Всё идет к заморозке войны

Внутренние проблемы начинают нарастать и угрожают нам уже не меньше, чем Путин.

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Заморозка войны - наиболее вероятный сценарий / коллаж: Главред, фото: ОК "Запад"

Июль завершается, время стратегических ремарок. Итак большая часть лета позади и можно увидеть ряд важных моментов в военной кампании.

1. Главное направление удара

Как я и говорил, главной задачей для орков остается освобождение донецкой и луганской областей. Все остальные направления могут носить исключительно отвлекающий маневр. Я убежден, что один из базовых сценариев завершения войны в голове орков выглядит как захват этих областей, после чего можно заявить, что цели сво достигнуты и перейти в оборону, предлагая всем признать "реальность" во имя мира.

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2.Харьковский провал

Когда еще только планировалось российское наступление на Харьков - я сказал, что это будет их серьезным стратегическим просчетом. Так и произошло. Не имея достаточно сил для прорыва, они застряли и ведут бои за города и села, которые для них не имеют никакой ценности. Единственная причина почему они теперь вынуждены класть там значительные силы - это "локальное поражение". Они не могут себе позволить еще раз отступить, чтобы мы заявили о своем успехе. Поэтому платят за это сполна, и не усиливают главные направления, этим мясом.

3. Сожженные резервы

Помните нас пугали резервами в 300 тысяч, которые начнут большую наступательную операцию. Не 300, но минимум 150 и было введено в бой с апреля месяца. Собственно, большая наступательная операция превратилась в вяло-ползучую. Распыление сил и стачивание их о нашу оборону нивелировало, эту колоссальную цифру, которой нас пугали. Между тем, в Москве подняли единовременное вознаграждение за контракт на сво до 20 тысяч долларов. О чем это свидетельствует? Правильно, у кого-то проблемы с набором. Я, как и большинство других экспертов, считаю, что в октябре Путин будет вынужден прибегнуть к мобилизации, может и раньше. Это не плохо и не хорошо. Это может наконец спровоцировать осложнения в РФ, а может и нет.

Вызовы для нас

1. Враг продвигается там где есть плохое управление и колоссальное истощение. Изменить это можно только адекватными командирами и свежими резервами.

2. Внутренние проблемы начинают нарастать и угрожают нам уже не меньше, чем путин. Разваленное государственное управление, некомпетентность, отсутствие понятной новой программы для долгосрочной позиционной войны, коммуникационная катастрофа - все это наносит нам удары не хуже, чем российские ракеты.

3. Терпение сейчас важнее снарядов.

Пока я остаюсь верным своему прогнозу, что все идет к заморозке.

Кто такой Виктор Андрусив Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель главы Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ, пишет Википедия.

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