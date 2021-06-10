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Встреча Путина и Байдена: один будет играть по правилам, второй - нет

Александр Кочетков

политический аналитик

10 июня 2021, 20:38

Байден намерен начать почти с чистого листа. Его волнует, чтобы РФ не играла в одной связке с Китаем.

Байден Путин
Джо Байден и Владимир Путин / Reuters

Ключевой событие — встреча Владимира Путина и Джозефа Байдена. Главные обсуждаемые темы: система безопасности и влияний в Европе (интересует Путина) и сдерживание Китая (интересует Байдена). Остальное — либо вытекает из этих двух, либо к ним примыкает, как вопрос Украины.

Переговорщики выходят на встречу в неравных условиях. Дело в том, что Байден обязан играть по правилам. Которые предусматривают объяснение Путину азов мировой системы безопасности (а то вдруг он их просто не знает и потому нарушает), позиций и приоритетов США, а также перспектив, которые открываются в этом поле перед РФ.

То есть, Байден намерен начать почти с чистого листа. Его волнует, чтобы РФ не играла в одной связке с Китаем, и чтобы она не препятствовала США в реализации ее политики в цивилизованной Европе (куда постсоветские страны не входят!).

Путин же слышал эти ритуальные песни про демократию и от Буша, и от Обамы, и от Трампа. И всё, что не является ультиматумом со сроками и последствиями, четко воспринимается им как слабость противной стороны. Более того — как фактическое разрешение ему действовать так, как он считает нужным.

Читайте такжеReuters выяснил интересные подробности о месте встречи Байдена и ПутинаПутина сегодня волнуют сохранение энергоносителей в качестве политического инструмента давления ("Северный поток 2"), а также беспрепятственная со стороны Запада экспансия РФ на постсоветское пространство, в первую очередь, на Беларусь и Украину.

Где здесь чисто украинские интересы, которые Штаты, типа, должны отстаивать? Да нигде!

Владимир Зеленский прекрасно понимает и лично ощущает, что не не является субъектом международной политики. В отличие, к примеру, от Леонида Кучмы (во времена Кучмы Украины имела 10% роста ВВП и использовала МВФ для удобства и формы вежливости по отношению к партнерам, а не для спасения бюджета).

Зеленский очень хотел встречу с Байденом до встречи того с Путиным, чтобы хоть сымитировать участие в процессе. Но даже этого ему не позволили. Сейчас встреча Зеленского с Байденом будет после встречи с Путиным, то есть, ВАЗа просто проинформируют о задачах для выполнения, которые будут вытекать из договоренностей, достигнутых на уровне реальной политики.

Что это будут за договоренности?

Путин получит заверения Байдена в непрепятствовании поставкам энергоносителей в обход Украины (не сразу, но неотвратимо) при условии, что и США станут3 развивать свои поставки сжиженного газа в Европу. И это будет выполнено.

Байден получит заверения Путина, что РФ займет пассивную позицию в экономической войне США и Китая. И это будет выполнено, дай Бог, на треть.

Байден и Путин традиционно согласятся с тем, что "минск 2" является безальтернативной основой для достижения мира на Донбассе. Это означает, что российский сценарий "минска" победил (вот за "минск" надо криминально преследовать Петра Порошенко, а не только за продажу "Кузни на Рыбальском"!). Вступление Украины в НАТО откладывается на неопределенное время, при этом США оставляют за собой право при необходимости предоставить Украины статус стратегического партнера в сфере обороны (у нас это подадут как величайшее свершение).

Читайте такжеГордон сделал опасный для Украины прогноз по встрече Байдена и ПутинаНе обязательно, но может быть обозначено, что лидеры США и РФ имеют вопросы к эффективности ООН и других международных институций и хотят изменений к лучшему. Такая хитрая дипломатическая формулировка, смысл которой зависит от того, кто ее трактует.

Что дальше?

В рамках договоренностей Кремль начнет форсировать создание союзного государства "РФ-Беларусь", причем, с открытым списком участником союза. То есть, к нему, при желании Кремля, в перспективе могут присоединиться и непризнанные образования вроде ДНР-ЛНР, Приднестровья, Южной Осетии, Абхазии и т.д. И, поскольку это не прямое включение в состав России, то Запад отнесется к этому довольно сдержанно, а на российских просторах начнут биться в экстазе по поводу возрождения империи.

В результате Украина окажется перед необходимостью срочно имплементировать "особый статус Донбасса" в Конституцию. При этом транзит газа будет сворачиваться, и вдобавок к нынешним бюджетным проблемам у нас добавятся расходы на содержание системы трубопроводов, без которой любой газ — хоть российский, хоть украинский — невозможно доставить до конечных потребителей. Это дополнительные 2-3 миллиарда долларов в год, которые украинские граждане вряд ли потянут (сейчас это оплачивается за счет средств за транзит газа).

Читайте такжеКиев и Вашингтон скоординировали позиции перед встречей Байдена и Путина – ОПНеизбежные протесты по поводу "особого статуса Донбасса", дикого рынка земли и прочего на фоне экономического ухудшения из-за вынужденного повышения тарифов и цен на товары первой необходимости в корне поменяют все внутриукраинские политические расклады, планы и упования.

В общем и целом, нас ждет новый мир — жесткий, прагматичный, беспощадный. Слабые в нем просто не выживут. И это закономерно.

Владимир Путин Джо Байден
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