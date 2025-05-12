Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Мнения

Встреча Зеленского и Путина: что не так с переговорами в Стамбуле

Николай Маломуж
12 мая 2025, 13:18
281
Путин оказался в критической ситуации, и у его войск нет никаких перспектив продвижения на фронте, но он до сих пор пытается навязывать свои правила игры.
Встреча Путина и Зеленского в Стамбуле еще не готова, ее проводить рано
Путин будет уклоняться от встречи с Зеленским / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Любые стратегические встречи, в частности встреча Зеленского и Путина, должны системно готовиться – только в таком случае они будут иметь смысл и результат. И установление перемирия является одной из предпосылок для конструктивного разговора.

У нас много говорили о необходимости прекратить огонь: сначала речь шла об энергетическом перемирии, потом о прекращении огня на Черном море, а сейчас мы вышли на модель всеобъемлющего перемирия. А предшествовало этому формирование общей позиции Украины, США, стран Европы, Китая, Индии, Бразилии и т.д.: все согласились, что усилия прежде всего должны быть направлены на прекращение огня. Это – первый этап переговорного процесса.

Только после того, как прекратятся обстрелы и боевые действия на фронте, можно вести переговоры о пунктах будущего мирного соглашения. Поэтому сейчас Украина и глобальный мир настаивают на соблюдении перемирия без каких-либо предварительных условий.

видео дня

Но – Путин выдвигает дополнительные требования к Киеву, хотя прямо не отказывается от прекращения огня. Выдвигая ультиматумы, он навязывает свои правила игры. И сейчас Путин не пойдет на 30-дневное перемирие – он будет манипулировать: то прекращать, то возобновлять огонь. Он будет давить на Украину постоянными нарушениями неподтвержденного перемирия. Ведь Россия официально не заявит о поддержке перемирия, но несколько уменьшит количество и интенсивность ударов.

Убежден, что Путин не пойдет на явные шаги по соблюдению перемирия на наших условиях. Это недопустимо для него, он это воспринимает как собственный проигрыш. Ведь у Путина сейчас сложная, даже критическая ситуация: на него оказывается давление разных стран относительно мира, а на фронте у российских войск отсутствуют какие-либо перспективы продвижения или достижений. Поэтому Путин, с одной стороны, вроде бы поддерживает мирный процесс, а с другой – усиливает удары и атаки на фронте.

Что касается переговоров в Стамбуле, то, на мой взгляд, на данный момент готовности к ним еще нет: не определен предмет переговоров, пункты, которые там будут обсуждаться, их содержание. Над всем этим еще должны работать рабочие группы сторон с мощными посредниками вроде США, Европы, Китая. Только в таком случае переговоры на высоком уровне будут конструктивными, а, кроме того, мы получим сильные гарантии, которые обеспечат выполнение договоренностей.

От встречи в Стамбуле на данном этапе определенный позитив будет, но чисто символический. В частности, заявление Зеленского о готовности встретиться с Путиным уже на этой неделе больше работает на положительный имидж Украины, а не на результат переговоров. Дипломатия так не работает, и никакого результата переговоры Зеленского и Путина сейчас не будут иметь.

Да и Россия не пойдет на встречу с Зеленским сейчас. Ведь Путин заявление Зеленского с призывом встретиться в этот четверг воспринимает как давление на него и вызов. Поэтому Москва будет уклоняться от таких переговоров.

Подчеркиваю, переговорам лидеров Украины и России должна предшествовать системная подготовка, в частности, кропотливая работа рабочих групп, аппаратов президентов, дипломатов. А сейчас переговоры проводить рано. Сейчас нужна подготовка, прежде всего, наша работа со странами, имеющими влияние на Россию, в частности, Китай, – их нужно подключить, это поможет наработать конструктивные решения. Мы не можем отталкивать эти страны из-за того, что они были на параде 9 мая и являются сторонниками Москвы.

