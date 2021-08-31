"Вступление в ЕС через 20 лет": почему не стоит ждать у моря погоды

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Рубрика "Очевидное-невероятное" или "Ждать у моря погоды"

Интервью президента Эстонии по поводу возможного возможного вступления в НАТО и ЕС показало, что наши доморощенные "еврооптимисты" и другие "исты" недалеко ушли от мышления своих родителей и бабушек с дедушками, которые внимательно слушали советских генсеков с их обещаниями "построить коммунизм к 1980-му году" или "каждый советский человек получит квартиру в 2000-ом году". Все сразу стали орать, что это мы идиоты, а не ЕС нас будет разводить сказками о "светлом будущем" и под шумок "европерспектив" грабить нашу страну в ускоренном темпе.

Читайте такжеВ НАТО призвали Украину к осуществлению внутренних реформВсе сконцентрировались на том, что до "ЕС нам 20 лет", но не посмотрели, что президент Эстонии еще оговорилась, что еще нужно ждать "исторического момента". То есть черт знает когда и то неточно. Еще и непонятно будет ли этот ЕС вообще через 20 лет.

Почему это так? Сами страны Балтии смогли проскочить в ЕС из-за того, что этому особо не противилась Россия. И для них страны Балтии всегда были "чужими". В нашем случае это принципиальный вопрос для России, поэтому я считаю, что эту тему нужно закрыть раз и навсегда и не мучаться. Проводить нужно вестернизацию страны исходя из наших национальных интересов, как это последовательно делают страны ЕС. То есть использовать те возможности, которые есть и не париться куда то вступить. Это ущербное мышление.

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Тем более, что перед нами пример Турции, которой голову морочили лет так 20 "вступлением в ЕС". Турция провела индустриализацию согласно своим интересам и стала крупным игроком на уровне того же ЕС. Теперь вокруг Турции уже бегают европейцы с просьбой учесть их интересы. Так поступают взрослые люди, которые не ищут новый объект поклонения и работают на свой интерес. Мы тоже можем стать более крупным игроком в том же ЕС, чем нам хотят навязать.

Тоже самое касается и НАТО. Турцию принимали в НАТО по политическим причинам, поскольку она ни по каким критериям не подходила (ни по уровню коррупции, ни по "стандартам" демократии). Так, что тему предлагаю закрыть и забыть и направить свои усилия на выстраивание других форматов безопасности с упором на свой ВПК и поиском союзников вне переговорного процесса по НАТО. Поскольку президент Эстонии честно призналась, что пока у нас есть проблемы с неподконтрольными территориями никто ничего делать не будет. Плюс противодействие России, которое сработало в 2008 году. Так, что свои мысли и энергию следует направлять в другие места. И будет нам счастье.