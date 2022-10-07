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Вверх по лестнице, ведущей в ад - к семидесятилетию Путина

Леонид Гозман

российский политик, президент общероссийского движения "Союз правых сил"

7 октября 2022, 13:19

Впереди президента России Владимира Путина ждет ад.

Владимир Путин
Впереди президента России Владимира Путина ждет ад, считает Гозман / Reuters

Вверх по лестнице, ведущей в ад - к семидесятилетию Владимира Путина.

7 октября 1992 года.

Ему сорок. За спиной неудачная карьера в КГБ, но крови на руках нет, а впереди фантастические возможности – открыты все дороги.

7 октября 2002 года.

Ему пятьдесят. Он занял высший пост в стране и один из высших в мире.

Позади уже чеченская война и взрывы в Москве и в Буденновске, но и звонок Джорджу Бушу, сохраняющиеся надежды хоть и не самых прозорливых, но многих.

7 октября 2012.

Шестьдесят. Мог стать уважаемым, авторитетным ветераном. Но рокировка, разгоны, пятая колонна и национал-предатели, война с Грузией и все уже понимают, что это тупик.

7 октября 2022.

Война со всем миром, массовые убийства в Украине, полная изоляция, уничтоженная Конституция, экономическая, политическая, моральная катастрофа России.

Впереди – ад!

Источник

война в Украине Владимир Путин Леонид Гозман
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