Кроме того, Россия должна четко осознавать, что ей грозит в случае отказа соблюдать перемирие и вести переговоры. Пока США не готовы прибегать к радикальному давлению на Москву, даже если не будет ни 30-дневного перемирия, ни согласия Путина на встречу с Зеленским в Стамбуле, ни начала конструктивных переговоров. Команда Трампа не оставляет надежд договориться с Кремлем. Поэтому – будут продолжаться дискуссии, будет затяжной процесс, будут звучать угрозы со стороны США санкциями против РФ и предоставлением Украине высокоточного оружия. Но, подчеркиваю, это будет долгая история. Никаких радикальных действий в отношении России ни со стороны американцев, ни со стороны европейцев не будет, поскольку они боятся, что это обесценит переговорный процесс и усилит конфронтацию.

Итак, война будет продолжаться, и никаких кардинальных изменений пока не стоит ожидать. Нужна эффективная работа со странами, способными влиять на Россию.

Николай Маломуж, бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины, специально для Главреда

Кто такой Николай Маломуж

Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, глава Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Николай Маломуж встреча Путина и Зеленского война России и Украины переговоры в Стамбуле
Новости партнеров
Реклама

Главное за день

Ещё
Инициатива Зеленского о 30-дневном перемирии: в Китае сделали важное заявление

Инициатива Зеленского о 30-дневном перемирии: в Китае сделали важное заявление

13:18Мир
Встреча Зеленского и Путина: что не так с переговорами в Стамбуле

Встреча Зеленского и Путина: что не так с переговорами в Стамбуле

13:18Мнения
"Добро пожаловать в петлю": в The Times сказали, чего на самом деле Кремль хочет от Украины

"Добро пожаловать в петлю": в The Times сказали, чего на самом деле Кремль хочет от Украины

13:10Украина
Реклама

Популярное

Ещё
Мокрый снег, грозовые дожди и морозы: когда отступит холодина

Мокрый снег, грозовые дожди и морозы: когда отступит холодина

Елена Мозговая показала троих дочерей от трех разных мужчин на одном фото

Елена Мозговая показала троих дочерей от трех разных мужчин на одном фото

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 мая (обновляется)

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 мая (обновляется)

Ziferblat в стильных костюмах "порвали" бирюзовую дорожку открытия Евровидения-2025

Ziferblat в стильных костюмах "порвали" бирюзовую дорожку открытия Евровидения-2025

"Врежет" 5-градусный мороз: в каких регионах будут дожди и снег

"Врежет" 5-градусный мороз: в каких регионах будут дожди и снег

Последние новости

14:19

"Результата не будет": тревожный прогноз прямых переговоров Зеленского с Путиным

14:18

Плющ исчезнет навсегда, если полить его одним натуральным средством: эксперт дал совет

13:57

Почему нельзя злословить и плакать 13 мая: какой праздник и день ангела

13:44

Почему в автобусах нет ремней безопасности: ответ удивит многих

13:33

Бывшая возлюбленная Джонни Деппа и Илона Маска во второй раз стала мамой

Фейковая военная техника и исторические ляпы: Коваленко – о позоре Путина на параде 9 маяФейковая военная техника и исторические ляпы: Коваленко – о позоре Путина на параде 9 мая
13:18

Инициатива Зеленского о 30-дневном перемирии: в Китае сделали важное заявление

13:18

Встреча Зеленского и Путина: что не так с переговорами в Стамбулемнение

13:10

"Добро пожаловать в петлю": в The Times сказали, чего на самом деле Кремль хочет от Украины

13:06

На открытие Евровидения 2025 случился громкий скандал: обратились в полицию

Реклама
12:52

"Договорились спланировать встречу": Зеленский поговорил с Папой Львом XIV

12:27

Евро будет дешеветь: эксперты оценили ситуацию на рынке валют до 18 мая

12:22

Ловушка в тылу россиян: спецназ ВСУ "покрошил" штурмовиков РФВидео

12:17

Компенсации за поврежденное жилье: украинцам выделили 665 млн грн

12:13

"Как сделать улыбку": "мама Верки Сердючки" поделилась забавным советом от Данилко

