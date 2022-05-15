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Второй этап войны в Украине бесславно проср*н Кремлем

Константин Машовец

Военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление", автор книги "Диалоги с нулей"

15 мая 2022, 17:24

Третий этап войны для Кремля будет сводиться к тому, как избежать поражения в Украине и сохранить нынешнюю власть в РФ.

РФ проиграла второй этап войны в Украине
России проще создать иллюзию разгрома ВСУ, чем продолжать биться башкой об украинскую рельсу / Telegram Киевская ОВА

Главным приоритетом Кремля на внешней арене сегодня является стремление резко затормозить или замедлить поставки оружия и военной техники в Украину. В контексте полномасштабной войны, развязанной Кремлём против Украины, это становится фактически решающим фактором для её конечных результатов. Почему – думаю, пояснять не надо.

Да, российские ударные группировки ещё гарцуют и рвутся замкнуть кольцо окружения вокруг Северодонецка и Лисичанска. Запорожская группировка всё ещё стремится пробиться к окраинам Запорожья, а российские генералы уже рисуют стрелочки прорывов к Одессе и Приднестровью...

Но уже всем понятно, что второй этап так называемой "специальной военной операции на Украине", бесславно просран Кремлём. Теперь во весь свой рост перед ним замаячил следующий – третий – этап (фаза) этой "операции", который по своим целям и задачам будет разительно отличаться от всего того, что заявлялось Кремлём 24 февраля, в момент начала "похода денацификаторов".

В чём состоит его главный смысл для Кремля? А состоит он в стремлении избежать военного поражения в Украине и сохранить систему правления тесной группы "товарисчей" получекистов-полубандитов в самой РФ. Ибо в противном случае "переформатирование" самой России, т.е. падение нынешнего правящего режима, станет для цивилизованного мира исключительно вопросом времени и техники.

Но как этого добиться, если на сегодняшний день военно-политическое руководство Украины, поддержанное цивилизованным миром, явно несогласно остановиться?

Есть только два пути: или добиться военного разгрома Украины в реальности, или же создать иллюзию такового.

Чтобы реализовать первый вариант, Кремлю необходимо, образно говоря, много плоти и много железа. Причём столько, чтобы суметь или завалить ими Украину, успев до того, как у неё накопится критическая масса западного вооружения и военной техники, или же собрать ещё большие объёмы, чтобы и западное вооружение, и военная техника не справились бы с такой массой. Понятно, что без мобилизации этого России не достичь.

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По-другому, особенно в условиях "удушающих" (в первую очередь, в технологическом отношении) санкций, учитывая временной фактор, Кремлю не выиграть. Это единственная "методология", которая у него пока что теоретически остаётся.

Но, как всегда, есть нюанс. Современное российское общество, особенно после "тучных лет нефтяного скирдования" – это не запуганно-мобилизационные сталинские стада, которые можно было, образно говоря, одним росчерком пера посылать на "советизацию" хоть Финляндии, хоть Марса. Напомню, кто забыл, даже затерроризированное сталинское общество в 1941-м году напрочь отказалось воевать за сталинские идеи, обломав его с "решительным, яростным походом" в Европу (именно этим объясняется страшнейший разгром циклопической РККА Вермахтом, который уступал ей практически во всём. Чего уж в таком случае сегодня хотеть от современных россиян, привыкших лакать литрами пиво на диване перед телевизором и развращённых шопингами в "западно-упаднических" супермаркетах?

Терпеть лишения и страдания, гибнуть где-то в оврагах под Попасной или в Чернобаевке ради мифического противостояния злобной НАТ-е они явно не захотят. И не будут. НКВД, Берия и прочие "смерши" тут явно уже не сработают. Какая уж тут мобилизация? "Вставай, страна огромная" тут явно не получится. Она, может, и встанет, но только по тому поводу, который явно не понравится ни Кремлю, ни его генеральному штабу.

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Потому реальная победа в Украине Кремлю явно не светит.

Остаётся второй вариант – сотворить иллюзию победы в Украине и удачно впарить её толпам окромляемого скота. И, как это ни парадоксально, на сегодняшний день это наиболее реальный вариант для Кремля, нежели продолжение ударов собственной башкой об украинскую рельсу.

Что для этого необходимо Кремлю?

Во-первых, согласие военно-политического руководства Украины на фиксацию нынешнего положения сторон. Этого возможно добиться лишь комплексным подходом – локальным погромом ВСУ на каком-либо операционном направлении с большим количеством их потерь и одновременным нивелированием (срывом или замедлением) западной помощи (желательно всех типов – начиная с макроэкономической, финансовой, заканчивая военно-технической). Лишь в таком случае военно-политическое руководство Украины можно будет убедить в бесперспективности продолжения рубилова.

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Во-вторых, мощный информационно-идеологический аппарат, с помощью которого можно будет убедить подчинённые толпы народонаселения в том, что "мы безусловно победили НАТ-у в Украине". Тут как бы проблем нет... Аппарат такой имеется и уже "размял" мозги россиянам под это дело достаточно успешно...

В-третьих, создать условия, при которых ни Украина, ни Запад не захотят и не смогут в ближайшем будущем возобновить активные военные действия или же каким-либо другим способом (например, резким усилением санкций) продолжить освобождение захваченных территорий. Другими словами, оккупированное надо будет освоить и укрепить как в военном, так и в политическом отношениях. То есть распространить проект "народных республик" (можно даже в несколько видоизменённом виде) на, так называемые, "новые территории" (кстати, этот термин уже практически официально употребляется в РФ по отношению к оккупированным территориям Украины). Для этого Кремлю необходимо будет политически оформить свой контроль над оккупированными территориями и перейти в режим "мирного урегулирования" (это для снятия или послабления санкций).

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Всё это, вместе взятое, на мой предосудительный взгляд, для нынешнего Кремля – архисложная и практически невыполнимая задача. Просто потому, что это всё импровизация, Кремль изначально провалил стратегическое планирование и теперь пожинает плоды. Заправляющие нынче в России дедушки из "политбюро", известного в миру под названием Совет безопасности – не те личности, которые способны к эффективным действиям в условиях геополитического форс-мажора.

Напомню, что любое планирование начинается с оценки обстановки. Дедушки от этого процесса, явно отлучены.

Самым красочным выпуклым и ярким доказательством тому является тот факт, что ВСУ абсолютно не громятся и не рассыпаются. А это – главное условие всех их расчётов и "анализов" по "войне с НАТО".

Константин Машовец, военный журналист, координатор группы "Информационное сопротивление", автор книги "Диалоги с нулей"

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война в Украине НАТО Кремль Машовец Константин Машовец Россия
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