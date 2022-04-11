Вторая армия мира садится в лужу: как хваленое оружие РФ терпит поражение в войне в Украине

Война в Украине показала неэффективность танков против мобильных и незаметных групп бойцов с ПТРК / Telegram Киевская ОВА

Как бы цинично это ни звучало, но война – лучшая возможность проверить эффективность оружия.

И именно эта война Украины против второй армии мира продемонстрировала эффективность: Байрактаров, Джавелинов, NLAW, Стингеров... и нашей Стугны.

Нет сомнений, что эта война полностью изменит концепцию ведения войны. Как в свое время битва при Креси, а затем при Пуатье показала неэффективность французского бронированного рыцарства против английских длинных луков. И это стало началом конца тяжелой кавалерии и эпохи рыцарства в целом, целью которой был прорыв обороны противника, на что тогда делали ставку французы.

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Так и современная война в Украине показала неэффективность танков против мобильных и незаметных групп бойцов с ПТРК.

Впрочем, не думаю, что танки исчезнут, но точно будет пересмотрена концепция о том, что танки без поддержки пехоты могут делать глубокие прорывы в обороне противника.

Поэтому нет сомнений, что за этим противотанковым оружием будут стоять очереди желающих.

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С другой стороны, война в Украине показала неэффективность дорогого и широко разрекламированного российского "аналоговнет". Ведь оказалось, что их может уничтожать даже старое советское оружие. И это также будет ударом по имиджу России.

Павел Верновский, экономист, аналитик