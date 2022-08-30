ВСУ остановили оккупантов и перешли к фазе контрнаступления: ключевые итоги 6 месяцев войны

Украина перешла к контрнаступлению на юге / Фото УНИАН

Исполнилось шесть месяцев с начала масштабного вторжения российской федерации в Украину. За это время способ и характер жизни большинства украинцев и страны кардинально изменились.

По моему убеждению, главное достижение шести месяцев войны - остановка продвижения российского агрессора и переход к фазе частичного контрнаступления Вооруженных сил.

Напомню, что западные партнеры давали Украине максимум неделю противостояния перед тотальной капитуляцией, но наша страна устояла и на сегодняшний день ВСУ держат под контролем более 80% территории.

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Нынешнюю военную кампанию можно условно разделить на три этапа. Первый этап, это пассивная оборона – с февраля по март, второй этап – активная оборона – с апреля по июль, и третий этап – это нынешнее частичное контрнаступление ВСУ. Нам хоть и медленно, но уже удается освобождать оккупированные территории – за шесть месяцев были освобождены более тысячи населенных пунктов.

Кроме того, провалились планы второго этапа "спецоперации" рф – выход на административные границы Донецкой и Луганской областей, который еще 27 апреля анонсировал министр обороны рф сергей шойгу.

Вторым достижением шести месяцев войны можно назвать консолидацию мирового сообщества в отражении российской агрессии. Если до начала широкомасштабного наступления, позиции стран Запада по поддержке Украины, и вообще отношений с рф, были неоднородными, то сегодня наблюдается слаженная реакция цивилизованного мира против агрессивного вторжения.

Третьим достижением полугодового сопротивления Украины является тот факт, что российским спецслужбам не удалось расколоть украинское общество по языковым, религиозным и политическим признакам – наш народ фактически единодушно, несмотря на все противоречия, выступил единой силой против захватчиков.

Четвертое достижение шести месяцев войны - это преодоление недоверия стран Запада относительно передачи Украине новейших образцов технологического вооружения.

После Дебальцевской операции 2015 года в руки российских оккупантов попали современные контрбатарейные радары производства США. С тех пор США фактически поставили "на паузу" дальнейшую передачу Украине новейших технологий и современного вооружения. Сегодня Украина получает новейшие образцы американских вооружений и передовых стран мира, что позволяет эффективно противостоять российской агрессии.

И последним, пятым достижением является недопущение режима "турбулентности" украинской экономики и частичное решение вопроса финансовой помощи со стороны стран Запада. В этом контексте сейчас рассматривается вопрос предоставления Украине макроэкономической поддержки на общую сумму $10 миллиардов.

По официальной статистике, за последние несколько месяцев наша страна получила американского оружия на общую сумму примерно 13 миллиардов долларов. Это солидная сумма, поскольку предыдущая администрация США передала нам оружия лишь на 2,8 млрд.

Напомню, Соединенные Штаты в День Независимости Украины объявили о дополнительном пакете военной помощи в размере 2,98 млрд долларов для украинских Вооруженных сил.

Кроме того, по программе ленд-лиз Украина, возможно, получит танки Abrams, БМП M2A3 Bradley, САУ M109A6 Paladin, РСЗО M142 HIMARS и M270 MLRS, зенитные ракетные комплексы Patriot, а также истребители 4-го поколения F-16 C/D.