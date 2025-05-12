Встреча Зеленского и Путина: что не так с переговорами в Стамбуле

Путин оказался в критической ситуации, и у его войск нет никаких перспектив продвижения на фронте, но он до сих пор пытается навязывать свои правила игры.

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Путин будет уклоняться от встречи с Зеленским / Коллаж: Главред, фото: Офис президента Украины, kremlin.ru

Любые стратегические встречи, в частности встреча Зеленского и Путина, должны системно готовиться – только в таком случае они будут иметь смысл и результат. И установление перемирия является одной из предпосылок для конструктивного разговора.

У нас много говорили о необходимости прекратить огонь: сначала речь шла об энергетическом перемирии, потом о прекращении огня на Черном море, а сейчас мы вышли на модель всеобъемлющего перемирия. А предшествовало этому формирование общей позиции Украины, США, стран Европы, Китая, Индии, Бразилии и т.д.: все согласились, что усилия прежде всего должны быть направлены на прекращение огня. Это – первый этап переговорного процесса.

Только после того, как прекратятся обстрелы и боевые действия на фронте, можно вести переговоры о пунктах будущего мирного соглашения. Поэтому сейчас Украина и глобальный мир настаивают на соблюдении перемирия без каких-либо предварительных условий.

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Но – Путин выдвигает дополнительные требования к Киеву, хотя прямо не отказывается от прекращения огня. Выдвигая ультиматумы, он навязывает свои правила игры. И сейчас Путин не пойдет на 30-дневное перемирие – он будет манипулировать: то прекращать, то возобновлять огонь. Он будет давить на Украину постоянными нарушениями неподтвержденного перемирия. Ведь Россия официально не заявит о поддержке перемирия, но несколько уменьшит количество и интенсивность ударов.

Убежден, что Путин не пойдет на явные шаги по соблюдению перемирия на наших условиях. Это недопустимо для него, он это воспринимает как собственный проигрыш. Ведь у Путина сейчас сложная, даже критическая ситуация: на него оказывается давление разных стран относительно мира, а на фронте у российских войск отсутствуют какие-либо перспективы продвижения или достижений. Поэтому Путин, с одной стороны, вроде бы поддерживает мирный процесс, а с другой – усиливает удары и атаки на фронте.

Что касается переговоров в Стамбуле, то, на мой взгляд, на данный момент готовности к ним еще нет: не определен предмет переговоров, пункты, которые там будут обсуждаться, их содержание. Над всем этим еще должны работать рабочие группы сторон с мощными посредниками вроде США, Европы, Китая. Только в таком случае переговоры на высоком уровне будут конструктивными, а, кроме того, мы получим сильные гарантии, которые обеспечат выполнение договоренностей.

От встречи в Стамбуле на данном этапе определенный позитив будет, но чисто символический. В частности, заявление Зеленского о готовности встретиться с Путиным уже на этой неделе больше работает на положительный имидж Украины, а не на результат переговоров. Дипломатия так не работает, и никакого результата переговоры Зеленского и Путина сейчас не будут иметь.

Да и Россия не пойдет на встречу с Зеленским сейчас. Ведь Путин заявление Зеленского с призывом встретиться в этот четверг воспринимает как давление на него и вызов. Поэтому Москва будет уклоняться от таких переговоров.

Подчеркиваю, переговорам лидеров Украины и России должна предшествовать системная подготовка, в частности, кропотливая работа рабочих групп, аппаратов президентов, дипломатов. А сейчас переговоры проводить рано. Сейчас нужна подготовка, прежде всего, наша работа со странами, имеющими влияние на Россию, в частности, Китай, – их нужно подключить, это поможет наработать конструктивные решения. Мы не можем отталкивать эти страны из-за того, что они были на параде 9 мая и являются сторонниками Москвы.

Кроме того, Россия должна четко осознавать, что ей грозит в случае отказа соблюдать перемирие и вести переговоры. Пока США не готовы прибегать к радикальному давлению на Москву, даже если не будет ни 30-дневного перемирия, ни согласия Путина на встречу с Зеленским в Стамбуле, ни начала конструктивных переговоров. Команда Трампа не оставляет надежд договориться с Кремлем. Поэтому – будут продолжаться дискуссии, будет затяжной процесс, будут звучать угрозы со стороны США санкциями против РФ и предоставлением Украине высокоточного оружия. Но, подчеркиваю, это будет долгая история. Никаких радикальных действий в отношении России ни со стороны американцев, ни со стороны европейцев не будет, поскольку они боятся, что это обесценит переговорный процесс и усилит конфронтацию.

Итак, война будет продолжаться, и никаких кардинальных изменений пока не стоит ожидать. Нужна эффективная работа со странами, способными влиять на Россию.

Николай Маломуж, бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины, специально для Главреда

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, глава Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Председатель Всеукраинского Координационного совета офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

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