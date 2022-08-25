Второй саммит 'Крымской платформы' : о деоккупации начали открыто говорить

"Крымская платформа" выходит на новый уровень / Фото УНИАН

В нынешнем саммите "Крымской платформы" для меня имеют значение не столько конкретные речи (а интересных и показательных заявлений было много – от жесткой и принципиальной позиции Президента Зеленского до призывов готовиться к затяжной войне и опровержений "усталости от войны" со стороны некоторых участников саммита, и многое другое), не столько нюансы и детали этого саммита, а контекст и общее значение "Крымской платформы" в нынешних условиях полномасштабной войны россии против Украины.

Вывод первый – "Крымская платформа" не просто продолжает свою деятельность, а выходит на новый уровень и расширяет свои масштабы. Даже по чисто количественным измерением – в нынешнем саммите "Крымской платформы" приняли участие представители 60 стран и международных организаций (в прошлом году - 46), причем на высшем уровне (глав государств и правительств) - около 40 стран (в прошлом году - 15). На этот раз к "Крымской платформе" присоединились и некоторые страны Африки и американского континента. Очень важно, что это происходит в условиях полномасштабной войны, и сейчас сам факт участия в саммите "Крымской платформы" является проявлением активной солидарности с Украиной и прямой поддержки нашей страны. Также особо отмечу, что президент Польши Анджей Дуда лично приехал в Киев для участия в саммите "Крымской платформы", несмотря на очевидные опасности предполагаемых российских обстрелов столицы Украины.

Вывод второй – тема деоккупации Крыма переходит с абстрактно-теоретической, информационно-дипломатической плоскости на практический уровень. О деоккупации Крыма прямо начинает говорить украинская власть – Президент Зеленский и другие официальные лица, и это поддерживают наши ближайшие партнеры. А другие начинают к этому привыкать. Победа в нынешней войне против российской агрессии означает для нас полное освобождение всех оккупированных территорий, включая Крым. И в этом вопросе есть полный консенсус между государственным руководством страны и украинским обществом. Если в прошлом году главная задача "Крымской платформы" состояла в том, чтобы не дать международному сообществу забыть о Крыме, о российской оккупации Крыма, об украинском статусе Крыма, то сейчас начинает возникать принципиально новая ситуация. Война постепенно начинает перемещаться и на Крымский полуостров. Точечные удары Вооруженных Сил Украины и украинского сопротивления по военным объектам в Крыму – тому свидетельство. И это только начало.

Вывод третий - и дипломатическая работа "Крымской платформы", и практическая деятельность Вооруженных Сил Украины и украинского сопротивления в Крыму демонстрируют, что Крым не является нетронутой "красной линией" в военно-политическом противостоянии Украины и России. В Москве как раз настаивали, что статус Крыма "вне обсуждения", и частично (скорее неформально) Кремлю удалось реализовать эту позицию через минские договоренности, в которых тему Крыма обошли. Сейчас украинская позиция кардинально иная – принципиальное и упорное продвижение темы об украинском статусе Крыма в международном контексте. И даже просто формальное признание украинского статуса Крыма с точки зрения международного права (как это сделал президент Турции Эрдоган и некоторые другие участники саммита "Крымской платформы") легитимизирует наше право на деоккупацию Крыма, в частности и в военный способ.