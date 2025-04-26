Время в поджимает не нас: могут быть сюрпризы в войне

Харьков (и область). Запорожье. Одесса. Полтава.
С одной стороны - россияне "уточняют" переговорные позиции.
С другой – беснуются западные медиа.
Столь наглядная истерика – из-за отсутствия военных и политических условий для исполнения российских требований.
Украинская армия держит удар. Украинское общество не утратило стойкость.
Хотеть они могут что угодно. А обосновать – нет.
Что не позволяет войти в желаемую для Москвы колею формальной деэскалации. И мешает США объявить о тотальном дипломатическом успехе.
Вот и стараются.
Время в ближайшие недели поджимает не нас.
Поэтому могут быть сюрпризы.
Кто такой Алексей Копытько
Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.
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