якобы планируют выполнение полицейских функций в Украине с использованием "зондеркоманд из украинских националистов"

- НАТО ведет активное сотрудничество с западными военно-промышленными компаниями, требуя инвестиций и направления специалистов и оборудования в Украину.

Если отбросить очевидные нарративы пропаганды, в сухом остатке остается то, что российская внешняя разведка достаточно высоко оценивает возможность введения иностранных военных формирований на территорию Украины согласно предварительному плану избранного президента Трампа.

По данным источников, в Украине к этой идее отношение пока очень прохладное. Анонимные источники во власти уверяли, что введение миротворцев - это согласие на "заморозку конфликта" на неопределенный срок, которая является неприемлемой.

Кто такой Тарас Березовец?

Тарас Березовец (род.1 марта 1975 Керчь, УССР) - украинский политтехнолог, журналист, майор 1-й отдельной бригады специального назначения им. Ивана Богуна. Директор компании персонального и стратегического консалтинга "Berta Communications". Член "UK-Ukraine Partnership Network" (2004) и Независимого медиа-профсоюза Украины (2006).

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