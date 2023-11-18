Встреча Си и Байдена официально открыла новую эпоху

Сейчас Китай будет работать над усилением своих геополитических позиций на Тихом океане.

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Встреча Байдена и Си / коллаж: Главред, фото: ОПУ, ua.depositphotos.com

Я вижу все ждали встречи Си и Байдена чуть ли не как на какой-то "момент истины", и встреча, конечно, не оправдала этих ожиданий. Из значимых для нас вопросов не было объявлено ничего. Конечно, все это могло обсуждаться без официальных заявлений. Более того, оно, скорее всего, обсуждалось. Но без весомых результатов. Лидеры Китая и США встречались явно ради других задач. Каких?

Ответ ясен и понятен - снизить уровень напряжения между двумя ведущими державами современного мира. Очевидно, перспективы начала масштабной войны из-за противостояния вокруг Тайваня очень не нравится ведущим игрокам, которые внезапно поняли, что ни к чему не готовы. А опыт одного соседа Китая показал, что не надо ничего начинать, если ты не уверен стопроцентно в результате. Китай, очевидно, не уверен. США тоже не уверены. Так что же лучше? Лучше рационализировать противостояние и отложить его военную составляющую. Пока отложить.

Сейчас Китай будет работать над усилением своих геополитических позиций на Тихом океане. Этим же займутся и Штаты. И через определенное количество лет станет понятно, у кого это получается лучше. Но это, похоже, все же будет потом.

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Желание снижать напряжение, вводить конфликты в рамки и пытаться ими управлять вполне соответствует общей стратегии нынешней администрации Белого дома.

Что это значит для нас? Политика в отношении нас не изменится. Со стороны Китая тоже. Это не худший вариант, потому что Китай может существеннее помогать России, но если Китай думает, что лучше не идти по пути эскалации сейчас, то он не будет здесь ничего педалировать.

Но режим Путина Китай вполне устраивает, и они будут его поддерживать. Это явно не самый лучший, но и не самый плохой вариант. Это та данность, в которой мы живем долго. И не надо думать о каких-то "магических геополитических кнопках" или переделе мира на основе одних переговоров. Все это не работает.

Но есть один важный момент, о котором нельзя не сказать. Встреча Си и Байдена официально открыла новую эпоху, в которой есть два центра - Китай и США. Все остальные занимают производное положение по отношению к ним. "Наследники СССР" могут забыть, что к ним будут относиться как к самому СССР. Младший брат Китая - это максимум их амбиций.

Кто такой Петр Олещук? Петр Олещук - политолог, преподаватель КНУ имени Тараса Шевченко. Родился в Припяти в 1983 году. Закончил в 2006 году философский факультет университета имени Шевченко. Автор более 30 научных работ по политологии, пишет my.ua.

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