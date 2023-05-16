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Второй тур в Турции: почему будет интересно

Юрий Богданов
16 мая 2023, 08:10
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То, что Эрдоган не выиграет в первом туре для него уже поражение.
Второй тур в Турции: почему будет интересно
В Турции продолжаются выборы президента / коллаж Главред: фото: Википедия, rbc.ua

Второй тур в Турции становится все ближе, так что давайте немного прокомментируем.

Сразу скажу страшное: я не знаю, кто выиграет второй тур и не настолько хорошо понимаю как устроена турецкая социология, чтобы давать экспертные прогнозы. В том числе по перетокам голосов между турами. Тем более в такой близкой гонке 2 недели - это много. И на результат могут повлиять события этих двух недель.

Кто такой Юрий Богданов

Юрий Богданов-блогер, аналитик, специалист по стратегическим коммуникациям в сфере бизнеса, государственного управления и политики. Бывший советник председателя Днепропетровской областной государственной администрации. В 2010 окончил Киевский национальный экономический университет.

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Но несколько вещей надо учесть:

1. Второй тур - это всегда соревнование антирейтингов. Всюду. Поэтому если антирейтинга Эрдогана хватит для победы оппозиции - даже его (скорее всего) победа в первом туре ему не поможет.

2. Турция в чистом виде электоральная автократия. Контроль за медиа и контроль за правоохранительной и судебной системой - у Эрдогана. Кроме того, у него больше рычагов административного воздействия.

3. То, что Эрдоган не выиграет в первом туре, для него уже поражение. Точнее, сигнал его слабости. Поэтому возможны политические и административные движения, которые ослабят административный ресурс и возможности для манипуляций голосованием.

4. Протестный потенциал есть и у Эрдогана, и у оппозиции. Ибо раскол по идеологическому и ценностному факторам. Судя по всему, Кылычдароглу выигрывает и в Стамбуле, и в Анкаре. Но с минимальным отрывом. Но и у Эрдогана хватает экзальтированных фанатов среди исламских консерваторов.

Поэтому писать что "все понятно" в ту или иную сторону я бы не рискнул. Будет интересно.

Источник

новости Турции Юрий Богданов
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