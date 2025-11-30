Все движется к завершению, нам нужно продержаться три месяца

Трамп сделал громкое заявление о закрытии воздушного пространства возле Венесуэлы.

Трамп и Путин / Фото: Белый дом

Фактически, это является предвестником нанесения ракетных ударов. В то же время, он сделал этот шаг накануне визита Виткоффа в Москву с новым планом по нам, где не учтены ключевые позиции Путина. Фактически, заявление Трампа по Венесуэле состоялось после выступления Путина, где он фактически послал новый план, и перед приездом Виткоффа. Соупадение?

Выглядит так, что венесуэльская карта является дополнительным рычагом давления на РФ. Кроме того, что Мадуро уже обратился за военной помощью к Путину, и что для орков эта страна является стратегически важной для присутствия в Латинской Америке (они же должны чувствовать свое величие) есть и другая причина, почему эта карта может изменить ход нашей войны. Дело в том, что распаковка венесуэльской нефти изменит мировой рынок навсегда, и Россия может навсегда потерять основу своих доходов.

Путин сейчас действует в простой логике: драться пока хватит сил, забрать по максимуму, тогда согласиться на мир, начать снова продавать нефть и отстроить разгромленную армию и удержать экономику рф от коллапса. Он верит, что в любой момент может вернуться на мировой рынок и деньги снова рекой потекут в рф. Распаковка венесуэльской нефти ставит крест на этих планах. Она собьет цену и вытеснит российскую нефть из западных стран, и соответственно, Путин никогда уже не увидит тех доходов, которые были до этого. А это означает конец глобальным амбициям.

Поэтому я думаю, что Трамп ходит этой картой, с целью убедить Путина согласиться на обновленный мирный план, из которого убрали пункты о передаче незахваченных территорий Донбасса. И должен сказать, что я впервые думаю, что в кремле серьезно задумаются перед тем, как в очередной раз послать Трампа.

В любом случае все движется к завершению. Нам надо продержаться 3 месяца.

Виктор Андрусив - политический и общественный деятель, заместитель председателя Донецкой военно-гражданской администрации по гуманитарным вопросам (2015-2016), советник главы Министерства внутренних дел Украины и руководителя Офиса президента, исполнительный директор Украинского института будущего (2016-2020). Сейчас - боец ВСУ.

