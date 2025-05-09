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Второе предшествие Победы отменяется: сколько будет воевать Путин?

Игорь Эйдман
9 мая 2025, 19:10
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Мир или даже устойчивое перемирие при Путине не возможны. Он ведь не только ввел в России государственную религию победобесия.
Путин, парад Кремль
Путин и война в Украине / Коллаж Главред, фото скрин с видео

Второе предшествие Победы отменяется.

Не перепутайте. Вчера была историческая дата окончания Второй Мировой войны в Европе. А сегодня - главный праздник деструктивного культа победобесия, который является государственной религией России. Существование этого культа обрекает страну на перманентную войну.

Мир или даже устойчивое перемирие при Путине не возможны. Он ведь не только ввел в России государственную религию победобесия и является, по сути, его верховным жрецом. Он сам верующий, адепт этого культа. Война для него - религиозная миссия, как для крестоносцев или джихадистов.

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Победобесцы поклоняются Победе как Богу и ждут ее второго пришествия. Россия в этой религии - Бог-отец, Победа - Бога-сын. 9 мая 1945 года - Рождество Победы. Коллективный запад - дьявол. Верующие ожидают второго окончательного пришествия Победы сил добра (России) над силами зла (Западом). После этого Армагеддона история закончится и наступит царство божие (то есть России) на Земле (или, как минимум, на "российских исторических территориях", куда победобесцы относят советскую послепобедную сферу влияния).

Полномасштабное вторжение в Украину - религиозная война, призванная вызвать второе пришествие Победы. Таким образом верующие в нее россияне хотят подтвердить сакральный статус избранного народа-победоносца.

Путину мало захватить какие-то территории и получить локальные выгоды. Ему нужна полная капитуляция противников, возвращение под русский сапог всего, что было под контролем России после предыдущей Победы 9 мая 1945 года. Иначе он не выполнит свою религиозную миссию.

Путин будет воевать до второго пришествия такой Победы, а так как эта цель абсолютно утопична, до собственного катастрофического поражения или смерти.

После краха путинского режима государственный культ победобесия должен быть уничтожен, иначе он останется источником угрозы новой войны.

Кто такой Игорь Эйдман

Игорь Виленович Эйдман (25 сентября 1968, Горький) — российский социолог, один из наиболее публикуемых исследователей путинизма как социальной и политической системы.

С 1995-го по 2002-й год возглавлял пиар-агентство "Центр социальных инноваций". Игорь Эйдман является автором антиолигархической кампании Бориса Немцова.

С 2002-го по 2005-й год Игорь Эйдман работал одновременно в центре политконсалтинга "Николло М" и Всероссийском центре изучения общественного мнения (он же ВЦИОМ).

В 2010-м году выступил одним из подписантов оппозиционного письма "Путин должен уйти".

В 2011-м году переехал в Германию.
Игорь Эйдман в 2014-м году выпустил книгу "Новая национальная идея Путина". В 2016-м году была издана его книга "Система Путина: Куда идет новая Российская империя?"
Игорь Эйдман – автор многочисленных публикаций и статей, активно пишет на своих страницах в соцсетях. В своих материалах он подробно разбирает современную российскую политику, выступает против войны в Украине, беспощадно высмеивает Путина, "духовные скрепы" и "русский мир".

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