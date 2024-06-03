Время чудес прошло: как долго мы готовы воевать и какие жертвы готовы принести?

Только прагматизм и трезвость в оценке ситуации и ресурсов способны уберечь нас от очередной руины. К сожалению, время чудес прошло.

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Россия может победить в войне на истощение / Коллаж: Главред

Война продолжается третий год. И если в 2022-м она напоминала Вторую мировую с ее динамикой и фронтом, который за неделю мог сдвинуться на сотни километров, то последние полтора года - это реплика Первой мировой, которая перемалывала жизни и судьбы без каких-либо существенных изменений на поле боя.

Трагедия в том, что местом боевых действий стала именно украинская земля. Именно мы теряем десятки тысяч наших людей, наши города и села, нашу критическую инфраструктуру...

И как бы нам не хотелось провести парад победителей в Севастополе, получить от России надлежащие контрибуции и репарации, способствовать распаду последней империи на отдельные национальные государства и завершить войну триумфальным присоединением к ЕС и НАТО, реалии сегодняшнего дня побуждают мыслить гораздо прагматичнее и трезвее.

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В войне на истощение мы существенно уязвимее нашего врага. ВПК России и их партнеров по "оси зла" адаптировался к потребностям затяжной войны лучше, чем западный, от которого критически зависит наша способность сопротивляться. Энергетический сектор находится в критическом состоянии. Мобилизация пробуксовывает. Государственные финансы далеки от удовлетворительного состояния.

В этих реалиях наше сопротивление выглядит еще героичнее, а подвиг наших защитников - еще величественнее. Но у любого общественного материала, у любой экономической системы есть предел сопротивления. Если мы его достигнем, может случиться катастрофа. Как она случилась в Германии в 1918 году, когда не проиграв ни одного сантиметра собственной территории Германская империя рухнула под бременем блокады и внутренних противоречий.

Поэтому пора поставить себе и украинской власти несколько стратегических вопросов:

1) какие минимальные предпосылки мы считаем приемлемыми для завершения активной фазы военных действий?

2) как долго мы готовы воевать, чтобы этих предпосылок достичь?

3) какие жертвы мы готовы принести, чтобы достичь этих предпосылок?

4) осознаем ли мы, что перед нами может встать выбор между восстановлением справедливости и наказанием агрессора, с одной стороны, и выживанием Украины, с другой?

И маленькое предостережение в конце. Я лично двумя руками за парад победы в Севастополе, выплату Россией справедливых репараций, дезинтергацию государства-агрессора и тому подобное. Но буду искренен, пока я не вижу ни стратегического плана, ни достаточных ресурсов, ни политической воли коллективного Запада достичь этих максималистических целей.

Поэтому я считаю, что только прагматизм и трезвость в оценке ситуации и ресурсов способны уберечь нас от очередной руины. К сожалению, время чудес прошло. Окно, когда украинский блицкриг был возможен, давно закрыто. В войне на истощение наши шансы на победу откровенно хуже российских.

Украина сейчас еще точно не на краю пропасти. Экономика работает. ВСУ и другие силы обороны держат фронт. Энергетика странным образом еще жива. Но время пока играет против нас. И чем быстрее мы посмотрим правде в глаза, тем в лучшей позиции сможем выйти из этой войны. Иногда политическая мудрость заключается в том, чтобы из всех зол выбрать наименьшее...

Кто такой Геннадий Друзенко? Геннадий Друзенко - украинский юрист, общественный активист. Председатель правления Центра конституционного моделирования. Ветеран российско-украинской войны, соучредитель и руководитель Первого добровольческого мобильного госпиталя им. Николая Пирогова (ПДМГ).

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