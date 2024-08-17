Вся правда о потерях РФ в Украине

За две недели в России опубликованы данные о 1667 убитых.

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Война в Украине и оккупанты / Коллаж: Главред, фото: flickr

Группа "Информационное сопротивление" продолжает собирать данные о российских солдатах, которых в самой России признали убитыми или публично похоронили.

По состоянию на 12 августа 2024 года в нашей базе 65518 имён с полными сведениями и более 400 человек, которые точно мертвы, но есть какие-то разночтения (место происхождения, захоронения и т.д.).

Российский проект "Медиазона" с российской службой ВВС по состоянию на 02 августа 2024 г. собрали информацию о 61831 человеке. Т.е., данные сопоставимы.

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Традиционно подчеркну, что почти 66 тыс. убитых – это САМЫЕ МИНИМАЛЬНЫЕ цифры безвозвратных потерь, признанные в самой России. Кремль скрывает потери и манипулирует статистикой.

Тенденции.

1. За две недели в России опубликованы данные о 1667 убитых. Это 119 убитых в сутки. С начала лета в РФ публикуется на 20% больше информации о потерях. Выглядит как новая норма.

2. Лидеры в абсолютных числах не изменились, за исключением выпадения Бурятии из первой десятки.

3. Поволжье умирает ради денег активнее всех. Лидер – Башкортостан. Видимо, местный гауляйтер Хабиров очень хочет продлиться на должности. За два месяца и две недели (с 3 июня по 12 августа 2024 г.) в Башкортостане признали убитыми 542 человека.

В Краснодарском крае – 249, в Татарстане – 488, в Свердловской области – 289, в Пермском крае (тоже активно растёт – 434. А в Москве – аж …65.

4. Внезапно обозначила участие в войне Чечня. За 2 недели показали 14 убитых, за 2 месяца до этого – только 4.

5. В Курской области за 2 недели признали убитыми 12 местных. Теперь мы будем отдельно фиксировать убитых в Курской области и похороненных в других регионах. Уже такие случаи есть.

Лидеры в абсолютных числах:

• Краснодарский край – 2999

• Башкортостан – 2607

• Татарстан – 2379

• Свердловская область – 2288

• Пермский край – 1989

• Челябинская область – 1945

• Самарская область – 1661

• Московская область – 1563

• Иркутская область – 1526

• Саратовская область – 1503

Лидеры в относительных числах (количество убитых на 10 тыс. мужчин трудоспособного возраста):

• Тыва – 67

• Пермский край - 55

• Сахалин – 53

• Бурятия – 52,5

• Чукотка – 51

• Республика Алтай - 50

• Забайкалье – 41

• Ненецкий АО – 36

• Псков - 34

• Нижегородская область – 33,5

Для сравнения:

• Москва – 2

• Санкт-Петербург – 5

• Московская область – 6

• Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария – по 7

Аномалия в европейской части РФ: Тульская область – 7 (где руководил товарищ Дюмин). Тула не воюет так же, как столицы и Кавказ.

Совет россиянам прежний: ввиду грядущей отправки на фронт срочников берите пример с Кавказа – давайте отпор Москве.

Кто такой Алексей Копытько Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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