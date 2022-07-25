УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Мнения

Второсортные вояки и требующие утилизации ракеты: чем Россия дальше будет пытаться победить Украину

Николай Сунгуровский

директор военных программ Центра Разумкова

25 июля 2022, 09:00

Силенок у Путина не хватает на все направления, потому он вынужден перебрасывать войска.

Перелом на фронте еще не случился
Путин дальше будет воевать с Украиной личным составом второго сорта / Reuters, sprotyv.info

Несмотря на успехи ВСУ на фронте, связанные с эффективными ударами из HIMARS по складам и военным базам противника, говорить о переломе ситуации на фронте еще рано.

У России еще достаточно резервов. Резервы иссякают, но, тем не менее, пушечного мяса, артиллерии и боеприпасов еще много. Чем она нас и пугает. Ракет, которые по срокам давности уже необходимо утилизировать, у нее тоже достаточно. Этим Россия и попытается нас переломить.

Получение Украиной РСЗО HIMARS, и, как рассказал министр обороны Алексей Резников, первых MLRS 270, которые являются аналогом тех же HIMARS, только на гусеничном ходу – это серьезно. Это даст нам возможность наносить удары по противнику на глубину до 50 километров. Их дальность – и вовсе 80 км, но огонь ведется не с линии фронта, а с глубины – с расстояния 15-20 км от фронта, чтобы самим не попасть под удар артиллерии противника.

Ликвидация складов противника затрудняет достижение тех целей, которые Путин собирается реализовать. Разрушение складов – это уничтожение боезапасов, которые Россия планирует использовать для нанесения ударов по нам. Многие говорят, мол, почему ВСУ не бьют по артиллерии. Ну, скажем так, батарея гаубиц за сутки выпускает 100 снарядов, на складах их тысячи. Мы такими ударами уничтожаем несколько батарей (до 10-ти). Поэтому удары наносятся по логистике, складам, пунктам управления, железнодорожным узлам, скоплению войск.

Все это не только играет нам на руку, с точки зрения уничтожения живой силы и техники, но и сеет панику в рядах противника. Но, нанося такие удары, мы не контратакуем – мы готовим условия для перелома ситуации и перехода в контрнаступление.

При этом тактика Генштаба ВСУ следующая: постоянно давить на противника, чтобы не позволять ему окапываться, не давать ему покоя, опять же, сеять панику в его рядах. Это работа, которую украинская армия успешно выполняет на юге.

Силенок у Путина, скажем так, не хватает на все направления, потому он вынужден перебрасывать силы. Так было с Мелитополем, откуда российские войска и техника были отправлены на восточный фронт – там остались только оборонительные заграждения.

Однако постепенно украинская армия продавливает противника. Не так, как россияне – не огненным валом. Ведь на этой территории живут наши граждане, потому мы таким же образом, как РФ, действовать не можем. Мы наносим точечные удары по военным целям и достигаем своих результатов.

Пока что наступление России на Донбассе приостановилось. Это произошло в связи с той паузой, которую объявил Путин, а случилась она по причине нехватки сил у России. В том числе – из-за нанесения ударов украинской армии по складам противника.

Проблема в следующем. Российские войска плотно работают гаубичной артиллерией, для которой нужны боеприпасы, требуются стволы. Учитывая интенсивное ведение врагом огня на восточном направлении, у него уже сейчас заканчиваются ресурсы стволов, которые надо менять. Если их не менять, снижается точность и дальность. А если еще чуть-чуть подождать – падает и уровень надежности. В конце концов, они могут просто взорваться. Поэтому россияне уже сейчас вынуждены часть своей артиллерии отводить назад, проводить обслуживание техники, чтобы как-то восстановить техническое состояние.

Читайте такжеУкраине придется воевать до тех пор, пока Россия не распадется – Сунгуровский

По подтвержденным данным, Россия готовит 3-ий армейский корпус. Ожидается появление около 18 батальонов – 6 танковых и 12 мотопехотных. Это достаточно сильный кулак.

Однако все не так просто. На оснащение новых подразделений, которые готовили уже месяц, пойдут старые образцы вооружений. Личный состав будет второго сорта, то есть это будут не те вояки, которые были в начале войны, когда Россия бросила в Украину все самое лучшее.

Впрочем, мы не должны успокаиваться – России будет чем стрелять, и готовиться к появлению новых сил противника на поле боя необходимо.

Читайте такжеВСУ не переломили ход войны: РФ жмет на Донбассе, а Запад медлит с оружием – генерал Романенко

Кроме того, необходимо учесть и то, что белорусское направление остается тревожным и достаточно неопределенным. Я склоняюсь к тому, что вероятность использования белорусской армии постепенно возрастет. Риск того, что Лукашенко все-таки введет свои войска, присутствует.

