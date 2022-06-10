Время на исходе: почему Украине нужно торопиться освобождать свои земли

Путин не остановится, пока не захватит Киев / Коллаж Reuters

Путин заявил о своих реальных идеях и намерениях – расширение и присоединение не своего. Воровство чужих земель.

Он сравнивает себя с Петром Первым.

Что это значит: русские формально присоединят территории Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей. С этого момента, по их мнению, это Россия и это будет нападение на их страну.

Вы понимаете всю глупость.

Но это реальность самого ближайшего времени.

Это означает реальную угрозу ядерной войны и всеобщей мобилизации русских мужиков, когда мы пойдём на освобождение. А я уверен, что пойдём, нет другого пути.

Они ответят ядерным оружием и миллионами солдат. После присоединения.

Для них мы отбираем "их" и начинает работать их "закон" защиты своих земель ядерным оружием.

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Мы либо освободим наши территории сейчас. Либо потом как?

Сейчас туда ездят куча русских чиновников. Они готовятся к присоединению.

И нужно понимать реальные цели муд*ка – это исключительно Киев.

В его взгляде он будет либо разрушен, либо захвачен. город духовной силы Руси.

Нашей стране нужны деньги. Нужно оружие и божье проведение. Время - единственное, что мы не можем получить и не должны потерять.

Верю в наших военных, наших новых козаков. И в наш стойкий народ.

Дмитрий Раимов, специалист по кризисным и политическим коммуникациям, экс-советник министра здравоохранения Украины