Встреча Лаврова с Чавушоглу – о чем договорились Россия и Турция

Россия не собиралась и не собирается разблокировать украинские порты / УНИАН, Reuters, Александр Кубраков

Встреча министров иностранных дел России и Турции Лаврова и Чавушоглу в Анкаре закончилась со следующими результатами.

Прежде всего, следует отметить, что почему-то многие коллеги и эксперты считали, что Лавров привез немалую делегацию, с военными включительно, чтобы обсуждать турецкие предложения по разблокированию украинских портов для возобновления экспорта украинского зерна. Впрочем, это совсем не так.

Главными вопросами встречи были турецкая "специальная военная операция" в Сирии и российская "специальная военная операция" в Украине, а также ситуация на Южном Кавказе.

Относительно зерна. Российская Федерация не собирается и не собиралась что-то "разблокировать". Главная цель РФ – выдавить Украину с мировых рынков зерна и заместить украинское зерно российским. Желательно при этом подчеркнуть, что это Украина во всем виновата. А еще – снять с РФ санкции. Сам великий Путин об этом говорил 3 июня этого года, очень подробно.

Никаких вариантов разблокировки портов на Черном море, кроме прекращения войны, не существует в принципе. И этот вариант невозможен до победы Украины.

Турция уже сейчас активно скупает через оккупированный Крым не только краденое крымское, но и краденое херсонское и запорожское зерно. На фоне своих публичных "миротворческих" усилий. Похоже, что ее это устраивает.

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Скорее всего, Турция в очередной раз отказала РФ в ее домогательствах разрешить возвращение "к местам базирования" четырех ракетных кораблей Черноморского флота РФ, которые находятся в Средиземном море – ракетного фрегата Адмирал Григорович, ракетного корвета Орехово-Зуево, ракетных подводных лодок Новороссийск и Краснодар – и на этом спасибо...

Итак, вывод здесь следующий – Украине нужно быстро развивать инфраструктуру хранения зерна и его экспорта по суше.

Андрей Клименко, главный редактор сайта BlackSeaNews, руководитель мониторинговой группы Института Черноморских стратегических исследований