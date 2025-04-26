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Время в поджимает не нас: могут быть сюрпризы в войне

Алексей Копытько
26 апреля 2025, 06:10
554
Украинская армия держит удар. Украинское общество не утратило стойкость.
Время в поджимает не нас: могут быть сюрпризы в войне
Война в Украине и переговоры / Колаж: Главред, фото: Офис президента, kremlin.ru

Харьков (и область). Запорожье. Одесса. Полтава.

С одной стороны - россияне "уточняют" переговорные позиции.

С другой – беснуются западные медиа.

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Столь наглядная истерика – из-за отсутствия военных и политических условий для исполнения российских требований.

Украинская армия держит удар. Украинское общество не утратило стойкость.

Хотеть они могут что угодно. А обосновать – нет.

Что не позволяет войти в желаемую для Москвы колею формальной деэскалации. И мешает США объявить о тотальном дипломатическом успехе.

Вот и стараются.

Время в ближайшие недели поджимает не нас.

Поэтому могут быть сюрпризы.

Кто такой Алексей Копытько

Советник министра обороны, блогер, журналист. Живет в Харькове. Активно комментирует в соцсетях события, происходящие в стране и мире. Работал координатором проекта "Флот-2017". До этого занимал должность заместителя председателя правления Украинского центра развития музейного дела.

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