12:08

Чем отличаются девушки: только ответят за 19 секунд

12:06

Стоцкая закатала праздник для дочери - копии Киркорова: как она выглядит

11:51

Сколько можно перевозить денег через границу Украины налом и на карте: все нюансы

11:23

Изменила тональность США: Ермак раскрыл детали встречи Зеленского с Трампом

11:07

Почасовые отключения света вернутся: стало известно, в каком месяце это может произойтиВидео

10:54

Китайский гороскоп на завтра 13 мая: Змеям - несчастный случай, Лошадям - ссора

Реклама
10:22

РФ проигнорировала перемирие: ударила бомбами и БпЛА, есть раненые и прилеты

10:19

"Сынок с диагнозом": Королева с сыном публично опозорились своим поведением

10:18

"Убытки - минус миллион": в каких регионах ночные заморозки погубили урожай

10:06

"Это уже поражение Путина": нардеп сказал, чего больше всего боится глава Кремля

09:54

Цветочная Луна: 4 знака зодиака, чей мир сотрясает майское полнолуние

09:25

Гороскоп на завтра 13 мая: Львам - неожиданная встреча, Стрельцам - путешествие

09:22

"Это счастье": Могилевская наконец-то показала своего таинственного мужа

09:12

Согласна ли Украина на переговоры без перемирия: Ермак раскрыл позицию Киева

09:12

Карта воздушных тревог в Украине онлайн: что сбили за 12 мая (обновляется)

09:00

"Это салфетка для носа": у Макрона высмеяли фейк Захаровой о наркотикахВидео

08:30

Переговоры в Стамбуле: почему конец войны отодвигаетсямнение

08:18

У ВСУ успех на востоке, россияне продвинулись на двух направлениях – ISW

08:18

Карта Deep State онлайн за 12 мая: что происходит на фронте (обновляется)

08:13

Зеленский перехватил инициативу у Путина: что происходит в мирных переговорах

08:02

С букетом на концерте: сын Софии Ротару удивил фотографией счастливой мамы

07:42

Украинцы могут получить 25% скидки на коммуналку: кого коснется и что надо сделать

07:10

Чем отличаются львята: ответ нужно дать за 15 секунд

06:49

Кремль манипулирует в вопросе перемирия: в ISW раскрыли детали

06:27

Предпереговорные маневры вокруг Трампа и для Трампамнение

05:50

Необычный ребус для сверхразумов: найдите на игровой площадке свечу за 5 секунд

Реклама
05:15

Гороскоп по лунному календарю: что не следует делать 12 мая, чтобы не потерять достаток

04:45

Для чего опытные дачники собирают шишки: о проблемах с огородом можно забытьВидео

04:15

Ребус для тех, у кого отличное зрение: надо за 7 секунд найти енота

03:55

Вместо ПВО - макеты, Путин "оголил" почти всю Россию - КоваленкоВидео

03:30

"Годами "отхаркивать": раскрыт худший сценарий переговоров с РФ в Турции

01:43

"Тор-М2" не выдержал удара: как ВСУ уничтожили российский ЗРКВидео

01:30

Мама и папа ушли в отрыв: Меган Маркл показала жаркие поцелуи и объятия с мужем

00:45

Российский след в варшавском пожаре: Туск сделал громкое заявление

00:33

Ведутся интенсивные переговоры, скоро будет поворот в войне - The Economist

11 мая, воскресенье
23:47

Теневая схема Москвы: как нефть минует санкции

Новости Украины
Новости КиеваТарифыПолитикаТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютМобилизация
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025Гороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад Росс
Рецепты
НапиткиПраздничное менюЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Поздравления
С днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кумС днем рождения дочери
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Интересное
Народные приметыСпорт с Анитой ЛуценкоУкраинский язык с АвраменкоВсе о шоу-бизнесеГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
Война с Россией
Контрнаступление ВСУБавовна в РоссииКрымРаспад РоссииБои за АвдеевкуВоенная помощьКарта воздушных тревогРоссия против НАТОБои в Курской области
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМодные ошибкиНовости модыСоветы от Андре Тана
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять