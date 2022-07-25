Второсортные вояки и требующие утилизации ракеты: чем Россия дальше будет пытаться победить Украину

Путин дальше будет воевать с Украиной личным составом второго сорта / Reuters, sprotyv.info

Несмотря на успехи ВСУ на фронте, связанные с эффективными ударами из HIMARS по складам и военным базам противника, говорить о переломе ситуации на фронте еще рано.

У России еще достаточно резервов. Резервы иссякают, но, тем не менее, пушечного мяса, артиллерии и боеприпасов еще много. Чем она нас и пугает. Ракет, которые по срокам давности уже необходимо утилизировать, у нее тоже достаточно. Этим Россия и попытается нас переломить.

Получение Украиной РСЗО HIMARS, и, как рассказал министр обороны Алексей Резников, первых MLRS 270, которые являются аналогом тех же HIMARS, только на гусеничном ходу – это серьезно. Это даст нам возможность наносить удары по противнику на глубину до 50 километров. Их дальность – и вовсе 80 км, но огонь ведется не с линии фронта, а с глубины – с расстояния 15-20 км от фронта, чтобы самим не попасть под удар артиллерии противника.

Ликвидация складов противника затрудняет достижение тех целей, которые Путин собирается реализовать. Разрушение складов – это уничтожение боезапасов, которые Россия планирует использовать для нанесения ударов по нам. Многие говорят, мол, почему ВСУ не бьют по артиллерии. Ну, скажем так, батарея гаубиц за сутки выпускает 100 снарядов, на складах их тысячи. Мы такими ударами уничтожаем несколько батарей (до 10-ти). Поэтому удары наносятся по логистике, складам, пунктам управления, железнодорожным узлам, скоплению войск.

Все это не только играет нам на руку, с точки зрения уничтожения живой силы и техники, но и сеет панику в рядах противника. Но, нанося такие удары, мы не контратакуем – мы готовим условия для перелома ситуации и перехода в контрнаступление.

При этом тактика Генштаба ВСУ следующая: постоянно давить на противника, чтобы не позволять ему окапываться, не давать ему покоя, опять же, сеять панику в его рядах. Это работа, которую украинская армия успешно выполняет на юге.

Силенок у Путина, скажем так, не хватает на все направления, потому он вынужден перебрасывать силы. Так было с Мелитополем, откуда российские войска и техника были отправлены на восточный фронт – там остались только оборонительные заграждения.

Однако постепенно украинская армия продавливает противника. Не так, как россияне – не огненным валом. Ведь на этой территории живут наши граждане, потому мы таким же образом, как РФ, действовать не можем. Мы наносим точечные удары по военным целям и достигаем своих результатов.

Пока что наступление России на Донбассе приостановилось. Это произошло в связи с той паузой, которую объявил Путин, а случилась она по причине нехватки сил у России. В том числе – из-за нанесения ударов украинской армии по складам противника.

Проблема в следующем. Российские войска плотно работают гаубичной артиллерией, для которой нужны боеприпасы, требуются стволы. Учитывая интенсивное ведение врагом огня на восточном направлении, у него уже сейчас заканчиваются ресурсы стволов, которые надо менять. Если их не менять, снижается точность и дальность. А если еще чуть-чуть подождать – падает и уровень надежности. В конце концов, они могут просто взорваться. Поэтому россияне уже сейчас вынуждены часть своей артиллерии отводить назад, проводить обслуживание техники, чтобы как-то восстановить техническое состояние.

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По подтвержденным данным, Россия готовит 3-ий армейский корпус. Ожидается появление около 18 батальонов – 6 танковых и 12 мотопехотных. Это достаточно сильный кулак.

Однако все не так просто. На оснащение новых подразделений, которые готовили уже месяц, пойдут старые образцы вооружений. Личный состав будет второго сорта, то есть это будут не те вояки, которые были в начале войны, когда Россия бросила в Украину все самое лучшее.

Впрочем, мы не должны успокаиваться – России будет чем стрелять, и готовиться к появлению новых сил противника на поле боя необходимо.

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Кроме того, необходимо учесть и то, что белорусское направление остается тревожным и достаточно неопределенным. Я склоняюсь к тому, что вероятность использования белорусской армии постепенно возрастет. Риск того, что Лукашенко все-таки введет свои войска, присутствует.

Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова, специально для Главреда