Николай Сунгуровский, директор военных программ Центра Разумкова, специально для Главреда

война в Украине ВСУ Владимир Путин российские войска ВС РФ Николай Сунгуровский
Реклама
Поддержите Главред

Последние новости

09:00

Второсортные вояки и требующие утилизации ракеты: чем Россия дальше будет пытаться победить Украину

08:58

Британские спецслужбы помогли ВСУ выбить оккупантов со Змеиного: детали операцииВидео

08:50

Думал, что "творит историю": в Украине ликвидировали оккупанта из Удмуртии

08:43

Гороскоп на сегодня, 25 июля 2022: Ракам – потери, Львам – старые долги, Весам – разочарованиеВидео

08:29

Десантники ВСУ Иглой сбили российский штурмовик Су-25Видео

Реклама
08:18

Особенная броня защищает от снаряда на 70%: Польша передала Украине танки PT-91

08:17

"Надо показывать картинку": Ким объяснил, почему оккупанты обстреливают Николаев

07:57

Оккупантам "дают прикурить" на Херсонщине: в США рассказали о контрударах ВСУВидео

07:31

В боях за Украину погиб гражданин Канады, с ним были еще несколько бойцов Интернационального легионаВидео

07:06

Россия ночью атаковала Николаев и Харьков, прогремели взрывы : первые подробностиВидео

06:35

ВСУ на Юге уничтожили командный пункт российского спецназа и более 20 единиц техникиВидео

06:17

Обычное российское свинство, или Зачем Россия обстреляла одесский портмнение

06:00

Тревожная кнопка в школе: кто устанавливает, зачем нужна и где она может находиться

06:00

Я верю, что до конца года острая фаза войны закончится - Виталий КимВидео

04:13

16-летняя дочь Ольги Фреймут показала похвасталась пышными формами в облегающем наряде

03:39

Сочная plus-size модель Эшли Грэм похвасталась изгибами в ярком бикини

03:10

"Цены пойдут вверх": украинцам объяснили неминуемость курса доллара по 40 грнВидео

03:05

Победителя Голосу країни Сергея Лазановского в Бельгии забрала "скорая"

02:39

Франция и Германия опасаются победы Украины в войне - дипломатВидео

02:05

Есть ли у оккупантов шансы быстро перебрасывать свои войска - объяснение военного экспертаВидео

Реклама
01:54

"Каково это - быть в столице убийц?": Бали-бея Бурака Озчивита захейтили за визит в Москву

01:33

Идеальный блеск и никакой желтизны на подоконниках: как и чем правильно мыть окна

01:05

Финансовый гороскоп на неделю 25-31 июля: Близнецам – экономия, Львам – новая работа, Скорпионам – долгиВидео

01:04

Ксения Мишина впервые показала 10-летнему сыну его настоящего отца: "Сказала, что это мой знакомый"

00:51

Приметы на 25 июля: какие 3 вещи нельзя делать, чтобы не потерять все деньгиВидео

00:10

Путин может "дожать" Лукашенко, и тогда Беларусь начнет наступление на север и запад Украины – МВДВидео

00:06

Звезда Сватов Анна Кошмал показала, как принимает солнечные ванны в коротком цветастом мини

24 июля, воскресенье
23:40

Что показал пятый месяц войнымнение

23:05

"Украинцы никогда не отдадут независимость": Зеленский ответил на тираду пропаганды от ЛавроваВидео

22:24

"Дорога идет напрямую к Крыму": названы 4 слабых места оккупантов РФ в Херсонской областиВидео

22:03

"Не хочу поехать и там остаться": артисты-путинисты боятся выступать в оккупированном ХерсонеВидео

21:21

Перелом на поле боя произошел: ВСУ освободят Херсонскую область к сентябрю – советник главы ОВАВидео

20:46

Когда силы ВСУ на поле боя превысят возможности войск РФ, Украину перейдет в наступление – АрестовичВидео

20:02

Звезда сериала "Школа" записала высмеивающий оккупантов хит "Ванька-встанька"

19:54

Если Лукашенко нападет на Украину, войска Беларуси и белорусы из ВСУ могут его смести – экспертВидео

19:52

Иракли Макацария женился на 20-летней грузинке - первые фото со свадьбы

19:48

"Едет отпевать": Киркорова высмеяли за анонс концертов перед ранеными оккупантамиВидео

19:29

Военный эксперт спрогнозировал, какие и сколько ракет осталось в России

19:12

Мост в Херсоне трещит, высокоточные снаряды едут в Украину: сто и одна причина для истерики Россиимнение

19:03

Угроза попытки армии России взять Киев: дипломат оценил риски еще одного удара МосквыВидео

Реклама
18:39

В боях за Украину погиб доброволец и чемпион-боец ММА из Польши

18:38

Борис Джонсон запланировал свой прощальный визит в Украину - The TelegraphВидео

18:35

"Очень больно. Не верится. За гранью возможного": Ольга Сумская высказалась о запроданке Повалий

18:14

Войска РФ в панике: ВСУ получили оружие от Запада и успешно продвигаются на Херсонщине – экспертВидео

18:11

"Это самая большая война, которую я видел": Ричард Гир пылко поддержал Украину и обругал РФ

18:02

Джонсон планирует вернуться в кресло премьера Британии - The TimesВидео

17:43

Сергей Стерненко. Бардаш сбежал в Россию, но там ему не радыВидеоблоги

17:13

"Некрофилия и кровожадность русского мира": в ОП разнесли пропаганду КремляВидео

17:09

На Херсонщине еще нет "котла": Арестович рассказал, что на самом деле с "окружением" оккупантовВидео

17:05

В Москве назвали Wi-Fi "Слава Украине": на человека донесли в полицию, но владельца роутера не нашли

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
©2002-2022, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять